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Германия: Бундеслига 2

2022-2023

Стадион:
Айнтрахт Бр
0:2
Конец матча
Гамбург
0'
30' Желтая карточка
Кёнигсдёрффер Рансфорд
61' Желтая карточка
Вушкович Марио
0:1
67' Гол
Глацель Роберт
0:2
76' Гол
Глацель Роберт
90'+5
1
Хофманн
Роб-Торбен
3
Декарли
Сауло
30
Берендт
Бриан
5
Philipp
Strompf
26
Маркс
Ян-Хендрик
27
Киевски
Нико
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
10
Ферай
Иммануэль
20
Лаубербах
Лион
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
23
Мефферт
Йонас
8
Бенеш
Ласло
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
9
Глацель
Роберт
10
Киттель
Сонни
Айнтрахт Бр
5-4-1
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Гамбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

К
1:2
Б2
4:0
Б2
2:4
Б
4:2
Б
4:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 2 2
Амаечи Ксавьер 0 0
Вушкович Марио 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вушкович Марио 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Рот-Вайсс Эссен - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Бр - Эсперанж 0:1 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:0
Айнтрахт Бр - Виктория Кёльн 0:1 Меппен - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Вюрцбург Кикерс 1:0 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Хафельзе 3:2 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 1:1 Боруссия-2 Д - Айнтрахт Бр 0:1 Айнтрахт Бр - Саарбрюккен 0:2 Вальдхоф - Айнтрахт Бр 0:3 Айнтрахт Бр - Дуйсбург 2:1 Виктория Берлин - Айнтрахт Бр 0:6 Айнтрахт Бр - Фрайбург-2 1:1 Мюнхен-1860 - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Ферль 1:1 Цвиккау - Айнтрахт Бр 1:0
Гамбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Базель - Гамбург 1:5 Гамбург - Арис Салоники 4:3 Хайдук - Гамбург 2:2 Гамбург - Герта 0:2
Герта - Гамбург 0:1 Ганза - Гамбург 2:3 Гамбург - Ганновер 96 2:1 Ингольштадт - Гамбург 0:4 Ян - Гамбург 2:4 Гамбург - Фрайбург 1:3 Гамбург - Карлсруэ 3:0 Хольштайн Киль - Гамбург 1:0 Гамбург - Эрцгебирге Ауэ 4:0 Гамбург - Падерборн 1:2 Виборг - Гамбург 5:4 Фортуна - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Гамбург 2:1 Гамбург - Карлсруэ 2:2 Гамбург - Вердер 2:3 Зандхаузен - Гамбург 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
12. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Ян 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Зандхаузен 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Санкт-Паули 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Кайзерслаутерн 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Гройтер Фюрт 1 0 1 0 2 - 2 1
7. Арминия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гамбург 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Хольштайн Киль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ганновер 96 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хайденхайм 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Нюрнберг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Фортуна 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дармштадт 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Карлсруэ 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Магдебург 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Ганза 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Айнтрахт Бр 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фортуна 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хайденхайм 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Хольштайн Киль 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Гройтер Фюрт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ян 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Зандхаузен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Паули 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Кайзерслаутерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Падерборн 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Магдебург 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ганза 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Айнтрахт Бр 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ганновер 96 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Нюрнберг 1 0 0 1 2 - 3 0
16. Арминия 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дармштадт 1 0 0 1 0 - 2 0
18. Карлсруэ 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Ransford Koenigsdoerffer получил желтую карточку от судьи
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