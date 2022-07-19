Первый тайм

21' Рик с Соузой сыграли в стеночку, уже "стрелял" 73-й вдоль ворот, но Лопес остановил и перевел на угловой.

20' Быстрая атака хозяев и вот уже с правого края штрафной идет прострел. Прямо в перчатки Маннуса.

19' Два седьмых номера бежали на мяч на правой бровке "Лудогорца", Уоттс опередил, но сильно зарядил за лицевую. Удар от ворот.

18' Соуза с Тауэллом столкнулись метрах в четырех от штрафной гостей. Фол в атаке присудил главный.

17' Упал перед штрафной Сотириу, но молчит свисток арбитра, как бы футболист там не спорил.

16' Сантана оказался первым на подборе и зарядил прямо в защитника. Повезло, что не в голову, сила удара страшнющая была.