Красиво, все передачи низом, качественно и довольно быстро проходит "Мальмё" раз за разом на сторону поля "Жальгириса".

Хозяева атакуют исключительно контратаками, сейчас Ренан один убежал против четырех защитников, но почти сразу уперся он в них.

Беихмо сейчас запускал Бергета по флангу, но тот лишь попытался пяткой сыграть в углу штрафно, ничего не вышло.

Бирманчевич сейчас заработал опасный штрафной на левом фланге, почти в упор к линии.

Мягкий заброс на дальнюю , но там вообще не оказалось игроков гостей.

Ольссон сейчас грубо остановил Ойвуси, свисток судья не дал, местные болельщики в ярости, а судья еще и мяч отдал "Мальмё".

Бирманчевич подал в штрафную и сразу два футболиста гостей нарушили правила.

25' Очень часто спорят за мяч игроки в центре поля, много мелких фолом и спорных моментов.

23' Опасная подача в штрафную хозяев, очень странно получилось так, что в во вратарской зоне защитников было намного меньше, чем игроков гостей, но Гертмонас смог забрать мяч.

21' Матиас Ойвуси сейчас подавал в штрафную с угла поля, но мяч не нашел его партнера по нападению

20' Бирманчевич подал на ближнюю, но прямо в борьбу и мяч улетел к центральному кругу.

19' Полностью забрали сейчас контроль мяча шведы, почти всей командой они на стороне латышей, заработали сейчас первый угловой "Мальмё".

18' Казахский тренер "Жальгириса" Владимир Чебурин сейчас пытается свою команду взбодрить, так как отдали они все преимущество и инициативу в матче.

15' Опасно сейчас срубили в центре поля Горобцова, но судья дал доиграть эпизод, а сейчас спустя небольшое время дал устное предупреждение Буффу.