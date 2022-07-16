Стадион: Стад де Суиз
0'
3' Желтая карточкаЗесигер Седрик
37' Желтая карточкаГарсия Улиссес
37' Желтая карточкаЭлиа Мешак
Ход матча
37'
37'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
27
Lewin
Blum
20
Ниассе
Шейх
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
25
Бреше
Янник
17
Конде
Шейк
15
Тосин
Айегун
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Тосин АйегунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Метс КарольЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
-
39 Гогия АкакийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
История личных встреч
Янг Бойз
Цюрих
37 матчей
91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.2%
35.1%
2.7%
23 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.5%
8.1%
5.4%
32 победы 3 ничьи 0 побед
23 матча
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
52.2%
47.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
60 матчей
56.7%
16.7%
26.6%
34 победы 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.3%
36.7%
25%
23 победы 22 ничьи 15 побед
Второй тайм
53.3%
25%
21.7%
32 победы 15 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Улиссес
|1
|0
|Зесигер Седрик
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2
Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2
Цюрих
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Штуттгарт - Цюрих 3:2 Цюрих - Виктория Кёльн 3:1 Цюрих - Виль 3:2 Цюрих - Баден 11:0
Тальвиль - Цюрих 0:7 Цюрих - Люцерн 2:3 Лугано - Цюрих 2:1 Цюрих - Лозанна-Спорт 2:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Базель - Цюрих 0:2 Цюрих - Сьон 5:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Серветт - Цюрих 1:0 Цюрих - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Люцерн - Цюрих 0:2 Цюрих - Базель 4:2 Сьон - Цюрих 1:1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Янг Бойз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Винтертур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Винтертур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Цюрих
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Винтертур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Янг Бойз
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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