Стадион: Бентелер Арена
0'
10' Желтая карточкаХайзе Филип
45' Желтая карточкаБрайтхаупт Тим
1:0
56' ПенальтиМуслия Флоран
2:0
65' ГолЛайпертц Роберт
3:0
68' ГолЮстван Юлиан
4:0
72' ГолПлатте Феликс
5:0
75' ГолSirlord Conteh
90'+3
Ход матча
10'
45'
56'
1:0
65'
2:0
68'
3:0
72'
75'
5:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
10
Юстван
Юлиан
21
Тиеде
Марко
16
Хайзе
Филип
31
Tim
Rossmann
17
Куэто
Лукас
- Основной состав
-
21 Хут ЯнникВратарь
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Карльс ЙонасЗащитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
31 Tim RossmannПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жакоб КилианПолузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
- Нападающий
-
37 Luca Bolay
-
29 Max Weiss
-
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Падерборн
Карлсруэ
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sirlord Conteh
|1
|1
|Юстван Юлиан
|1
|1
|Лайпертц Роберт
|1
|1
|Платте Феликс
|1
|1
|Муслия Флоран
|1 (1)
|1
|Србени Деннис
|0
|0
|Обермайр Рафаэль
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайзе Филип
|1
|0
|Брайтхаупт Тим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3
Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0
Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хайденхайм
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Карлсруэ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганза
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Айнтрахт Бр
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ганза
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Айнтрахт Бр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Карлсруэ
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
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