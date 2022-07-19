2:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаJesus Soraire
1:0
34' ГолVicente Taborda
83' Желтая карточкаHernan Lopez
85' Желтая карточкаMauro Bogado
90' Желтая карточкаAyrton Costa
90' Красная карточкаDeian Veron
2:0
90' ГолMauro Bogado
90' Вторая желтая карточкаMauro Bogado
90'+9
Ход матча
25'
34'
83'
85'
90'
90'
90'
2:0
90'
79
Ayrton
Costa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
11 Deian VeronПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Paulo LimaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Adrover
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Esquivel
|2
|0.22
|Vicente Taborda
|2
|0.22
|Alexis Sabella
|1
|0.11
|Ivan Gomez
|1
|0.11
|Horacio Tijanovich
|1
|0.11
|Ayrton Costa
|1
|0.11
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.11
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.11
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Schor
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Риано Клаудио
|2
|0.22
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.11
|Jesus Soraire
|1
|0.11
|Renzo Lopez
|1
|0.11
|Christian Torres
|1
|0.11
|Deian Veron
|1
|0.11
|Jose Amado
|1
|0.11
|Мартинес Алекс
|1 (1)
|0.11
|Рамирес Иван
|0
|0
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Villalba
|3
|0
|Сарате Мауро
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Juan Pablo Pignani
|2
|0
|Mauro Bogado
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Ayrton Costa
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|3
|0
|Тоселли Кристофер
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|3
|0
|Jonathan Bay
|3
|0
|Deian Veron
|1
|1
|Matias Di Benedetto
|2
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Рамирес Иван
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Alan Barrionuevo
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Ramon Cansinos
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
3
50%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
4
40%
4
44%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
0
0%
4
33%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 0:3 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2
Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Атлас 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2 Экскурсионистас - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сан-Лоренсо 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Линьерс 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|2.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|9
|4
|5
|0
|8 - 3
|17
|3.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Сармиенто
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 9
|12
|13.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|15.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|9.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|14.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|18.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес