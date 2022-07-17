Стадион: Корнаредо
0'
0:1
43' Гол в свои воротаДапрела Фабио
57' Красная карточкаДапрела Фабио
0:2
59' ГолКавар Димитри
1:2
61' ГолСаббатини Хонатан
Ход матча
43'
0:1
57'
59'
0:2
61'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
19
Лаванши
Нума
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
76
Итаитинга
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 Молино ЛукаЗащитник
- Защитник
-
27 Бабич БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поа ДенисПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Буа КевинНападающий
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Лугано
Сьон
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
30 матчей
36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавар Димитри
|1
|1
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дапрела Фабио
|0
|1
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2
Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сьон
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лугано
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лугано
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Винтертур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серветт
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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