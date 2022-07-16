Стадион: На Сихоти
0'
Ход матча
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
13
Маду
Кингсли
11
Азанго
Филип
66
Руснак
Матуш
33
Копас
Адам
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
-
13 Маду КингслиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Кмет МатушПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
88 Roman Seben
-
-
Главный тренер: Хибалла Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Руснак МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Копас АдамПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
-
13 Henry Addo
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Тренчин
Жилина
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
13.3%
15 побед 2 ничьи 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
36 матчей
36.1%
16.7%
47.2%
13 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
9 побед 15 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.7%
19.4%
38.9%
15 побед 7 ничьих 14 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фастав Злин - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 3:4 Пухов - Тренчин 0:3 Словацко - Тренчин 2:0
ДАК - Тренчин 2:1 Жилина - Тренчин 0:2 Тренчин - Земплин 2:2 Сеница - Тренчин 0:3 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 5:2 Тренчин - Злате Моравце 4:3 Злате Моравце - Тренчин 0:2 Слован Братислава - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Тренчин - Слован Братислава 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 0:3 Тренчин - Сеница 4:1 Тренчин - Скалица 2:0 Тренчин - Погронье 2:0 Земплин - Тренчин 1:0 Тренчин - ФК Гуменне 3:1
Жилина
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Баник Острава - Жилина 1:3 Сигма Оломоуц - Жилина 1:3 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тренчин 0:2
Слован Братислава - Жилина 2:2 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Ружомберок - Жилина 3:0 Жилина - Середь 1:1 ДАК - Жилина 2:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Жилина - Ружомберок 0:2 Жилина - ДАК 2:2 Жилина - Спартак Трнава 0:0 Середь - Жилина 1:1 Жилина - Комарно 2:1 Жилина - Слован Братислава 2:3 ДАК - Жилина 3:1 Жилина - Земплин 2:1 Ружомберок - Жилина 5:1 Зенит - Жилина 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Трнава
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тренчин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Жилина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Злате Моравце
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Трнава
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тренчин
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Дукла Банска-Бистрица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Злате Моравце
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Жилина
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Жилина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тренчин
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Спартак Трнава
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Земплин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Злате Моравце
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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