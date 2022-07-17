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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Бр
0:0
Первый тайм: 21'
Гамбург
0'

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гамбург
5.70
4.70
3.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Хофманн
Роб-Торбен
30
Берендт
Бриан
3
Декарли
Сауло
5
Philipp
Strompf
26
Маркс
Ян-Хендрик
27
Киевски
Нико
37
Кауфманн
Фабио
4
Николау
Яннис
39
Краусе
Робин
10
Ферай
Иммануэль
20
Лаубербах
Лион
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Айнтрахт Бр
5-4-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гамбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

К
1:2
Б2
4:0
Б2
2:4
Б
4:2
Б
4:0
ТМС
0:0

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0
Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1 Мюнхен-1860 - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Ферль 1:1 Цвиккау - Айнтрахт Бр 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2
Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
8. Карлсруэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Айнтрахт Бр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Падерборн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
3. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
6. Ганза 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Айнтрахт Бр 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Падерборн 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Хайденхайм 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гамбург 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Карлсруэ 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Карлсруэ 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Хайденхайм 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Гамбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Айнтрахт Бр 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Падерборн 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганза 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Гамбург
5.70
4.70
3.85
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