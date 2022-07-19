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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
2:0
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
25' Желтая карточка
Jesus Soraire
1:0
34' Гол
Vicente Taborda
83' Желтая карточка
Hernan Lopez
85' Желтая карточка
Mauro Bogado
90' Желтая карточка
Ayrton Costa
90' Красная карточка
Deian Veron
2:0
90' Гол
Mauro Bogado
90' Вторая желтая карточка
Mauro Bogado
90'+9
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
24
Juan
Pablo
Pignani
6
Gaston
Suso
79
Ayrton
Costa
18
Federico
Gino
5
Carlos
Villalba
26
Ignacio
Schor
11
Vicente
Taborda
23
Alexis
Sabella
27
Rodrigo
Contreras
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
5
Рамирес
Иван
11
Deian
Veron
8
Jesus
Soraire
7
Мартинес
Алекс
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
45
Lucas
Besozzi
Атлетико Платенсе
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
0:1
ПБНПО
0:1
ПБНПО
0:0
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Esquivel 2 0.22
Vicente Taborda 2 0.22
Alexis Sabella 1 0.11
Ivan Gomez 1 0.11
Horacio Tijanovich 1 0.11
Ayrton Costa 1 0.11
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.11
Сарате Мауро 1 (1) 0.11
Rodrigo Contreras 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риано Клаудио 2 0.22
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.11
Jesus Soraire 1 0.11
Renzo Lopez 1 0.11
Christian Torres 1 0.11
Deian Veron 1 0.11
Jose Amado 1 0.11
Мартинес Алекс 1 (1) 0.11
Рамирес Иван 0 0
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Villalba 3 0
Сарате Мауро 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Juan Pablo Pignani 2 0
Mauro Bogado 1 0
Ivan Gomez 1 0
Horacio Tijanovich 1 0
Federico Gino 1 0
Gaston Suso 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0
Ayrton Costa 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 3 0
Тоселли Кристофер 3 0
Jesus Soraire 3 0
Francisco Gonzalez Metilli 3 0
Jonathan Bay 3 0
Deian Veron 1 1
Matias Di Benedetto 2 0
Hernan Lopez 1 0
Рамирес Иван 1 0
Nicolas Linares 1 0
Alan Barrionuevo 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Ramon Cansinos 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
3
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
4
40%
4
44%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
2. Атлетико Тукуман 0:0 9 4 5 0 8 - 3 17
3. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
5. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
6. Расинг Авельянеда 0:0 9 4 3 2 12 - 6 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Сармиенто 0:0 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Арсенал Саранди 0:0 9 2 6 1 10 - 9 12
13. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
14. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
15. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Атлетико Тукуман 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 0:0 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 0:0 5 0 2 3 1 - 5 2
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Мауро Богадо получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    98'
    Г О О О О Л - Мауро Богадо бьет в цель!
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Деян Верон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    91'
    Айртон Коста получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Francisco Gonzalez Metilli уходит с поля. Christian Torres выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Мауро Богадо получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 62'
      Игнасио Шор уходит с поля. Орацио Тиджанович выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Висенте Таборда бьет в цель!
    • Желтая карточка
      25'
      Хесус Сорайре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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