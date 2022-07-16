Стадион: Schuetzenwiese Stadion
Ход матча
3'
1:0
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
36
Пукай
Йозеф
16
Арнольд
Ремо
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
- Основной состав
-
36 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Абедини ЭрисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
35 Arlind Dakaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
История личных встреч
Винтертур
Базель
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
1 победа 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Samir Ramizi
|1
|1
|Буэсс Роман
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миллар Лиам
|1
|0
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Винтертур - Брюль 3:0 Альтах - Винтертур 1:1 Винтертур - Шаффхаузен 3:0 Вадуц - Винтертур 1:1
Люцерн - Винтертур 2:1 Кринс - Винтертур 0:5 Винтертур - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Виль - Винтертур 1:1 Винтертур - Тун 2:2 Винтертур - Шаффхаузен 1:1 Ивердон - Винтертур 2:2 Винтертур - Вадуц 4:2 Арау - Винтертур 0:3 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Нёвшатель Ксамакс - Винтертур 0:0 Винтертур - Арау 4:2 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 3:1 Винтертур - Ивердон 2:0 Шаффхаузен - Винтертур 3:2 Тун - Винтертур 2:4
Базель
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1 Базель - Гройтер Фюрт 3:2
Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0 Марсель - Базель 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Винтертур
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Базель
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Винтертур
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Базель
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Санкт-Галлен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Сьон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лугано
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Винтертур
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Базель
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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