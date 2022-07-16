  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Винтертур
1:0
Второй тайм: 52'
Базель
0'
1:0
3' Гол
Samir Ramizi
45' Желтая карточка
Миллар Лиам

Ход матча

3'
Samir Ramizi
(Буэсс Роман)
1:0
42'
 
Падула Андреа
Каттербах Ноа
45'
 
Миллар Лиам

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Базель
2.91
3.70
2.46
Все Коэффициенты
Новости
36
Пукай
Йозеф
15
Michael
Goncalves
4
Granit
Lekaj
5
Гельми
Рой
3
Шеттин
Тобиас
14
Thibault
Corbaz
16
Арнольд
Ремо
8
Samir
Ramizi
44
Родригес
Франсиско
III
10
Ди
Джусто
Маттео
9
Буэсс
Роман
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
6
Джига
Нассер
21
Пельмар
Анди
3
Каттербах
Ноа
20
Фрай
Фабиан
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
7
Миллар
Лиам
9
Zeki
Amdouni
Винтертур
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

История личных встреч

Винтертур
Базель

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Samir Ramizi 1 1
Буэсс Роман 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миллар Лиам 1 0

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1
Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Тун - Винтертур 2:4
Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Винтертур 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Базель 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Винтертур 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Базель 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Винтертур 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Базель 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Миллар Лиам получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Каттербах Ноа уходит с поля. Падула Андреа выходит вместо него
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Samir Ramizi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Базель
2.91
3.70
2.46
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Винтертур 1:0 Базель онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Винтертур
Базель
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 3000р на первый тур РПЛ
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 3000р на все матчи 1 тура РПЛ

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 