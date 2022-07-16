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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 44'
Цюрих
0'
3' Желтая карточка
Зесигер Седрик
37' Желтая карточка
Гарсия Улиссес
37' Желтая карточка
Элиа Мешак

Ход матча

3'
Зесигер Седрик
 
37'
Гарсия Улиссес
 
37'
Элиа Мешак
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
4.20
4.80
5.20
Все Коэффициенты
Новости
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
16
Фасснахт
Кристиан
32
Ридер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
9
Канга
Вилфрид
25
Бреше
Янник
2
Lindrit
Kamberi
31
Крюезиу
Мирлинд
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
22
Ньонто
Вильфред
15
Тосин
Айегун
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Цюрих

37 матчей

91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.2%
35.1%
2.7%
23 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.5%
8.1%
5.4%
32 победы 3 ничьи 0 побед

23 матча

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

60 матчей

56.7%
16.7%
26.6%
34 победы 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.3%
36.7%
25%
23 победы 22 ничьи 15 побед

Второй тайм

53.3%
25%
21.7%
32 победы 15 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:1
С
1:2
С
1:0
С
4:0
С
1:2
С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:5
С
3:2
К
4:0
С
0:4
С
4:0
С
0:1
С
2:0
С
3:3
С
4:0
К
2:1
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
3:0
С
0:1
С
1:1
К
1:3
С
1:1
С
0:1
С
3:0
С
2:1
С
2:1
С
2:2
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
2:4
С
4:0
С
1:1
С
4:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
2:1
К
3:4
С
4:2
С
2:2
С
1:0
ТМС
3:2
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
3:0
С
4:2
С
2:2
С
2:1
С
1:2
С
3:0
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Улиссес 1 0
Зесигер Седрик 1 0
Элиа Мешак 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2
Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0
Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1
Команда И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Янг Бойз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Цюрих 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Цюрих 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Янг Бойз 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Цюрих
4.20
4.80
5.20
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