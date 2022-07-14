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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Митьюлланд
 
Позже
АЕК Ларнака
Прогнозы 40
Митьюлланд 85% (34)
X 12.5% (5)
АЕК Ларнака 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
АЕК Ларнака
1.52
4.30
7.80
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Митьюлланд - Раннерс 1:1 Гент - Митьюлланд 2:1 Митьюлланд - Ольборг 2:1 Митьюлланд - Оденсе 3:2
Оденсе - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Раннерс 3:2 Силькеборг - Митьюлланд 1:4 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2 Митьюлланд - Вайле 3:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:0 Вайле - Митьюлланд 0:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Раннерс - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Митьюлланд 1:0 Митьюлланд - Силькеборг 3:2 Фредерисия - Митьюлланд 0:0 Силькеборг - Митьюлланд 0:1 Митьюлланд - Копенгаген 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Кисварда - АЕК Ларнака 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - Пафос 2:0 АЕК Ларнака - Арис Лимассол 1:1 Этникос Ахна - АЕК Ларнака 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 1:2 АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Онисилос Сотира - АЕК Ларнака 1:5 АЕК Ларнака - Аполлон 3:3 Пафос - АЕК Ларнака 2:0 Арис Лимассол - АЕК Ларнака 2:0 АЕК Ларнака - Онисилос Сотира 8:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 Анортосис - АЕК Ларнака 1:3 ПАЕЕК - АЕК Ларнака 2:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимаcсол 3:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Митьюлланд - АЕК Ларнака от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 19 часов 43 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Митьюлланд 85% (34)
    X 12.5% (5)
    АЕК Ларнака 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    АЕК Ларнака
    1.52
    4.30
    7.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Митьюлланд - АЕК Ларнака онлайн

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    Прогнозы на матч Митьюлланд - АЕК Ларнака

    Исход игры
    Митьюлланд
    85% (34)
    Ничья
    12.5% (5)
    АЕК Ларнака
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    46.15% (18)
    Нет
    53.85% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Митьюлланд
    30% (12)
    2:0 Митьюлланд
    27.5% (11)
    1:0 Митьюлланд
    20% (8)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
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    Митьюлланд
    АЕК Ларнака
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