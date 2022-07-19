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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Динамо Загреб
0:1
Первый тайм: 40'
Шкупи
0'
0:1
25' Гол
Путита
40
Ливакович
Доминик
2
Мохаррами
Садех
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
77
Шпикич
Дарио
27
Мишич
Йосип
5
Адеми
Ариян
7
Иванушец
Лука
18
Дрмич
Йосип
9
Петкович
Бруно
1
Наумовски
Кристиян
77
Брдаревски
Владица
5
Джелиль
Абдула
4
Маргвелашвили
Гаги
3
Шеи
Блертон
88
Путита
6
Сенгор
Фостин
10
Альварес
Фредди
20
Хамиди
Валид
80
Данфа
Мамаду
19
Адетуньи
Сандей
Динамо Загреб
4-4-2
Шкупи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адетуньи Сандей 1 0.33
Данфа Мамаду 1 0.33
Путита 1 0.33
Альварес Фредди 0 0
Хамиди Валид 0 0
Шеи Блертон 0 0

Карточки

Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маргвелашвили Гаги 1 1
Брдаревски Владица 1 0
Альварес Фредди 1 0
Данфа Мамаду 1 0
Сенгор Фостин 1 0
Шеи Блертон 1 0
Сепас Реналдо 1 0
Байрами Мелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0
Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 0:0 Севилья - Динамо Загреб 3:1
Шкупи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2
Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Гёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1 Ахмат - Шкупи 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 36'
    10 минут остается играть в первой половине встречи, пока всё идет не по сценарию "Динамо", но ресурсов у хорватского чемпиона, конечно, явно больше.
  • 34'
    Мишич со штрафного направил мяч точно по центру, Наумовски уверенно снаряд поймал. Тем не менее, первый удар в створ ворот "Шкупи" случился.
  • Фол, нарушение
    33'
    Маргвелашвили неаккуратно играет в подкате против Петковича, подыгрывая себе рукой, опасный штрафной будет исполнять "Динамо". До ворот около 24 метров, мяч установлен напротив правой штанги.
  • 31'
    Адетуньи самостоятельно добирается до штрафной хозяев и пробивает метров с 18 - мяч летит выше перекладины.
  • 30'
    Перич подключился в атаку и исполнил передачу в штрафную на Адеми, однако форварду "Динамо" свободы не дали.
  • Травма, повреждение
    29'
    У Путиты есть определенные проблемы со здоровьем, врачи "Шкупи" оказывают помощь автору гола.
  • 27'
    На кураже гости снова идут в атаку, Данфа прорывается по правому флангу и доходит до штрафной, но исполнить точный пас в центр не удается.
  • 26'
    Вот такая сенсация зреет в Загребе, македонский клуб открывает счёт в матче, в котором кэф на их победу везде был двухзначным.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ПУТИТА!
    Альварес от центрального круга исполняет вертикальный заброс к чужой штрафной, Путита опережает центральных защитников "Динамо" и успевает пробить с рикошетом от бедра вышедшего из ворот Ливаковича!
  • Фол, нарушение
    24'
    Первый за долгое время свисток от Раду Петреску, Адеми нарушил правила на чужой половине в борьбе с Альваресом.
  • 22'
    Довольно бодрое смещение с правого фланга в центр организовал Хамиди, однако сразу два соперника накрыли игрока "Шкупи".
  • 20'
    3 удара на стартовом отрезке нанесли динамовцы, но в створ не попадали, у "Шкупи" пока в атаке не создано вообще ничего.
  • 18'
    Впервые в сегодняшнем матче довольно затяжное владение македонского клуба, но продвинуться к штрафной им не удалось, а дальше динамовцы вытеснили гостей за центральную линию.
  • Замена
    16'
    Вынужденная замена у хозяев: Кевин Теофил-Катерин появляется на поле вместо Йосипа Шутало.
  • Травма, повреждение
    15'
    У центрального защитника "Динамо" Шутало есть какие-то проблемы мышечного характера, за пределами поля ему оказывают помощь.
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    • Офсайд
      13'
      Иванушец исполнил заброс по флангу в расчёте на Дрмича, однако форвард "Динамо" оказался в положении "вне игры".
    • 12'
      Несколько академично строит свои атаки "Динамо", но очевидно, что стоит хозяевам включиться в определенный момент, и сопротивление соперника будет преодолено.
    • Офсайд
      10'
      Данфа забирается в положение "вне игры" в момент заброса из глубины, при этом форвард "Шкупи" всё равно проиграл борьбу за мяч.
    • Опасный момент
      9'
      Петкович цепляется за мяч после заброса Перича у угла вратарской и оставляет игровой снаряд Адеми, который в касание с убойной позиции палит над перекладиной!
    • 7'
      Большое преимущество в контроле мяча у загребского клуба на первых порах, впрочем, форсировать события хозяева не собираются.
    • 6'
      Естественно, куда более искушенный еврокубковый борец из Хорватии является явным фаворитом противостояния, а в следующей стадии победителя этой пары будет поджидать, скорее всего, "Лудогорец".
    • 5'
      Мишич выбирается на ударную позицию в центральной зоне, но пробивает метров с 25 правее створа.
    • 3'
      Мохаррами сместился с правого фланга к центру, сыграл в "стенку" с Шпикичем и пробил с левой ноги метров с 20 - мяч прошел в отдалении от створа.
    • 2'
      Динамовцы сегодня стартуют в квалификации, первый раунд многолетний хорватский чемпион пропускал. Македонцы же стартовали против "Линкольна" из Гибралтара - после победы 3:0 дома "Шкупи" едва не довел дело до овертайма (0:2 в гостях).
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Maksimir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Шкупи

    Исход игры
    Динамо Загреб
    96.6% (113)
    Ничья
    2.6% (3)
    Шкупи
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (56)
    Меньше
    50% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    23.21% (26)
    Нет
    76.79% (86)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Загреб
    40.2% (47)
    3:0 Динамо Загреб
    22.2% (26)
    2:1 Динамо Загреб
    12% (14)
    3:1 Динамо Загреб
    6.8% (8)
    1:0 Динамо Загреб
    6% (7)
    5:0 Динамо Загреб
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:0 Динамо Загреб
    1.7% (2)
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