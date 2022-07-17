  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2022-2023

Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Скалица
0:2
Конец матча
Ружомберок
0'
0:1
20' Гол
Мадленяк Матей
23' Красная карточка
Чоглей Петер
26' Желтая карточка
Власко Ян
0:2
42' Гол
Регали Мартин
74' Желтая карточка
Блажек Филип
90' Желтая карточка
Фабри Андрей
90'+1
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
24
Ondrej
Rudzan
14
Вацлав
Марек
22
Mario
Holly
18
Martin
Nagy
II
23
Denis
Baumgartner
30
Власко
Ян
7
Яо
Янн
Майкл
11
Daniel
Sebesta
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
11
Кочан
Матей
17
Тучны
Адам
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
Скалица
4-2-3-1
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Скалица
Ружомберок

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

К
0:1
С
3:1
С
0:1
С
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Регали Мартин 1 1
Мадленяк Матей 1 1
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чоглей Петер 0 1
Власко Ян 1 0
Блажек Филип 1 0
Фабри Андрей 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Скалица
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1
Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 СТК-1914 Саморин - Скалица 1:1 Скалица - Наместово 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - Рогожник 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1
ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ружомберок 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
5. ДАК 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
11. Скалица 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Трнава 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Земплин 1 1 0 0 2 - 0 3
3. ДАК 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Железярне Подбрезова 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Тренчин 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Злате Моравце 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Дукла Банска-Бистрица 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Слован Братислава 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Татран Липтовски-Микулаш 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ружомберок 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Жилина 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Скалица 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Жилина 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Скалица 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Тренчин 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ДАК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Железярне Подбрезова 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спартак Трнава 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Земплин 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Татран Липтовски-Микулаш 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Слован Братислава 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Злате Моравце 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Регали Мартин бьет в цель!
  • 31'
    Denis Baumgartner уходит с поля. Потома Денис выходит вместо него
  • Желтая карточка
    26'
    Власко Ян получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    УДАЛЕНИЕ! - Чоглей Петер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Мадленяк Матей бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Скалица 0:2 Ружомберок онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     