Стадион: Лудогорец Арена
0:0
Первый тайм: 22'
0'
95
Соуза
Коули
23
Кафумана
Шоу
73
Рик
3
Хор
Шон
5
Грэйс
Ли
22
Лайонс
Энди
26
Маккэн
Крис
20
Гаффни
Рори
- Основной состав
- Вратарь
-
4 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Соуза КоулиПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
-
73 РикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
14 Групер ДэнниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Делев СпасНападающий
-
Главный тренер: Шимунджа Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Хор ШонЗащитник
- Защитник
-
5 Грэйс ЛиЗащитник
- Защитник
-
22 Лайонс ЭндиЗащитник
- Полузащитник
-
26 Маккэн КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Гаффни РориНападающий
- Запасные игроки
-
25 Пёльс ЛеонВратарь
- Защитник
-
11 Кавана ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бирн ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
10 Бурк ГрэмНападающий
-
38 Эмаху АйдомоНападающий
-
-
Главный тренер: Брэдли Стивен
Бомбардиры внутри турнира
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотириу Пиерос
|1
|0.33
|Сантана Алекс
|1
|0.33
|Тиссера Матиас
|1
|0.33
|Соуза Коули
|0
|0
|Недялков Антон
|0
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаффни Рори
|1
|0.33
|Финн Ронан
|1
|0.33
|Уоттс Дилан
|1
|0.33
Карточки
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|Десподов Кирилл
|1
|0
|Текпетей Бернард
|1
|0
|Кафумана Шоу
|1
|0
Шемрок Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финн Ронан
|1
|0
|Гаффни Рори
|1
|0
|Бурк Грэм
|1
|0
|Хор Шон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0
Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2 Монтана - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Славия София 3:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лудогорец 0:0 Шемрок Роверс
Исход игры
Лудогорец
94.9% (112)
Ничья
4.2% (5)
Шемрок Роверс
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.04% (40)
Меньше
63.96% (71)
Обе команды забьют
Да
35.14% (39)
Нет
64.86% (72)
Популярный счёт
2:0 Лудогорец
42.4% (50)
2:1 Лудогорец
22.9% (27)
1:0 Лудогорец
15.3% (18)
3:1 Лудогорец
5.1% (6)
3:0 Лудогорец
3.4% (4)
1:1 Ничья
2.5% (3)
4:1 Лудогорец
1.7% (2)
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