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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Лудогорец
 
Позже
Шемрок Роверс
Прогнозы 40
Лудогорец 95% (38)
X 5% (2)
Шемрок Роверс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лудогорец
Ничья
Шемрок Роверс
1.48
4.50
8.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотириу Пиерос 1 0.5
Сантана Алекс 1 0.5
Тиссера Матиас 1 0.5
Соуза Коули 0 0
Недялков Антон 0 0
Шемрок Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаффни Рори 1 0.5
Финн Ронан 1 0.5
Уоттс Дилан 1 0.5

Карточки

Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисиньо Неусиано 1 0
Десподов Кирилл 1 0
Текпетей Бернард 1 0
Кафумана Шоу 1 0
Шемрок Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финн Ронан 1 0
Гаффни Рори 1 0
Бурк Грэм 1 0
Хор Шон 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лудогорец
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Лудогорец - Локомотив Пловдив 2:0 Сутьеска - Лудогорец 0:1 Септември София - Лудогорец 0:3 Лудогорец - Сутьеска 2:0
Лудогорец - Нюрнберг 3:0 Ференцварош - Лудогорец 3:0 Левски София - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Лудогорец - ЦСКА София 5:0 Левски София - Лудогорец 1:0 Лудогорец - Славия София 4:1 Лудогорец - Левски София 2:3 Берое - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Царско Село - Лудогорец 1:1 Лудогорец - Левски София 2:1 Ботев Враца - Лудогорец 1:2 Монтана - Лудогорец 0:5 Лудогорец - Славия София 3:1
Шемрок Роверс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Хибернианс - Шемрок Роверс 0:0 Шемрок Роверс - Хибернианс 3:0 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:1 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2
Шемрок Роверс - Богемианс 1:0 Дандолк - Шемрок Роверс 1:0 Шемрок Роверс - Шелбурн 2:0 Дроэда Юнайтед - Шемрок Роверс 1:0 ЮК Дублин - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шемрок Роверс - Финн Харпс 3:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Богемианс - Шемрок Роверс 1:3 Шемрок Роверс - Дандолк 1:0 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Шелбурн - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Шемрок Роверс 0:3 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лудогорец - Шемрок Роверс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 19 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Лудогорец 95% (38)
    X 5% (2)
    Шемрок Роверс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лудогорец
    Ничья
    Шемрок Роверс
    1.48
    4.50
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лудогорец - Шемрок Роверс онлайн

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    Прогнозы на матч Лудогорец - Шемрок Роверс

    Исход игры
    Лудогорец
    94.9% (37)
    Ничья
    5.1% (2)
    Шемрок Роверс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    42.11% (16)
    Нет
    57.89% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Лудогорец
    38.5% (15)
    2:1 Лудогорец
    35.9% (14)
    1:0 Лудогорец
    15.4% (6)
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    Лудогорец
    Шемрок Роверс
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