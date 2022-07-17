Стадион: Ostseestadion
0:0
Первый тайм: 23'
Ход матча
14'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
19
Прёгер
Кай
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
-
34 Лукас ФрёдеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Прёгер КайНападающий
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
23 Кёрбер НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Theo Martens
-
32 Benno Dietze
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
-
21 Adrian BeckПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
История личных встреч
Ганза
Хайденхайм
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зирслебен Тим
|1
|0
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ганза - Брондбю 3:1 Wismar - Ганза 0:10 Аустрия Клагенфурт - Ганза 0:0 Вольфсбергер - Ганза 1:3
Ганза - Гамбург 2:3 Ингольштадт - Ганза 0:0 Ганза - Падерборн 0:0 Эрцгебирге Ауэ - Ганза 2:2 Ганза - Ян 1:1 Фортуна - Ганза 3:0 Ганза - Санкт-Паули 1:0 Зандхаузен - Ганза 0:1 Ганза - Хольштайн Киль 3:2 Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2 Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0
Хайденхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хоффенхайм - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Университатя Крайова 0:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 0:1 Schwabisch Hall - Хайденхайм 0:6
Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Ян - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фортуна 1:3 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:1 Хайденхайм - Эрцгебирге Ауэ 0:2 Шальке 04 - Хайденхайм 3:0 Хайденхайм - Нюрнберг 3:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Карлсруэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Хайденхайм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Падерборн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Падерборн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Хайденхайм
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Карлсруэ
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Карлсруэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хайденхайм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Падерборн
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ганза
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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