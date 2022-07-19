Стадион: ЛФФ
0'
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
92
Урега
Фабьен
10
Ренан
Соарес
27
Далин
Юхан
25
Сиби
Маам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мамич ПетарЗащитник
-
23 Буфф ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Урега ФабьенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Бурба МотеюсНападающий
-
27 Тадич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чебурин Владимир
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Сиби МаамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Милоевич Милош
История личных встреч
Жальгирис
Мальмё
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жальгирис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфф Оливер
|1
|0.33
|Ойвуси Матиас
|1
|0.33
|Куклис Мантас
|0
|0
|Горобцов Николас
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирманчевич Велько
|2
|0.67
|Беихмо Феликс
|1
|0.33
|Ольссон Мартин
|1
|0.33
|Тойвонен Ола
|1
|0.33
|Кристиансен Андерс
|1
|0.33
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|Телин Исаак
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Карточки
Жальгирис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миколюнас Салюнас
|2
|0
|Мамич Петар
|1
|0
|Кьеремех Франсис
|1
|0
|Миличкович Марко
|1
|0
|Ойвуси Матиас
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Жальгирис
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0 Жальгирис - Лиетава Йонава 6:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 Мальмё
Исход игры
Жальгирис
4.2% (5)
Ничья
15% (18)
Мальмё
80.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
47.75% (53)
Меньше
52.25% (58)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:2 Мальмё
36.7% (44)
0:1 Мальмё
17.5% (21)
0:2 Мальмё
15.8% (19)
1:1 Ничья
14.2% (17)
1:3 Мальмё
3.3% (4)
2:1 Жальгирис
2.5% (3)
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