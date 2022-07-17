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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Ганза
0:0
Первый тайм: 23'
Хайденхайм
0'
14' Желтая карточка
Зирслебен Тим

Ход матча

14'
 
Зирслебен Тим

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Хайденхайм
3.05
3.36
3.25
Все Коэффициенты
Новости
1
Кольке
Маркус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
14
Ингельссон
Сванте
6
Dennis
Dressel
8
Рейн
Симон
29
Тилль
Себастьян
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
37
Бесте
Ян-Никлас
3
Шёппнер
Ян
8
Гейпль
Андреас
20
Бурнич
Дженис
10
Кляйндинст
Тим
9
Шиммер
Штефан
Ганза
3-4-1-2
Хайденхайм
4-4-2

История личных встреч

Ганза
Хайденхайм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:2
Б3
0:1
Б3
2:0
Б3
0:2
Б3
1:2
Б3
1:2
Б3
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зирслебен Тим 1 0

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6
Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Карлсруэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Айнтрахт Бр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Падерборн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Айнтрахт Бр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Падерборн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Хайденхайм 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Карлсруэ 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Карлсруэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Айнтрахт Бр 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Падерборн 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганза 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    14'
    Зирслебен Тим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Хайденхайм
3.05
3.36
3.25
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Где смотреть матч Ганза 0:0 Хайденхайм онлайн

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