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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Лугано
2:3
Конец матча
Сьон
0'
0:1
43' Гол в свои ворота
Дапрела Фабио
57' Красная карточка
Дапрела Фабио
0:2
59' Гол
Кавар Димитри
1:2
61' Гол
Саббатини Хонатан
1:3
85' Гол
Шмид Йоэль
2:3
88' Гол
Де Кейрос Ноа
90'+7

Ход матча

43'
0:1
Дапрела Фабио
57'
Дапрела Фабио
 
58'
Боттани Маттиа
Хайле-Селассие Марен
 
59'
0:2
Кавар Димитри
(Гргич Анто)
61'
Саббатини Хонатан
(Целар Жан)
1:2
70'
 
Шуареф Ильяс
Итаитинга
70'
Де Кейрос Ноа
Дуррер Адриан
 
70'
 
Карлен Гаэтан
Стожилкович Филип
70'
Бабич Борис
Маю Хишам
 
70'
 
Шмид Йоэль
Япикино Деннис
71'
 
Буа Кевин
Гргич Анто
85'
1:3
Шмид Йоэль
(Поа Денис)
88'
Де Кейрос Ноа
(Циглер Рето)
2:3
90'
Каскиато Алессандро
Думбия Усман
 
90'
 
Дзуффи Лука
Бальтазар

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Саипи
Амир
8
Дуррер
Адриан
15
Май
Ларс-Лукас
3
Циглер
Рето
30
Дапрела
Фабио
14
Саббатини
Хонатан
20
Думбия
Усман
17
Валенсуэла
Мильтон
18
Маю
Хишам
9
Целар
Жан
11
Хайле-Селассие
Марен
1
Линднер
Хайнц
19
Лаванши
Нума
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
21
Япикино
Деннис
22
Поа
Денис
14
Гргич
Анто
20
Араз
Муса
8
Бальтазар
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
Лугано
4-3-3
Сьон
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Сьон

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
31.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
56.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

30 матчей

36.7%
30%
33.3%
11 побед 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.3%
43.3%
33.4%
7 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:3
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
3:1
С
0:3
С
1:1
С
2:2
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
2:2
С
1:2
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
4:2
С
5:1
С
3:1
С
3:1
С
0:6
С
3:0
С
3:0
К
2:3
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саббатини Хонатан 1 1
Де Кейрос Ноа 1 1
Циглер Рето 0 0
Целар Жан 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавар Димитри 1 1
Шмид Йоэль 1 1
Гргич Анто 0 0
Поа Денис 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дапрела Фабио 0 1
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Лугано - Интер Милан 1:4 Лугано - Рапперсвиль-Йона 2:0 Лугано - Ингольштадт 0:1 Кайзерслаутерн - Лугано 3:4
Лугано - Коллина д'Оро 10:0 Базель - Лугано 2:1 Лугано - Цюрих 2:1 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Янг Бойз 3:1 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Лугано - Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт - Лугано 4:1 Лугано - Сьон 1:3 Люцерн - Лугано 2:2 Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Сьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сьон - Страсбург 1:2 Сьон - Динамо Киев 0:1 Ивердон - Сьон 1:2 Сьон - Серветт 1:2
Сьон - Серветт 3:3 Лозанна-Спорт - Сьон 1:2 Сьон - Люцерн 1:3 Грасcхоппер - Сьон 0:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Цюрих - Сьон 5:1 Сьон - Базель 0:0 Лугано - Сьон 1:3 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Серветт - Сьон 2:1 Сьон - Лугано 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1 Сьон - Цюрих 1:1 Люцерн - Сьон 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Галлен 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 1 1 0 0 3 - 2 3
2. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лугано 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
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      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      43'
      Г О О О О Л - Дапрела Фабио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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