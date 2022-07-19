На кураже гости снова идут в атаку, Данфа прорывается по правому флангу и доходит до штрафной, но исполнить точный пас в центр не удается.

У Путиты есть определенные проблемы со здоровьем, врачи "Шкупи" оказывают помощь автору гола.

Перич подключился в атаку и исполнил передачу в штрафную на Адеми, однако форварду "Динамо" свободы не дали.

Адетуньи самостоятельно добирается до штрафной хозяев и пробивает метров с 18 - мяч летит выше перекладины.

Маргвелашвили неаккуратно играет в подкате против Петковича, подыгрывая себе рукой, опасный штрафной будет исполнять "Динамо". До ворот около 24 метров, мяч установлен напротив правой штанги.

Мишич со штрафного направил мяч точно по центру, Наумовски уверенно снаряд поймал. Тем не менее, первый удар в створ ворот "Шкупи" случился.

10 минут остается играть в первой половине встречи, пока всё идет не по сценарию "Динамо", но ресурсов у хорватского чемпиона, конечно, явно больше.

26' Вот такая сенсация зреет в Загребе, македонский клуб открывает счёт в матче, в котором кэф на их победу везде был двухзначным.

25' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПУТИТА!

Альварес от центрального круга исполняет вертикальный заброс к чужой штрафной, Путита опережает центральных защитников "Динамо" и успевает пробить с рикошетом от бедра вышедшего из ворот Ливаковича!

24' Первый за долгое время свисток от Раду Петреску, Адеми нарушил правила на чужой половине в борьбе с Альваресом.

22' Довольно бодрое смещение с правого фланга в центр организовал Хамиди, однако сразу два соперника накрыли игрока "Шкупи".

20' 3 удара на стартовом отрезке нанесли динамовцы, но в створ не попадали, у "Шкупи" пока в атаке не создано вообще ничего.

18' Впервые в сегодняшнем матче довольно затяжное владение македонского клуба, но продвинуться к штрафной им не удалось, а дальше динамовцы вытеснили гостей за центральную линию.

16' Вынужденная замена у хозяев: Кевин Теофил-Катерин появляется на поле вместо Йосипа Шутало.