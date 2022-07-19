0'
42' Желтая карточкаМоенза Малкольм
46' Желтая карточкаБекай Перпарим
46' Желтая карточкаКрона Себастьян
46' Желтая карточкаАль-Хамлави Ассад
1:0
80' ГолPontus Eriksson
1:1
87' ГолАль-Хамлави Ассад
90' Желтая карточкаФендрих Фредрик
90'+8
Ход матча
42'
46'
46'
80'
87'
90'
21
Веде
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
История личных встреч
Норрбю
Йёнчёпинг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Веде Антон
|3
|0.21
|Саволайнен Никлас
|3
|0.21
|Бекай Перпарим
|1
|0.07
|Pontus Eriksson
|1
|0.07
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.07
|Олссон Макс
|1
|0.07
|Берг Виктор
|1
|0.07
|Броман Густав
|1
|0.07
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.29
|Николич Марко
|3
|0.21
|Нордстрем Элиас
|3
|0.21
|Марич Аднан
|2
|0.14
|Гваргис Питер
|2
|0.14
|Фазал Мохаммад
|2
|0.14
|Моенза Малкольм
|1
|0.07
|Эдквист Адриан
|1
|0.07
|Ассогба Юсуф
|1
|0.07
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.07
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Люнг Даниэль
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|5
|1
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Лундгрен Фредрик
|4
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Сало Александр
|3
|0
|Берг Виктор
|3
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Бекай Перпарим
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Сундгрен Альбин
|2
|0
|Кайтофт Антон
|1
|0
|Османагич Нино
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|6
|0
|Крона Себастьян
|3
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|2
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Бук Робин
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Anas Al Asbahi
|1
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
3
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
6
40%
76-90
Забито
6
15
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
1
17%
2
13%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
2
33%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
2
33%
3
20%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
2
20%
3
21%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
2
20%
2
14%
76-90
Забито
12
21
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
1
8%
2
10%
1-15
2
17%
2
10%
16-30
1
8%
5
24%
31-45
2
17%
3
14%
46-60
3
25%
4
19%
61-75
3
25%
5
24%
76-90
Пропущено
16
29
8 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 13
1
6%
3
10%
1-15
4
25%
2
7%
16-30
3
19%
6
21%
31-45
4
25%
2
7%
46-60
0
0%
7
24%
61-75
4
25%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Норрбю - Вестерос 1:0 Треллеборг - Норрбю 2:1 Норрбю - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Норрбю 1:1
Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0
Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|14
|9
|2
|3
|30 - 14
|29
|2.
|Браге
|14
|7
|5
|2
|26 - 13
|26
|3.
|Сковде АИК
|14
|7
|4
|3
|21 - 18
|25
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|14
|8
|1
|5
|31 - 22
|25
|5.
|Утсиктенс
|14
|7
|3
|4
|26 - 19
|24
|6.
|Эстер
|14
|6
|4
|4
|22 - 17
|22
|7.
|Броммапойкарна
|14
|6
|4
|4
|30 - 23
|22
|8.
|Треллеборг
|14
|6
|4
|4
|22 - 20
|22
|9.
|Ландскруна
|14
|5
|5
|4
|20 - 23
|20
|10.
|Эребру
|14
|6
|2
|6
|15 - 17
|20
|11.
|Норрбю
|14
|5
|3
|6
|12 - 16
|18
|12.
|Вестерос
|14
|4
|4
|6
|19 - 25
|16
|13.
|Йёнчёпинг
|14
|3
|3
|8
|21 - 29
|12
|14.
|Далкурд
|14
|3
|2
|9
|12 - 25
|11
|15.
|Эргрюте
|14
|1
|6
|7
|18 - 27
|9
|16.
|Эстерсунд
|14
|1
|4
|9
|9 - 26
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сирианска Эскильстуна
|8
|6
|0
|2
|21 - 11
|18
|2.
|Броммапойкарна
|7
|5
|2
|0
|20 - 8
|17
|3.
|Хальмстад
|7
|5
|0
|2
|15 - 6
|15
|4.
|Браге
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|5.
|Эребру
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|7.
|Утсиктенс
|7
|3
|3
|1
|13 - 9
|12
|8.
|Норрбю
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|9.
|Сковде АИК
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|10.
|Ландскруна
|6
|3
|2
|1
|12 - 11
|11
|11.
|Вестерос
|7
|2
|3
|2
|11 - 12
|9
|12.
|Далкурд
|8
|3
|0
|5
|9 - 12
|9
|13.
|Эстер
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Йёнчёпинг
|7
|2
|1
|4
|14 - 15
|7
|15.
|Эргрюте
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|16.
|Эстерсунд
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстер
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Хальмстад
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|3.
|Сковде АИК
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Утсиктенс
|7
|4
|0
|3
|13 - 10
|12
|5.
|Браге
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|6.
|Треллеборг
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|7.
|Ландскруна
|8
|2
|3
|3
|8 - 12
|9
|8.
|Эребру
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Вестерос
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|Норрбю
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|12.
|Броммапойкарна
|7
|1
|2
|4
|10 - 15
|5
|13.
|Йёнчёпинг
|7
|1
|2
|4
|7 - 14
|5
|14.
|Эргрюте
|7
|0
|3
|4
|9 - 16
|3
|15.
|Эстерсунд
|8
|0
|2
|6
|4 - 16
|2
|16.
|Далкурд
|6
|0
|2
|4
|3 - 13
|2
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