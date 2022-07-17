Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
-
21 Ляйбольд ТимЗащитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Опоку АаронНападающий
-
-
Главный тренер: Вальтер Тим
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Гамбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0
Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1 Мюнхен-1860 - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Ферль 1:1 Цвиккау - Айнтрахт Бр 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2
Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Карлсруэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Хайденхайм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Падерборн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ян
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Санкт-Паули
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Кайзерслаутерн
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Зандхаузен
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Гройтер Фюрт
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Ганза
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Падерборн
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Хайденхайм
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гамбург
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Карлсруэ
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нюрнберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Хольштайн Киль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арминия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ганновер 96
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дармштадт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Магдебург
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Хольштайн Киль
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Карлсруэ
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Хайденхайм
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Гамбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Айнтрахт Бр
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Санкт-Паули
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Кайзерслаутерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гройтер Фюрт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Зандхаузен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ян
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Падерборн
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Магдебург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ганза
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Нюрнберг
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Арминия
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Ганновер 96
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дармштадт
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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