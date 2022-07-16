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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Тренчин
0:0
Первый тайм: 45'
Жилина
0'

Ход матча

19'
Samuel Kozlovsky
Ем Рэбен
 
22'
 
Овусу Ричмонд
Дурис Давид
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Жилина
3.15
3.95
3.90
Все Коэффициенты
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
13
Маду
Кингсли
31
Баинович
Филип
11
Азанго
Филип
18
Лавринчик
Самуэль
20
Rahim
Ibrahim
7
Eynel
Soares
29
Купусович
Негош
30
Белько
Любомир
66
Руснак
Матуш
3
Лейтнер
Патрик
18
Стойчевски
Андрей
20
Бари
Кристиан
7
Мыслович
Патрик
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
10
Капралик
Адриан
8
Жибриль
Таофик
29
Дурис
Давид
Тренчин
4-1-4-1
Жилина
4-3-3

История личных встреч

Тренчин
Жилина

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
13.3%
15 побед 2 ничьи 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

36 матчей

36.1%
16.7%
47.2%
13 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед

История матчей

SLE
0:2
С
1:3
С
1:3
СГА
5:3
СГА
2:3
С
2:0
С
2:4
С
3:0
С
2:1
С
0:2
С
2:3
С
1:2
С
1:5
С
5:2
С
5:1
С
2:1
С
3:0
С
4:0
С
5:2
С
2:3
С
1:4
С
0:1
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
КС
3:1
С
0:2
CL
2:2
CL
3:3
CL
0:0
CL
4:0

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0
ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - ФК Гуменне 3:1
Жилина
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2
Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Трнава 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тренчин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Жилина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Злате Моравце 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Трнава 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тренчин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Дукла Банска-Бистрица 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Злате Моравце 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
9. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Жилина 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Жилина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тренчин 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Спартак Трнава 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Земплин 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Злате Моравце 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 22'
    Дурис Давид уходит с поля. Richmond Owusu выходит вместо него
  • 19'
    Ем Рэбен уходит с поля. Samuel Kozlovsky выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тренчин
Ничья
Жилина
3.15
3.95
3.90
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