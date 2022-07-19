Стадион: Максимир
0:1
Первый тайм: 40'
Ход матча
25'
0:1
37
Шутало
Йосип
55
Перич
Дино
77
Шпикич
Дарио
27
Мишич
Йосип
18
Дрмич
Йосип
88
Путита
20
Хамиди
Валид
80
Данфа
Мамаду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дрмич ЙосипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бочкай ПетарПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Чачич Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 ПутитаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хамиди ВалидНападающий
-
80 Данфа МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Илязи АртанВратарь
-
31 Мелячи АмарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Адем АлиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Горгиев ПепиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Седлоски Гоце
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адетуньи Сандей
|1
|0.33
|Данфа Мамаду
|1
|0.33
|Путита
|1
|0.33
|Альварес Фредди
|0
|0
|Хамиди Валид
|0
|0
|Шеи Блертон
|0
|0
Карточки
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маргвелашвили Гаги
|1
|1
|Брдаревски Владица
|1
|0
|Альварес Фредди
|1
|0
|Данфа Мамаду
|1
|0
|Сенгор Фостин
|1
|0
|Шеи Блертон
|1
|0
|Сепас Реналдо
|1
|0
|Байрами Мелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Загреб
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Загреб - Локомотив Загреб 3:2 Динамо Загреб - Хайдук 0:0 Динамо Загреб - Трнава 3:3 Динамо Загреб - Шкендия 3:0
Динамо Загреб - Хайдук 3:1 Шибеник - Динамо Загреб 0:2 Динамо Загреб - Осиек 3:0 Локомотив Загреб - Динамо Загреб 1:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 Риека - Динамо Загреб 1:2 Динамо Загреб - Хвартски Драговоляц 2:0 Славен - Динамо Загреб 0:1 Хайдук - Динамо Загреб 0:0 Динамо Загреб - Шибеник 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:0 Динамо Загреб - Севилья 1:0 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 0:0 Севилья - Динамо Загреб 3:1
Шкупи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Линкольн - Шкупи 2:0 Шкупи - Линкольн 3:0 Германнштадт - Шкупи 2:0 Фенербахче - Шкупи 2:2
Шкупи - Академия Пандев 3:0 Шкендия - Шкупи 0:0 Шкупи - Македония Гёрче Петров 1:1 Брегалница - Шкупи 4:1 Шкупи - Ренова 2:0 Пелистер - Шкупи 0:1 Шкупи - Борец 3:1 Скопье - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 1:0 Струга Трим-Лум - Шкупи 1:3 Шкупи - Работнички 2:0 Ренова - Шкупи 0:0 Шкупи - Тиквеш 3:2 Работнички - Шкупи 0:1 Шкупи - Академия Пандев 2:1 Ахмат - Шкупи 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Загреб 0:1 Шкупи
Исход игры
Динамо Загреб
96.6% (113)
Ничья
2.6% (3)
Шкупи
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (56)
Меньше
50% (56)
Обе команды забьют
Да
23.21% (26)
Нет
76.79% (86)
Популярный счёт
2:0 Динамо Загреб
40.2% (47)
3:0 Динамо Загреб
22.2% (26)
2:1 Динамо Загреб
12% (14)
3:1 Динамо Загреб
6.8% (8)
1:0 Динамо Загреб
6% (7)
5:0 Динамо Загреб
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:0 Динамо Загреб
1.7% (2)
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