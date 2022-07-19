Прорвался по центру к штрафной соперника Зубир и покатил поперек на Кади, но тот с ходу пробил в спину защитнику.

Тонко вырезал в штрафную Джемаили на ход Маркезано, но до того мяч не дошел. Хорошо в отборе отыграл Медина.

С фланга покатил Ньонто в центр под удар Ронеру, но тот в одно касание пробил рядом с ближней штангой.

На чужой половине поля Маркезано грамотно подставился и заработал для своей команды перспективный стандарт.

Со штрафного Крюезиу на силу пробил в ближний верхний угол, но Магомедалиев в падении намертво поймал мяч в руки.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Ибраима Ваджи! Поймали соперника на контратаке хозяева. Все сделал сам Ваджи, получил он мяч в центре поля, на скорости прорвался в штрафную, попутно обыграв двоих защитников, и пробил с острого угла точно в ближнюю девятку.

Накрутил соперника на фланге Зубир и прострелил в штрафную, но здесь удар Ваджи заблокировал защитник.

В центре поля Озобич получил по ногам в подкате от Джемаили. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Ваджи и сбросил головой на Кади, но выстрел с лету последнего оказался неточным.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Ньонто и в итоге нарушил правила в борьбе против Медведева.

После скидки от Кади решил с дальней дистанции пробить по воротам Джафаргулиев, но на пути мяча оказался защитник.

Со штрафного Озобич навесил в район одиннадцатиметровой отметки, где пробил головой Ваджи, но мяч полетел крайне неточно.

По флангу забросил Джемаили на ход Ронеру, но тот оказался на газоне в борьбе с Вешовичем. Штрафной удар исполнят гости.

Со штрафного навесил Джемаили на дальнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Медведев.

Диагональ Медведев исполнял на правый фланг, куда забегал Ваджи, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

24' Мог убегать в контратаку по левой бровке Ваджи после заброса от Озобича, но проиграл он скоростную дуэль Алити и потерял мяч.

23' С угла поля навесил в центр штрафной Боранияшевич, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

22' По флангу отдавал пас Зубир в штрафную на ход Ваджи, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Бреше.

21' Пытаются успокоить игру после забитого гола хозяева, катают они мяч в центре поля, без продвижения вперед.

20' Прорвался с фланга к линии штрафной Ваджи и пробил в ближний угол, но мяч полетел немного неточно.

19' Дальний заброс исполнял Хорншу в штрафную соперника, но никто из партнеров не откликнулся на этот пас.

17' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Кади! Удалось выйти вперед хозяевам! Выиграл подбор у штрафной соперника Озобич и скинул вперед на Кади, который финтами расшатал защитника и с острого угла вколотил снаряд точно под перекладину, без шансов для голкипера.

17' На фланге Крюезиу перекинул через бедро Ваджи. Судья тут же наказал нарушителя желтой карточкой за этот грубый фол.

16' Мог убегать на ворота соперника Маркезано после паса от Ронера, но на выходе Магомедалиев оказался первым на мяче.