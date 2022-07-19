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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
0:0
Первый тайм: 37'
Мальмё
0'
Прогнозы 120
Жальгирис 4.2% (5)
X 15% (18)
Мальмё 80.8% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Мальмё
6.00
3.78
5.20
Все Коэффициенты
Новости
1
Гертмонас
Эдвинас
7
Бопесу
Жоэль
3
Павелич
Марио
26
Любисавльевич
Неманья
12
Мамич
Петар
23
Буфф
Оливер
33
Миличкович
Марко
5
Горобцов
Николас
92
Урега
Фабьен
99
Ойвуси
Матиас
10
Ренан
Соарес
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
25
Сиби
Маам
10
Кристиансен
Андерс
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
Жальгирис
4-4-2
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Жальгирис
Мальмё

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфф Оливер 1 0.33
Ойвуси Матиас 1 0.33
Куклис Мантас 0 0
Горобцов Николас 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 2 0.67
Беихмо Феликс 1 0.33
Ольссон Мартин 1 0.33
Тойвонен Ола 1 0.33
Кристиансен Андерс 1 0.33
Бергет Йо Инге 0 0
Телин Исаак 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 2 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Миличкович Марко 1 0
Ойвуси Матиас 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Нильсен Лассе 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Телин Исаак 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0 Жальгирис - Лиетава Йонава 6:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 35'
     Бирманчевич подал в штрафную и сразу два футболиста гостей нарушили правила.
  • 33'
     Ольссон сейчас грубо остановил  Ойвуси, свисток судья не дал, местные болельщики в ярости, а судья еще и мяч отдал "Мальмё".
  • 32'
    Мягкий заброс на дальнюю , но там вообще не оказалось игроков гостей.
  • Фол, нарушение
    31'
    Бирманчевич сейчас заработал опасный штрафной на левом фланге, почти в упор к линии.
  • 30'
    Беихмо сейчас запускал Бергета по флангу, но тот лишь попытался пяткой сыграть в углу штрафно, ничего не вышло.
  • 28'
    Хозяева атакуют исключительно контратаками, сейчас Ренан один убежал против четырех защитников, но почти сразу уперся он в них.
  • 26'
    Красиво, все передачи низом, качественно и довольно быстро проходит "Мальмё" раз за разом на сторону поля "Жальгириса".
  • 25'
    Очень часто спорят за мяч игроки в центре поля, много мелких фолом и спорных моментов.
  • 23'
    Опасная подача в штрафную хозяев, очень странно получилось так, что в во вратарской зоне защитников было намного меньше, чем игроков гостей, но Гертмонас смог забрать мяч.
  • 21'
    Матиас Ойвуси сейчас подавал в штрафную с угла поля, но мяч не нашел его партнера по нападению
  • Угловой
    20'
     Бирманчевич подал на ближнюю, но прямо в борьбу и мяч улетел к центральному кругу.
  • 19'
    Полностью забрали сейчас контроль мяча шведы, почти всей командой они на стороне латышей, заработали сейчас первый угловой "Мальмё".
  • 18'
    Казахский тренер "Жальгириса" Владимир Чебурин сейчас пытается свою команду взбодрить, так как отдали они все преимущество и инициативу в матче.
  • Фол, нарушение
    15'
    Опасно сейчас срубили в центре поля Горобцова, но судья дал доиграть эпизод, а сейчас спустя небольшое время дал устное предупреждение Буффу.
  • Анонс
    13'
    Ну а пока небольшое затишье, расскажу вам, как провели первый квалификационный раунд обе команды! "Жальгирис" прошли "Балканы" из Косово, сыграв в ничью в первом матче, а во втором вырвали путевку в дополнительное время. "Мальмё" прошли исландский "Викингур", победив в первой встрече 3:2, затем сыграли в ничью в гостях 3:3.
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    • 12'
      Очень сильно сейчас давят и прессингуют хозяева, часто бьют, а гостям приходится только фолить. 
    • Опасный момент
      10'
      Полная неразбериха сейчас в штрафной гостей, буквально пять ударов подряд нанесли по воротам хозяева, уже в пустые ворота головой мяч заносил Ойвуси, но сфера полетела прямо по линии вратарской, затем подряд продолжали бить, практически в упор латыши и Далин спасал раз за разом "Мальмё".
    • 9'
      И сразу в контратаку убежали  Ойвуси и Буфф, последний пробил после скидки первого, будет угловой.
    • Опасный момент
      8'
      Каким- то чудом сейчас вывели на удар Исаака Телина, после прострела с правого фланга, мяч полностью пролетел всю штрафную , но не заскочил в ворота после удара.
    • 7'
      Очень грубо ошиблись сейчас игроки "Жальгириса" , чуть-чуть опасно не выбежал Телин, но  Любисавльевич смог выбить мяч в аут
    • 6'
      Горобцов подал первый угловой в матче, пяткой пытался пробить Оливер Буфф, но мяч пролетел сильно мимо.
    • Анонс
      5'
      Очень интернациональные составы у обеих команд, у хозяев всего 1 латыш в основе, у гостей 4 шведа!
    • Фол, нарушение
      3'
      Сразу же первый фол в игре, Бергет сфолил в центре поля, активнее начали хозяева.
    • 2'
      Футболисты "Жальгирис" сегодня в бело-зеленой форме, в то время как "Мальме" в черной.
    • Свисток
      1'
      Итак, наш матч начался, команды заряжены на борьбу, на стадионе "ЛФФ" сегодня аншлаг, а значит хозяева побегут в атаку с особым напором! Поехали! 
    • До матча

    • Добрый вечер, дорогие любители спорта №1 во всем мире! Сегодня в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов на стадионе "ЛФФ", что находится в городе Вильнюс, встретятся литовский "Жальгирис" и шведский "Мальмё". Пожелаем удачи обеим командам и пусть победит сильнейший! 

      Встречу для вас проведет Егор Колесников, приветствую всех болельщиков на спортивном портале LiveResult.Ru

      • Прогнозы 120
      Жальгирис 4.2% (5)
      X 15% (18)
      Мальмё 80.8% (97)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Жальгирис
      Ничья
      Мальмё
      6.00
      3.78
      5.20
      Все Коэффициенты
      Новости
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Жальгирис 0:0 Мальмё онлайн

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    Прогнозы на матч Жальгирис 0:0 Мальмё

    Исход игры
    Жальгирис
    4.2% (5)
    Ничья
    15% (18)
    Мальмё
    80.8% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.75% (53)
    Меньше
    52.25% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Мальмё
    36.7% (44)
    0:1 Мальмё
    17.5% (21)
    0:2 Мальмё
    15.8% (19)
    1:1 Ничья
    14.2% (17)
    1:3 Мальмё
    3.3% (4)
    2:1 Жальгирис
    2.5% (3)
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    Жальгирис
    Мальмё
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