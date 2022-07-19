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Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
1:1
Конец матча
Альдосиви
0'
1:0
9' Гол
Абила Рамон
19' Красная карточка
Гольц Паоло
36' Желтая карточка
Santiago Laquidain
40' Желтая карточка
Leandro Ojeda
52' Желтая карточка
Мели Сесар
1:1
55' Гол
Leandro Maciel
90' Желтая карточка
Santiago Pierotti
90'+5
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
45
Leandro
Ojeda
30
Santiago
Pierotti
27
Julian
Chicco
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Абила
Рамон
25
Девекки
Хосе
6
Tomas
Lecanda
13
Nicolas
Valentini
43
Santiago
Laquidain
3
Ian
Escobar
33
Leandro
Maciel
11
Bautista
Kociubinski
17
Мели
Сесар
29
Braian
Martinez
9
Martin
Santiago
Silva
I
22
Риос
Андрес
Колон
4-4-2
Альдосиви
4-3-3

История личных встреч

Колон
Альдосиви

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

ЛП
1:3
ЛП
3:0
ЛП
2:1
С
0:2
С
3:0
П
0:2
П
1:1
ПБ
2:0
ПБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 4 0.44
Facundo Farias 2 (2) 0.22
Facundo Garces 1 0.11
Лертора Федерико 0 0
Cristian Bernardi 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leandro Maciel 2 0.22
Braian Martinez 1 0.11
Риос Андрес 1 0.11
Bautista Kociubinski 1 0.11
Каутеруссио Мартин 1 (1) 0.11
Мели Сесар 0 0
Fernando Roman Villalba 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Julian Chicco 2 0
Eric Meza 2 0
Leandro Ojeda 2 0
Гольц Паоло 0 1
Абила Рамон 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Augusto Schott 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 4 1
Santiago Laquidain 2 1
Patricio Boolsen 0 2
Серро Франсиско 3 0
Девекки Хосе 2 0
Rufino Lucero 2 0
Миерс Маркос 1 0
Mario Lopez 1 0
Мели Сесар 1 0
Leandro Maciel 1 0
Emanuel Iniguez 1 0
Bautista Kociubinski 1 0
Fernando Roman Villalba 1 0
Matias Morello 1 0
Facundo De La Vega 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
9%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
13%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
2
25%
3
23%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0
Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Альдосиви
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Росарио Сентраль 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Альдосиви - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
2. Атлетико Тукуман 0:0 9 4 5 0 8 - 3 17
3. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
5. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
6. Расинг Авельянеда 0:0 9 4 3 2 12 - 6 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Сармиенто 0:0 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Арсенал Саранди 0:0 9 2 6 1 10 - 9 12
13. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
14. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
15. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Атлетико Тукуман 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 0:0 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 0:0 5 0 2 3 1 - 5 2
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
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