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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Митьюлланд
0:0
Первый тайм: 28'
АЕК Ларнака
0'
19' Желтая карточка
Рафаэль Онедика

Ход матча

19'
Рафаэль Онедика
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 116
Митьюлланд 85.3% (99)
X 13.8% (16)
АЕК Ларнака 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
АЕК Ларнака
1.42
5.70
9.70
Все Коэффициенты
16
Олафссон
Элиас-Рафн
14
Далсгор
Хенрик
28
Святченко
Эрик
73
Жуниньо
6
Андерссон
Йоэль
15
Рафаэль
Онедика
10
Феррейра
Эвандер
29
Паулиньо
VI
18
Чилуфя
Эдвард
36
Дрейер
Андерс
11
Исаксен
Густав
1
Пирич
Кенан
24
Кипрос
Христофору
15
Миличевич
Хрвое
4
Томович
Ненад
14
Гарсия
Анхель
6
Ойер
Санхурхо
7
Густаву
Луиш
11
Фараж
Имад
10
Тричковски
Иван
45
Дьюрчо
Адам
19
Олатунджи
Виктор
Митьюлланд
3-4-3
АЕК Ларнака
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Штрафной удар снова гости заработали в глубине поля на правом краю. На этот раз пошла подача в район дальней штанги, но защитники хозяев поля сумели отбить мяч за лицевую линию.
  • Опасный момент
    27'
    Фараж в контратаке затащил мяч с правого фланга в штрафную площадку соперника, после чего простреливал вдоль ворот, но двум его партнёрам по команде в центре не удалось сработать на замыкании.
  • 26'
    С левого фланга киприоты выполняли диагональную подачу в штрафную площадку, но там Жуниньо очень чётко сработал, сбросив мяч в руки своему вратарю.
  • Офсайд
    25'
    Заброс на правый фланг атаки теперь следовал уже у "Митьюлланда", но там игрок также до мяча не добрался, да ещё и офсайд судьи зафиксировали.
  • Фол, нарушение
    24'
    Заброс у гостей следовал на правый фланг атаки на Кипроса, но тот проиграл в скорости сопернику, после чего подтолкнул оппонента в спину.
  • 23'
    АЕК постепенно начал выравнивать статистику по проценту владения мячом. Датские болельщики пока не протестуют по этому поводу, дружно затянув весёлую песню.
  • Фол, нарушение
    22'
    Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали киприоты. Подача мяча последовала в штрафную площадку по невысокой траектории, что позволило сработать ближайшему защитнику "волков".
  • Желтая карточка
    21'
    Рафаэль грубо нарушил правила на чужой половине поля, отмахнувшись от соперника, за что получил жёлтую карточку.
  • 20'
    Попасоваться теперь датчане решили на своей половине поля, привлекая к этому процессу своего вратаря Олафссона.
  • 19'
    С дальней дистанции по воротам палил Феррейра, но мяч у него полетел намного выше ворот, напугав зрителей на втором ярусе трибун.
  • Фол, нарушение
    18'
    Впервые АЕК перешёл в свою позиционную атаку, немного покатав мяч на чужой половине поля, но на этом всё закончилось. Потеряли мяч гости, после чего сразу аккуратно нарушили правила.
  • 17'
    С левого фланга подача прошла на дальний край штрафной площади, откуда в акробатическом стиле попытался пробить с лёту Чилуфя, но не поймал он мяч на ногу как следует.
  • 16'
    Нервничает Хосе Луис Ольтра в своей технической зоне, требуя своих подопечных активней двигаться и не позволять оппонентам зажимать себя на одной трети поля.
  • Штанга
    15'
    ОПАСНО! После прострела с левого края из центра штрафной площади в касание пробивал Рафаэль, но угодил в штангу. Очень близки были "волки" к голу.
  • 14'
    Чилуфя протащил мяч по правому флангу, откуда простреливал в штрафную площадку, но на месте были центральные защитники гостей из Ларнаки.
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    • 13'
      Радует, что команды предпочитают не задерживаться в центре поля, стремясь демонстрировать максимальную агрессию в атаке.
    • Опасный момент
      12'
      Правым флангом теперь контрвыпад организовали гости, откуда прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки. По воротам в касание сильно пробивал Олатунджи, но не попал в створ ворот.
    • Опасный момент
      11'
      Наконец, АЕК впервые огрызнулся контратакой, в ходе которой с левого фланга в центр сместился Дьюрчо, метя в ближний нижний угол, но мяч прошёл рядом с целью.
    • 10'
      Букмекеры перед матчем видели "Митьюлланд" большим фаворитом этой встречи и по первой десятиминутке можно сказать, что они правы. Что правда, на табло продолжают гореть два нуля.
    • Опасный момент
      9'
      Чилуфя всё ещё старается задавать тон этой встречи, найдя возможность пробить по воротам из полукружия штрафной площади. Очень сильным получился выстрел, но мяч полетел на трибуны.
    • 8'
      После подачи очередного стандарта мяч полетел на дальний край штрафной площади, откуда была попытка скидки мяча во вратарскую площадь, но игровой снаряд в итоге приземлился на сетку ворот сверху.
    • Угловой
      7'
      Активный Чилуфя обострил игру уже на правом фланге атаки "Митьюлланда", сумев заработать ещё один угловой для своей команды.
    • 6'
      Постепенно стартовый сумбур на поле стихает - игра переходит в более спокойное русло.
    • 5'
      Не заполнены трибуны стадиона "МСХ Арена", но всё-таки более 50% мест заняты, так что поддержка у "волков" достаточно солидная. Через неделю на Кипре, что правда, должно быть громче.
    • Угловой
      4'
      Два угловых кряду подали хозяева поля, по одному с разных флангов, но к опасности эти стандартные положения не привели.
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! Чилуфя ворвался в штрафную площадку и пробивал на силу с ближний нижний угол, но Пиричу удалось ногой парировать мяч на угловой.
    • 2'
      Хозяева сразу бросились в яростный высокий командный прессинг, стремясь сломить сопротивление киприотов, которые, кстати, действительно занервничали - коленки задрожали.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором датский "Митьюлланд" сыграет дома с кипрским АЕКом.
      Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
      • Прогнозы 116
      Митьюлланд 85.3% (99)
      X 13.8% (16)
      АЕК Ларнака 0.9% (1)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Митьюлланд
      Ничья
      АЕК Ларнака
      1.42
      5.70
      9.70
      Все Коэффициенты
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Митьюлланд 0:0 АЕК Ларнака

    Исход игры
    Митьюлланд
    85.3% (99)
    Ничья
    13.8% (16)
    АЕК Ларнака
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.82% (39)
    Меньше
    65.18% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    44.64% (50)
    Нет
    55.36% (62)
    Популярный счёт
    2:0 Митьюлланд
    30.2% (35)
    2:1 Митьюлланд
    24.1% (28)
    1:0 Митьюлланд
    19.8% (23)
    1:1 Ничья
    11.2% (13)
    3:1 Митьюлланд
    6% (7)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Митьюлланд
    АЕК Ларнака
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