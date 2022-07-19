Штрафной удар в глубине поля на правом фланге заработали киприоты. Подача мяча последовала в штрафную площадку по невысокой траектории, что позволило сработать ближайшему защитнику "волков".

АЕК постепенно начал выравнивать статистику по проценту владения мячом. Датские болельщики пока не протестуют по этому поводу, дружно затянув весёлую песню.

Заброс у гостей следовал на правый фланг атаки на Кипроса, но тот проиграл в скорости сопернику, после чего подтолкнул оппонента в спину.

Заброс на правый фланг атаки теперь следовал уже у "Митьюлланда", но там игрок также до мяча не добрался, да ещё и офсайд судьи зафиксировали.

С левого фланга киприоты выполняли диагональную подачу в штрафную площадку, но там Жуниньо очень чётко сработал, сбросив мяч в руки своему вратарю.

Фараж в контратаке затащил мяч с правого фланга в штрафную площадку соперника, после чего простреливал вдоль ворот, но двум его партнёрам по команде в центре не удалось сработать на замыкании.

Штрафной удар снова гости заработали в глубине поля на правом краю. На этот раз пошла подача в район дальней штанги, но защитники хозяев поля сумели отбить мяч за лицевую линию.

Чилуфя протащил мяч по правому флангу, откуда простреливал в штрафную площадку, но на месте были центральные защитники гостей из Ларнаки.

ОПАСНО! После прострела с левого края из центра штрафной площади в касание пробивал Рафаэль, но угодил в штангу. Очень близки были "волки" к голу.

Нервничает Хосе Луис Ольтра в своей технической зоне, требуя своих подопечных активней двигаться и не позволять оппонентам зажимать себя на одной трети поля.

С левого фланга подача прошла на дальний край штрафной площади, откуда в акробатическом стиле попытался пробить с лёту Чилуфя, но не поймал он мяч на ногу как следует.

Впервые АЕК перешёл в свою позиционную атаку, немного покатав мяч на чужой половине поля, но на этом всё закончилось. Потеряли мяч гости, после чего сразу аккуратно нарушили правила.

С дальней дистанции по воротам палил Феррейра, но мяч у него полетел намного выше ворот, напугав зрителей на втором ярусе трибун.

Попасоваться теперь датчане решили на своей половине поля, привлекая к этому процессу своего вратаря Олафссона.

Рафаэль грубо нарушил правила на чужой половине поля, отмахнувшись от соперника, за что получил жёлтую карточку.

13' Радует, что команды предпочитают не задерживаться в центре поля, стремясь демонстрировать максимальную агрессию в атаке.

12' Правым флангом теперь контрвыпад организовали гости, откуда прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки. По воротам в касание сильно пробивал Олатунджи, но не попал в створ ворот.

11' Наконец, АЕК впервые огрызнулся контратакой, в ходе которой с левого фланга в центр сместился Дьюрчо, метя в ближний нижний угол, но мяч прошёл рядом с целью.

10' Букмекеры перед матчем видели "Митьюлланд" большим фаворитом этой встречи и по первой десятиминутке можно сказать, что они правы. Что правда, на табло продолжают гореть два нуля.

9' Чилуфя всё ещё старается задавать тон этой встречи, найдя возможность пробить по воротам из полукружия штрафной площади. Очень сильным получился выстрел, но мяч полетел на трибуны.

8' После подачи очередного стандарта мяч полетел на дальний край штрафной площади, откуда была попытка скидки мяча во вратарскую площадь, но игровой снаряд в итоге приземлился на сетку ворот сверху.

7' Активный Чилуфя обострил игру уже на правом фланге атаки "Митьюлланда", сумев заработать ещё один угловой для своей команды.

6' Постепенно стартовый сумбур на поле стихает - игра переходит в более спокойное русло.

5' Не заполнены трибуны стадиона "МСХ Арена", но всё-таки более 50% мест заняты, так что поддержка у "волков" достаточно солидная. Через неделю на Кипре, что правда, должно быть громче.