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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Скалица
0:0
Первый тайм: 12'
Ружомберок
0'
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Ружомберок
3.95
3.45
2.10
Все Коэффициенты
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
24
Ondrej
Rudzan
14
Вацлав
Марек
22
Mario
Holly
18
Martin
Nagy
II
23
Denis
Baumgartner
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
11
Daniel
Sebesta
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
11
Кочан
Матей
17
Тучны
Адам
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
Скалица
4-4-1-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Скалица
Ружомберок

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1
Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 СТК-1914 Саморин - Скалица 1:1 Скалица - Наместово 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - Рогожник 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1
ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Скалица 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Ружомберок 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. ДАК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
4. ДАК 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Скалица 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Дукла Банска-Бистрица 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ружомберок 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Татран Липтовски-Микулаш 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ружомберок 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ДАК 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Скалица 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Земплин 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скалица
Ничья
Ружомберок
3.95
3.45
2.10
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