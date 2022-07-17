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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Падерборн
5:0
Конец матча
Карлсруэ
0'
10' Желтая карточка
Хайзе Филип
45' Желтая карточка
Брайтхаупт Тим
1:0
56' Пенальти
Муслия Флоран
2:0
65' Гол
Лайпертц Роберт
3:0
68' Гол
Юстван Юлиан
4:0
72' Гол
Платте Феликс
5:0
75' Гол
Sirlord Conteh
90'+3
21
Хут
Янник
24
Хеуэр
Яннис
4
Ван
дер
Верфф
Яспер
33
Marcel
Hoffmeier
8
Шалленберг
Рон
23
Обермайр
Рафаэль
13
Лайпертц
Роберт
30
Муслия
Флоран
10
Юстван
Юлиан
36
Платте
Феликс
11
Sirlord
Conteh
1
Kai
Eisele
21
Тиеде
Марко
3
Гордон
Даниэль
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
31
Tim
Rossmann
8
Гондорф
Жером
38
Брайтхаупт
Тим
10
Ванитцек
Марвин
17
Куэто
Лукас
14
Кауфманн
Миккель
Падерборн
3-1-4-2
Карлсруэ
4-5-1

История личных встреч

Падерборн
Карлсруэ

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
2:4
Б2
2:2
Б2
1:0
Б3
0:0
Б3
0:2
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
2:0
ТМС
1:5

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sirlord Conteh 1 1
Юстван Юлиан 1 1
Лайпертц Роберт 1 1
Платте Феликс 1 1
Муслия Флоран 1 (1) 1
Србени Деннис 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайзе Филип 1 0
Брайтхаупт Тим 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
4
80%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Падерборн - Оснабрюк 2:0 Падерборн - Бохум 2:0 Падерборн - Аякс 5:2 Галлешер - Падерборн 1:3
Падерборн - Ферль 2:2 Дармштадт - Падерборн 3:0 Падерборн - Зандхаузен 2:0 Ганза - Падерборн 0:0 Падерборн - Ганновер 96 3:0 Ингольштадт - Падерборн 0:1 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Падерборн 1:2 Ян - Падерборн 1:0 Падерборн - Фортуна 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Падерборн - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Шальке 04 - Падерборн 2:0 Падерборн - Динамо Дрезден 0:0 Санкт-Паули - Падерборн 2:2 Падерборн - Вердер 3:4
Карлсруэ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Карлсруэ - Саарбрюккен 2:3 Карлсруэ - Вердер 1:2 Ференцварош - Карлсруэ 4:1 Мюнхен-1860 - Карлсруэ 4:0
Хайденхайм - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Динамо Дрезден 2:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Ингольштадт 2:2 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Падерборн - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Эрцгебирге Ауэ - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ян 1:1 Санкт-Паули - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Шальке 04 1:1 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Зандхаузен 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Брайтхаупт Тим получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      10'
      Хайзе Филип получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Падерборн 5:0 Карлсруэ онлайн

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