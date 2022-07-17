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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Лугано
1:2
Второй тайм: 64'
Сьон
0'
0:1
43' Гол в свои ворота
Дапрела Фабио
57' Красная карточка
Дапрела Фабио
0:2
59' Гол
Кавар Димитри
1:2
61' Гол
Саббатини Хонатан

Ход матча

43'
0:1
Дапрела Фабио
57'
Дапрела Фабио
 
58'
Боттани Маттиа
Хайле-Селассие Марен
 
59'
0:2
Кавар Димитри
61'
Саббатини Хонатан
(Целар Жан)
1:2

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Сьон
5.62
3.85
3.96
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
8
Дуррер
Адриан
15
Май
Ларс-Лукас
3
Циглер
Рето
30
Дапрела
Фабио
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
17
Валенсуэла
Мильтон
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
11
Хайле-Селассие
Марен
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
21
Япикино
Деннис
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
8
Бальтазар
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Лугано
4-3-3
Сьон
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Сьон

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавар Димитри 1 1

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 0 1
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2
Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лугано 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Санкт-Галлен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Галлен 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лугано 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Дапрела Фабио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Сьон
5.62
3.85
3.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лугано 1:2 Сьон онлайн

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