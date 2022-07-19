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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
0:0
Первый тайм: 22'
Шемрок Роверс
0'
Прогнозы 118
Лудогорец 94.9% (112)
X 4.2% (5)
Шемрок Роверс 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Шемрок Роверс
1.56
4.10
7.20
Все Коэффициенты
1
Падт
Серджио
4
Сисиньо
Неусиано
24
Вердон
Оливье
32
Пластун
Игорь
3
Недялков
Антон
95
Соуза
Коули
7
Сантана
Алекс
23
Кафумана
Шоу
73
Рик
19
Сотириу
Пиерос
37
Текпетей
Бернард
1
Маннус
Алан
3
Хор
Шон
4
Лопес
Роберто
5
Грэйс
Ли
8
Финн
Ронан
22
Лайонс
Энди
7
Уоттс
Дилан
26
Маккэн
Крис
16
О'Нил
Гари
III
17
Тауэлл
Ричард
20
Гаффни
Рори
Лудогорец
4-3-3
Шемрок Роверс
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 1 0.33
Сантана Алекс 1 0.33
Тиссера Матиас 1 0.33
Соуза Коули 0 0
Недялков Антон 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.33
Финн Ронан 1 0.33
Уоттс Дилан 1 0.33

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Гаффни Рори 1 0
Бурк Грэм 1 0
Хор Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0
Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2 Монтана - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Славия София 3:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 21'
    Рик с Соузой сыграли в стеночку, уже "стрелял" 73-й вдоль ворот, но Лопес остановил и перевел на угловой. 
  • 20'
    Быстрая атака хозяев и вот уже с правого края штрафной идет прострел. Прямо в перчатки Маннуса. 
  • 19'
    Два седьмых номера бежали на мяч на правой бровке "Лудогорца", Уоттс опередил, но сильно зарядил за лицевую. Удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    18'
    Соуза с Тауэллом столкнулись метрах в четырех от штрафной гостей. Фол в атаке присудил главный. 
  • Судья
    17'
    Упал перед штрафной Сотириу, но молчит свисток арбитра, как бы футболист там не спорил. 
  • 16'
    Сантана оказался первым на подборе и зарядил прямо в защитника. Повезло, что не в голову, сила удара страшнющая была. 
  • 15'
    Быстро включается в отбор "Лудогорец" после потери мяча, и не дает "Шемроку" даже со своей трети выйти, не то, что дойти до центра. 
  • 14'
    Недялков провел мяч немного вперед, затем перевод направо, откуда уже передача в штрафную и прострел Рика. Нет адресата. 
  • 13'
    Сильно от ворот выбил Маннус, однако Тауэллу впереди зацепиться не удалось, и мяч снова у хозяев. 
  • Угловой
    12'
    Право на угловой удар получили игроки "Лудогорца", короткий розыгрыш и подача на дальнюю от Соузы. Мяч ушел за лицевую. 
  • 11'
    Правый край Соузы и Рика за работой, серия передач там, далее пас в центр и удар. Прямо по позиции голкипера. 
  • 10'
    А вот и контратака ирландцев 2 в 4, получилось войти в штрафную, но прострел слишком слабым вышел. 
  • 9'
    Вполне ожидаемо подавляющее преимущество "Лудогорца" уже с самого старта матча, пока еще "Шемрок" спокойно действует в обороне. 
  • 7'
    Теперь уже правым краем разгоняют болгары, там Рик бежит к мячу, но пас получился чуть сильнее, чем было нужно. 
  • 6'
    Прострел Недялкова с левого фланга после небольшого прохода буквально пешком. Неточная передача. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Легко "Лудогорец" забирает мяч обратно и вновь контролирует на своей половине, неохотно идет в прессинг "Шемрок". 
    • Угловой
      4'
      Подача от углового флажка в исполнении хозяев. Сотириу борется за мяч, но Алан Маннус забирает его в руки. 
    • 3'
      Заброс на Текпетея, он мяч получил, но ничего дальше не придумал. Угловой. 
    • 2'
      "Шемрок" попытался развить атаку по центру на первых минутах матча, оборона успешно справилась. 
    • Первый тайм начался
      Матч стартовал. 
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huvepharma Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Шемрок Роверс

    Исход игры
    Лудогорец
    94.9% (112)
    Ничья
    4.2% (5)
    Шемрок Роверс
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.04% (40)
    Меньше
    63.96% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    35.14% (39)
    Нет
    64.86% (72)
    Популярный счёт
    2:0 Лудогорец
    42.4% (50)
    2:1 Лудогорец
    22.9% (27)
    1:0 Лудогорец
    15.3% (18)
    3:1 Лудогорец
    5.1% (6)
    3:0 Лудогорец
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    4:1 Лудогорец
    1.7% (2)
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