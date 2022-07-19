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Манчестер Юнайтед
 
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Кристал Пэлас
Прогнозы 126
Манчестер Юнайтед 73.8% (93)
X 4% (5)
Кристал Пэлас 22.2% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Кристал Пэлас
1.52
5.85
9.40
Все Коэффициенты
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
2
Линделоф
Виктор
39
Мактоминай
Скотт
12
Маласиа
Тирелл
8
Фернандеш
Бруну
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
5
_Maguire
H.
40
_Kovar
M.
22
Хитон
Том
16
Диалло
Абдулай
27
Теллес
Алекс
23
Шоу
Люк
41
Лейрд
Итан
3
Байи
Эрик
29
Уан-Биссака
Аарон
55
Икбал
Зидан
44
Чон
Тахит
75
Гарначо
Алехандро
46
Межбри
Ханнибал
28
Пельистри
Факундо
51
Сэвидж
Чарли
36
Эланга
Энтони
34
Ван
де
Бек
Донни
48
_Fish
W.
1
_Butland
J.
2
_Ward
J.
17
_Clyne
N.
16
_Andersen
J.
3
_Mitchell
T.
23
_Ebiowei
M.
4
_Milivojevic
L.
55
_Phillips
K.
49
_Rak-Sakyi
J.
9
_Ayew
J.
14
_Mateta
J.
19
_Matthews
R.
13
_Guaita
22
Эдуар
Одсонн
41
_Adaramola
T.
60
_Akinwale
V.
43
_Banks
S.
46
_Boateng
M.
68
_O'Brien
J.
53
_Ola-Adebomi
A.
77
_Ozoh
D.
56
_Quick
D.
64
_Raymond
J.
78
_Rodney
K.
57
_Siddik
C.
67
_Street
R.
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 126
    Манчестер Юнайтед 73.8% (93)
    X 4% (5)
    Кристал Пэлас 22.2% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.52
    5.85
    9.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    73.6% (92)
    Ничья
    4% (5)
    Кристал Пэлас
    22.4% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (68)
    Меньше
    34.62% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    63.46% (66)
    Нет
    36.54% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    24% (30)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    16% (20)
    1:2 Кристал Пэлас
    11.2% (14)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    8.8% (11)
    0:2 Кристал Пэлас
    4.8% (6)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    3.2% (4)
    0:1 Кристал Пэлас
    1.6% (2)
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    Кристал Пэлас
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