Стадион: Жемплин
0:0
Второй тайм: 48'
0'
28
Котула
Юрай
13
Wisdom
Kanu
16
Бегала
Матуш
30
Brian
Pena
20
Яношик
Лукаш
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
12
Lubos
Kupcik
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
30 Brian PenaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Запасные игроки
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
-
46 David Petrik
-
-
-
44 Matej Vajs
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
12 Lubos KupcikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Adam Hanes
-
-
99 Julius Nota
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Тренчин - Земплин 2:2 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Погронье - Земплин 1:2 Земплин - Сеница 1:0
Злате Моравце - Земплин 1:1 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 3:1 Земплин - Погронье 1:0 Земплин - Злате Моравце 1:0 Сеница - Земплин 2:1 Земплин - Тренчин 1:0 Земплин - Сеница 0:1 Жилина - Земплин 2:1 Земплин - Середь 0:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 Спартак Трнава - Земплин 2:0 Земплин - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Земплин 0:1 Земплин - Слован Братислава 1:2 Тренчин - Земплин 4:2 Земплин - Погронье 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1
Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 ФК Гуменне - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован-2 Братислава 1:0 Партизан Бардеёв - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина-2 3:2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Земплин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дукла Банска-Бистрица
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Земплин
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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