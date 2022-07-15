  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Земплин
0:0
Второй тайм: 48'
Дукла Банска-Бистрица
0'
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.06
3.55
3.55
Все Коэффициенты
1
Сараз
Беньямин
28
Котула
Юрай
81
Ержабек
Михал
19
Michael
Ranko
18
Мендес
Алехандро
13
Wisdom
Kanu
16
Бегала
Матуш
30
Brian
Pena
9
Matus
Marcin
7
Да
Силва
Адлер
20
Яношик
Лукаш
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
12
Lubos
Kupcik
19
Patrik
Prikryl
44
Загуменски
Тимотей
10
Branislav
Luptak
41
Lubomir
Willweber
23
Фашко
Михал
93
Гашпарович
Лукаш
17
Robert
Polievka
18
Депетрис
Давид
Земплин
4-3-3
Дукла Банска-Бистрица
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0
Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1
Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 ФК Гуменне - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован-2 Братислава 1:0 Партизан Бардеёв - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина-2 3:2
Команда И В Н П Г О
1. Дукла Банска-Бистрица 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Земплин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Земплин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Дукла Банска-Бистрица 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Дукла Банска-Бистрица 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Земплин 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Земплин
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.06
3.55
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Земплин 0:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Земплин
Дукла Банска-Бистрица
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 