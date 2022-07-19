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Швеция: Суперэттан

2022
Норрбю
1:1
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
42' Желтая карточка
Моенза Малкольм
46' Желтая карточка
Бекай Перпарим
46' Желтая карточка
Крона Себастьян
46' Желтая карточка
Аль-Хамлави Ассад
1:0
80' Гол
Pontus Eriksson
1:1
87' Гол
Аль-Хамлави Ассад
90' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
90'+8
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
4
Лундгрен
Фредрик
27
Pontus
Eriksson
21
Веде
Антон
18
Пекальски
Иво
22
Берггрен
Густав
13
Карлссон
Виктор
7
Бекай
Перпарим
3
Felix
Gustafsson
1
Якобссон
Феликс
15
Arvid
Eriksson
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
17
Эдквист
Адриан
26
Моенза
Малкольм
28
Anas
Al
Asbahi
8
Барни
Юнес
5
Фендрих
Фредрик
24
Николич
Марко
29
Аль-Хамлави
Ассад
Норрбю
4-3-3
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Норрбю
Йёнчёпинг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
1:7
К
1:0
С
0:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Веде Антон 3 0.21
Саволайнен Никлас 3 0.21
Бекай Перпарим 1 0.07
Pontus Eriksson 1 0.07
Лундгрен Фредрик 1 0.07
Олссон Макс 1 0.07
Берг Виктор 1 0.07
Броман Густав 1 0.07
Браннефальк Йохан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пекальски Иво 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.29
Николич Марко 3 0.21
Нордстрем Элиас 3 0.21
Марич Аднан 2 0.14
Гваргис Питер 2 0.14
Фазал Мохаммад 2 0.14
Моенза Малкольм 1 0.07
Эдквист Адриан 1 0.07
Ассогба Юсуф 1 0.07
Аль-Хамлави Ассад 1 0.07
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Люнг Даниэль 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 5 1
Саволайнен Никлас 5 0
Лундгрен Фредрик 4 0
Браннефальк Йохан 4 0
Сало Александр 3 0
Берг Виктор 3 0
Веде Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Бекай Перпарим 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Сундгрен Альбин 2 0
Кайтофт Антон 1 0
Османагич Нино 1 0
Берггрен Густав 1 0
Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 6 0
Крона Себастьян 3 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 2 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Бук Робин 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Anas Al Asbahi 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
6
40%
76-90

Забито

6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
2
33%
3
20%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
20%
2
14%
76-90

Забито

12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
3
25%
5
24%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
4
25%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 14 9 2 3 30 - 14 29
2. Браге 14 7 5 2 26 - 13 26
3. Сковде АИК 14 7 4 3 21 - 18 25
4. Сирианска Эскильстуна 14 8 1 5 31 - 22 25
5. Утсиктенс 14 7 3 4 26 - 19 24
6. Эстер 14 6 4 4 22 - 17 22
7. Броммапойкарна 14 6 4 4 30 - 23 22
8. Треллеборг 14 6 4 4 22 - 20 22
9. Ландскруна 14 5 5 4 20 - 23 20
10. Эребру 14 6 2 6 15 - 17 20
11. Норрбю 14 5 3 6 12 - 16 18
12. Вестерос 14 4 4 6 19 - 25 16
13. Йёнчёпинг 14 3 3 8 21 - 29 12
14. Далкурд 14 3 2 9 12 - 25 11
15. Эргрюте 14 1 6 7 18 - 27 9
16. Эстерсунд 14 1 4 9 9 - 26 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сирианска Эскильстуна 8 6 0 2 21 - 11 18
2. Броммапойкарна 7 5 2 0 20 - 8 17
3. Хальмстад 7 5 0 2 15 - 6 15
4. Браге 7 4 2 1 14 - 5 14
5. Эребру 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Треллеборг 7 3 3 1 11 - 7 12
7. Утсиктенс 7 3 3 1 13 - 9 12
8. Норрбю 8 3 3 2 6 - 6 12
9. Сковде АИК 7 3 2 2 8 - 7 11
10. Ландскруна 6 3 2 1 12 - 11 11
11. Вестерос 7 2 3 2 11 - 12 9
12. Далкурд 8 3 0 5 9 - 12 9
13. Эстер 6 2 1 3 9 - 10 7
14. Йёнчёпинг 7 2 1 4 14 - 15 7
15. Эргрюте 7 1 3 3 9 - 11 6
16. Эстерсунд 6 1 2 3 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстер 8 4 3 1 13 - 7 15
2. Хальмстад 7 4 2 1 15 - 8 14
3. Сковде АИК 7 4 2 1 13 - 11 14
4. Утсиктенс 7 4 0 3 13 - 10 12
5. Браге 7 3 3 1 12 - 8 12
6. Треллеборг 7 3 1 3 11 - 13 10
7. Ландскруна 8 2 3 3 8 - 12 9
8. Эребру 7 2 1 4 6 - 9 7
9. Сирианска Эскильстуна 6 2 1 3 10 - 11 7
10. Вестерос 7 2 1 4 8 - 13 7
11. Норрбю 6 2 0 4 6 - 10 6
12. Броммапойкарна 7 1 2 4 10 - 15 5
13. Йёнчёпинг 7 1 2 4 7 - 14 5
14. Эргрюте 7 0 3 4 9 - 16 3
15. Эстерсунд 8 0 2 6 4 - 16 2
16. Далкурд 6 0 2 4 3 - 13 2
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    • Желтая карточка
      42'
      Моенза Малкольм получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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