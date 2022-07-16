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Манчестер Юнайтед
 
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Кристал Пэлас
Прогнозы 49
Манчестер Юнайтед 36.7% (18)
X 6.1% (3)
Кристал Пэлас 57.1% (28)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Кристал Пэлас
1.81
4.00
4.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

20 матчей

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КC
1:2

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 9 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Манчестер Юнайтед 36.7% (18)
    X 6.1% (3)
    Кристал Пэлас 57.1% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.81
    4.00
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    35.4% (17)
    Ничья
    6.3% (3)
    Кристал Пэлас
    58.3% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Кристал Пэлас
    27.1% (13)
    0:2 Кристал Пэлас
    16.7% (8)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    12.5% (6)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (3)
    2:4 Кристал Пэлас
    4.2% (2)
    0:1 Кристал Пэлас
    4.2% (2)
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    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
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