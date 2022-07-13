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Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартич Мануэль
|1
|0.5
|Мурило
|1
|0.5
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Тенхо Миро
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Мурило
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1
Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0 Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1 ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Виктория Пльзень - Бешикташ 0:0 Виктория Пльзень - Сент-Трейден 1:3 Виктория Пльзень - Ботошани 0:0 Виктория Пльзень - Таборско 3:0
Виктория Пльзень - Слован Братислава 3:1 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:0 Градец Кралове - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Спарта Прага 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Словацко 3:1 Млада Болеслав - Виктория Пльзень 0:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 2:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Теплице 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Пардубице 4:0 Ческе-Будеевице - Виктория Пльзень 0:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ХИК - Виктория Пльзень
Исход игры
ХИК
21.4% (9)
Ничья
40.5% (17)
Виктория Пльзень
38.1% (16)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (15)
Меньше
63.41% (26)
Обе команды забьют
Да
75.61% (31)
Нет
24.39% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.1% (16)
1:2 Виктория Пльзень
16.7% (7)
2:1 ХИК
14.3% (6)
0:1 Виктория Пльзень
14.3% (6)
0:2 Виктория Пльзень
4.8% (2)
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