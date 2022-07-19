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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Карабах
2:0
Первый тайм: 38'
Цюрих
0'
14' Желтая карточка
Хорншу Марк
16' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
1:0
17' Гол
Кади
2:0
36' Гол
Ваджи Ибраима

Ход матча

14'
 
Хорншу Марк
16'
 
Крюезиу Мирлинд
17'
Кади
(Озобич Филип)
1:0
36'
Ваджи Ибраима
2:0
Прогнозы 252
Карабах 73.8% (186)
X 13.1% (33)
Цюрих 13.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Карабах
Ничья
Цюрих
3.70
6.61
4.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Магомедалиев
Шахрудин
29
Вешович
Марко
5
Медведев
Максим
81
Медина
Кевин
44
Джафаргулиев
Элвин
8
Янкович
Марко
7
Алмейда
Ричард
19
Озобич
Филип
20
Кади
25
Ваджи
Ибраима
10
Зубир
Абделла
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
6
Алити
Фидан
31
Крюезиу
Мирлинд
3
Герреро
Адрия
19
Боранияшевич
Никола
16
Хорншу
Марк
21
Джемаили
Блерим
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
Карабах
4-2-1-3
Цюрих
4-3-3

История личных встреч

Карабах
Цюрих

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карабах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кади 3 1
Медина Кевин 1 0.33
Озобич Филип 1 0.33
Гусейнов Аббас 1 0.33
Шейдаев Рамиль 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Карабах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алмейда Ричард 2 0
Кади 1 0
Медина Кевин 1 0
Джафаргулиев Элвин 1 0
Андраде Леандро 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорншу Марк 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Карабах
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Карабах - Лех 5:1 Лех - Карабах 1:0 Университатя Крайова - Карабах 1:1 Хольштайн Киль - Карабах 2:2
Карабах - Ботошани 4:0 Карабах - Зира 1:1 Карабах - Нефтчи 4:1 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Сумгаит 5:0 Карабах - Зира 0:0 Карабах - Сабах Баку 1:1 Габала - Карабах 0:2 Карабах - Шамахы 8:0 Сумгаит - Карабах 0:3 Карабах - Сабаил 5:1 Зира - Карабах 0:3 Сабах Баку - Карабах 0:1 Карабах - Габала 5:1 Шамахы - Карабах 0:0 Карабах - Марсель 0:3
Цюрих
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2
Цюрих - Баден 11:0 Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 39'
    Накрутил соперника на фланге Зубир и прострелил в штрафную, но здесь удар Ваджи заблокировал защитник.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Ибраима Ваджи! Поймали соперника на контратаке хозяева. Все сделал сам Ваджи, получил он мяч в центре поля, на скорости прорвался в штрафную, попутно обыграв двоих защитников, и пробил с острого угла точно в ближнюю девятку.
  • 37'
    Со штрафного Крюезиу на силу пробил в ближний верхний угол, но Магомедалиев в падении намертво поймал мяч в руки.
  • 36'
    На чужой половине поля Маркезано грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 35'
    С фланга покатил Ньонто в центр под удар Ронеру, но тот в одно касание пробил рядом с ближней штангой.
  • 34'
    Тонко вырезал в штрафную Джемаили на ход Маркезано, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Медина.
  • 33'
    Прорвался по центру к штрафной соперника Зубир и покатил поперек на Кади, но тот с ходу пробил в спину защитнику.
  • 32'
    Диагональ Медведев исполнял на правый фланг, куда забегал Ваджи, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
  • 31'
    Со штрафного навесил Джемаили на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Медведев. 
  • 30'
    По флангу забросил Джемаили на ход Ронеру, но тот оказался на газоне в борьбе с Вешовичем. Штрафной удар исполнят гости.
  • 29'
    Со штрафного Озобич навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил головой Ваджи, но мяч полетел крайне неточно.
  • 28'
    После скидки от Кади решил с дальней дистанции пробить по воротам Джафаргулиев, но на пути мяча оказался защитник.
  • 27'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Ньонто и в итоге нарушил правила в борьбе против Медведева. 
  • 26'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Ваджи и сбросил головой на Кади, но выстрел с лету последнего оказался неточным.
  • 25'
    В центре поля Озобич получил по ногам в подкате от Джемаили. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
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    • 24'
      Мог убегать в контратаку по левой бровке Ваджи после заброса от Озобича, но проиграл он скоростную дуэль Алити и потерял мяч.
    • 23'
      С угла поля навесил в центр штрафной Боранияшевич, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 22'
      По флангу отдавал пас Зубир в штрафную на ход Ваджи, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Бреше.
    • 21'
      Пытаются успокоить игру после забитого гола хозяева, катают они мяч в центре поля, без продвижения вперед.
    • 20'
      Прорвался с фланга к линии штрафной Ваджи и пробил в ближний угол, но мяч полетел немного неточно.
    • 19'
      Дальний заброс исполнял Хорншу в штрафную соперника, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.
    • Описание гола
      17'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Кади! Удалось выйти вперед хозяевам! Выиграл подбор у штрафной соперника Озобич и скинул вперед на Кади, который финтами расшатал защитника и с острого угла вколотил снаряд точно под перекладину, без шансов для голкипера. 
    • Желтая карточка
      17'
      На фланге Крюезиу перекинул через бедро Ваджи. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой за этот грубый фол.
    • 16'
      Мог убегать на ворота соперника Маркезано после паса от Ронера, но на выходе Магомедалиев оказался первым на мяче.
    • 15'
      Проникающий пас исполнял Янкович в штрафную на Зубира, но того опередил Алити и вынес сферу в центр поля.
    • Желтая карточка
      14'
      В центре поля Хорншу в грубом подкате снес Янковича, за что увидел перед собой желтую карточку от арбитра.
    • 13'
      Сместился с фланга Зубир в штрафную и пробил в ближний угол, но мяч в подкате накрыл Камбери.
    • 12'
      Убежал от соперника по флангу Медведев и навесил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 11'
      Получил по ногам на фланге Зубир от Джемаили. Штрафной удар исполнять будут игроки "Карабаха".
    • 10'
      Дальний заброс исполнял Герреро по флангу на ход Ньонто, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 9'
      Сместился с левого фланга в штрафную Зубир и пробил с острого угла, но мяч угодил в Крюезиу.
    • 8'
      В верховой борьбе в центре поля получил по затылку локтем Хорншу. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 7'
      Продавил соперника по правому флангу Ронер и навесил в центр штрафной, но здесь подальше мяч вынес Медина.
    • 6'
      С дальней дистанции Алмейда решил проверить бдительность голкипера мощным ударом, но выше перекладины. 
    • 5'
      По центру прорывался на скорости к штрафной соперника Ронер, но его выстрел заблокировали защитники.
    • 4'
      Дальний заброс исполнял Джемаили на ход Ньонто, но тот в борьбе с защитником не смог добраться до мяча.
    • 3'
      В центре поля грамотно подставился Алмейда и заработал для своей команды штрафной удар.
    • 2'
      Прорвался по левой бровке Зубир и подал в штрафную, но никто из партнеров не смог замкнуть. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tofiq Bakhramov Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Карабах 2:0 Цюрих

    Исход игры
    Карабах
    73.7% (185)
    Ничья
    13.1% (33)
    Цюрих
    13.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.08% (94)
    Меньше
    53.92% (110)
    Обе команды забьют
    Да
    57.84% (118)
    Нет
    42.16% (86)
    Популярный счёт
    2:1 Карабах
    27.5% (69)
    2:0 Карабах
    23.1% (58)
    1:1 Ничья
    10% (25)
    1:0 Карабах
    7.2% (18)
    1:2 Цюрих
    6.4% (16)
    0:1 Цюрих
    2.4% (6)
    3:1 Карабах
    1.6% (4)
    1:3 Цюрих
    1.2% (3)
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    Цюрих
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