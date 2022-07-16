История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
20 матчей
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мельбурн Виктори - Манчестер Юнайтед 1:4 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 4:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 3:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Норвич 3:2 Эвертон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед - Атлетико М 0:1 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 3:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Уотфорд 0:0 Атлетико М - Манчестер Юнайтед 1:1 Лидс - Манчестер Юнайтед 2:4 Манчестер Юнайтед - Брайтон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кристал Пэлас - Ипсвич 4:2 Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Кристал Пэлас - Миллуолл 5:4 Кристал Пэлас - Аккрингтон 1:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:0 Эвертон - Кристал Пэлас 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 1:1 Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Кристал Пэлас - Лидс 0:0 Ньюкасл - Кристал Пэлас 1:0 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Лестер - Кристал Пэлас 2:1 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Кристал Пэлас - Эвертон 4:0 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 0:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Сток Сити 2:1 Кристал Пэлас - Бёрнли 1:1 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:4
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Исход игры
Манчестер Юнайтед
35.4% (17)
Ничья
6.3% (3)
Кристал Пэлас
58.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
1:2 Кристал Пэлас
27.1% (13)
0:2 Кристал Пэлас
16.7% (8)
2:1 Манчестер Юнайтед
12.5% (6)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (3)
1:1 Ничья
6.3% (3)
2:4 Кристал Пэлас
4.2% (2)
0:1 Кристал Пэлас
4.2% (2)
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