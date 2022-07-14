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Лига чемпионов

2022-2023

Стадион:
Жальгирис
 
Позже
Мальмё
Прогнозы 41
Жальгирис 4.9% (2)
X 22% (9)
Мальмё 73.2% (30)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жальгирис
Ничья
Мальмё
5.00
3.75
5.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Жальгирис
Мальмё

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:1
ЛЧ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Жальгирис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфф Оливер 1 0.5
Ойвуси Матиас 1 0.5
Куклис Мантас 0 0
Горобцов Николас 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирманчевич Велько 2 1
Беихмо Феликс 1 0.5
Ольссон Мартин 1 0.5
Тойвонен Ола 1 0.5
Кристиансен Андерс 1 0.5
Бергет Йо Инге 0 0
Телин Исаак 0 0
Нанаси Себастьян 0 0

Карточки

Жальгирис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миколюнас Салюнас 2 0
Мамич Петар 1 0
Кьеремех Франсис 1 0
Миличкович Марко 1 0
Ойвуси Матиас 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Нильсен Лассе 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Телин Исаак 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Жальгирис
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Жальгирис - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - Жальгирис 1:1 Жальгирис - Хегельман Литауэн 2:1 Судува - Жальгирис 0:5
Жальгирис - Джюгас Тельшяй 2:1 Паневежис - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Кауно Жальгирис 1:2 Ритеряй - Жальгирис 0:1 Жальгирис - Банга 2:1 Шяуляй - Жальгирис 0:1 Лиетава Йонава - Жальгирис 0:5 Хегельман Литауэн - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Судува 0:0 Джюгас Тельшяй - Жальгирис 3:5 Жальгирис - Паневежис 0:0 Кауно Жальгирис - Жальгирис 2:2 Жальгирис - Ритеряй 2:0 Банга - Жальгирис 0:2 Жальгирис - Шяуляй 0:0 Жальгирис - Лиетава Йонава 6:0
Мальмё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2
Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Жальгирис - Мальмё от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 58 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Жальгирис 4.9% (2)
    X 22% (9)
    Мальмё 73.2% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Жальгирис
    Ничья
    Мальмё
    5.00
    3.75
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Жальгирис - Мальмё онлайн

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    Прогнозы на матч Жальгирис - Мальмё

    Исход игры
    Жальгирис
    5% (2)
    Ничья
    22.5% (9)
    Мальмё
    72.5% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (14)
    Меньше
    63.16% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Мальмё
    30% (12)
    0:2 Мальмё
    27.5% (11)
    1:1 Ничья
    22.5% (9)
    0:1 Мальмё
    10% (4)
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    Жальгирис
    Мальмё
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