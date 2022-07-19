Стадион: Имени Тофика Бахрамова
0'
14' Желтая карточкаХорншу Марк
16' Желтая карточкаКрюезиу Мирлинд
1:0
17' ГолКади
2:0
36' ГолВаджи Ибраима
Ход матча
14'
16'
17'
1:0
36'
2:0
81
Медина
Кевин
19
Озобич
Филип
20
Кади
25
Бреше
Янник
16
Хорншу
Марк
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
81 Медина КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Озобич ФилипПолузащитник
-
20 КадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хорншу МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
35 Заутер ИланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Карабах
Цюрих
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карабах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кади
|3
|1
|Медина Кевин
|1
|0.33
|Озобич Филип
|1
|0.33
|Гусейнов Аббас
|1
|0.33
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Карабах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алмейда Ричард
|2
|0
|Кади
|1
|0
|Медина Кевин
|1
|0
|Джафаргулиев Элвин
|1
|0
|Андраде Леандро
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорншу Марк
|1
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Карабах
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2
Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0 Карабах - Марсель 0:3
Цюрих
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2
Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Карабах 2:0 Цюрих
Исход игры
Карабах
73.7% (185)
Ничья
13.1% (33)
Цюрих
13.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
46.08% (94)
Меньше
53.92% (110)
Обе команды забьют
Да
57.84% (118)
Нет
42.16% (86)
Популярный счёт
2:1 Карабах
27.5% (69)
2:0 Карабах
23.1% (58)
1:1 Ничья
10% (25)
1:0 Карабах
7.2% (18)
1:2 Цюрих
6.4% (16)
0:1 Цюрих
2.4% (6)
3:1 Карабах
1.6% (4)
1:3 Цюрих
1.2% (3)
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