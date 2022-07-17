Стадион: Mestsky stadion Skalica
0:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолМадленяк Матей
23' Красная карточкаЧоглей Петер
26' Желтая карточкаВласко Ян
0:2
42' ГолРегали Мартин
74' Желтая карточкаБлажек Филип
90' Желтая карточкаФабри Андрей
90'+1
Ход матча
20'
0:1
23'
26'
42'
0:2
74'
90'
39
Юнас
Мартин
17
Чоглей
Петер
26
Блажек
Филип
14
Вацлав
Марек
22
Mario
Holly
30
Власко
Ян
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
11
Кочан
Матей
17
Тучны
Адам
14
Бобчек
Томаш
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
17 Чоглей ПетерЗащитник
-
26 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
-
14 Вацлав МарекЗащитник
-
22 Mario HollyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Власко ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Гаша РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Martin Masik
-
12 Martin Petr
-
-
Главный тренер: Juraj Jarabek
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Скалица
Ружомберок
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Регали Мартин
|1
|1
|Мадленяк Матей
|1
|1
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чоглей Петер
|0
|1
|Власко Ян
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Фабри Андрей
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Скалица
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Табор Сежана - Скалица 2:3 Напредак - Скалица 1:1 Лисен - Скалица 0:2 ФК Гуменне - Скалица 2:1
Скалица - Слован-2 Братислава 3:0 Партизан Бардеёв - Скалица 0:3 Скалица - Жилина-2 4:0 Дубница - Скалица 3:1 Скалица - Славой Требишов 4:1 Петржалка - Скалица 0:2 Скалица - Комарно 1:1 Пухов - Скалица 1:2 Кошице-2 - Скалица 2:2 Скалица - СТК-1914 Саморин 1:0 Тренчин - Скалица 2:0 Скалица - Железярне Подбрезова 0:2 СТК-1914 Саморин - Скалица 1:1 Скалица - Наместово 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Скалица - Рогожник 2:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1
ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Злате Моравце 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Железярне Подбрезова
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Тренчин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|Скалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Земплин
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|ДАК
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Железярне Подбрезова
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тренчин
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Злате Моравце
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Дукла Банска-Бистрица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Слован Братислава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ружомберок
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Жилина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Скалица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Жилина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Скалица
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Тренчин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ДАК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Железярне Подбрезова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спартак Трнава
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Земплин
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Татран Липтовски-Микулаш
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Слован Братислава
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Злате Моравце
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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