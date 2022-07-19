Стадион: МСХ Арена
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
11
Фараж
Имад
45
Дьюрчо
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Паулиньо VIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Угбо МаркВратарь
-
31 Оустед ДавидВратарь
- Защитник
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
-
44 Дюр НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
53 Линн ВикторНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
29 Наум ГиоргосПолузащитник
-
30 Андреу ГенриПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
51 Альтман ОмриНападающий
-
Главный тренер: Ольтра Хосе Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Результаты последних матчей
Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 АЕК Ларнака
Исход игры
Митьюлланд
85.3% (99)
Ничья
13.8% (16)
АЕК Ларнака
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.82% (39)
Меньше
65.18% (73)
Обе команды забьют
Да
44.64% (50)
Нет
55.36% (62)
Популярный счёт
2:0 Митьюлланд
30.2% (35)
2:1 Митьюлланд
24.1% (28)
1:0 Митьюлланд
19.8% (23)
1:1 Ничья
11.2% (13)
3:1 Митьюлланд
6% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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