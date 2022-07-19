20
Далот
Диогу
17
Фред
Сантос
25
Санчо
Джедон
40
_Kovar
M.
22
Хитон
Том
27
Теллес
Алекс
23
Шоу
Люк
41
Лейрд
Итан
55
Икбал
Зидан
44
Чон
Тахит
51
Сэвидж
Чарли
48
_Fish
W.
2
_Ward
J.
17
_Clyne
N.
16
_Andersen
J.
23
_Ebiowei
M.
55
_Phillips
K.
9
_Ayew
J.
14
_Mateta
J.
19
_Matthews
R.
13
_Guaita
22
Эдуар
Одсонн
60
_Akinwale
V.
43
_Banks
S.
46
_Boateng
M.
68
_O'Brien
J.
77
_Ozoh
D.
56
_Quick
D.
64
_Raymond
J.
78
_Rodney
K.
57
_Siddik
C.
67
_Street
R.
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
40 _Kovar M.Вратарь
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
-
27 Теллес АлексЗащитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
41 Лейрд ИтанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Икбал ЗиданПолузащитник
-
44 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сэвидж ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 _Fish W.
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
2 _Ward J.
-
17 _Clyne N.
-
16 _Andersen J.
-
-
23 _Ebiowei M.
-
-
55 _Phillips K.
-
-
9 _Ayew J.
-
14 _Mateta J.
- Запасные игроки
-
19 _Matthews R.Вратарь
-
13 _GuaitaВратарь
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
-
60 _Akinwale V.
-
43 _Banks S.
-
46 _Boateng M.
-
68 _O'Brien J.
-
-
77 _Ozoh D.
-
56 _Quick D.
-
64 _Raymond J.
-
78 _Rodney K.
-
57 _Siddik C.
-
67 _Street R.
-
Главный тренер: _Vieira P.
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Юнайтед
73.6% (92)
Ничья
4% (5)
Кристал Пэлас
22.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
65.38% (68)
Меньше
34.62% (36)
Обе команды забьют
Да
63.46% (66)
Нет
36.54% (38)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
24% (30)
2:0 Манчестер Юнайтед
16% (20)
1:2 Кристал Пэлас
11.2% (14)
3:1 Манчестер Юнайтед
8.8% (11)
0:2 Кристал Пэлас
4.8% (6)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.2% (4)
1:1 Ничья
3.2% (4)
0:1 Кристал Пэлас
1.6% (2)
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