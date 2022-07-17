Стадион: Стад де Женев
1:0
Второй тайм: 81'
0'
1:0
5' ГолРоделен Ронни
15' Желтая карточкаMatej Maglica
46' Желтая карточкаАнтунес Алексис
58' Желтая карточкаШуберт Фабиан
Ход матча
5'
1:0
15'
46'
58'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
- Защитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Гиндо ДаудаЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Аколо ЧадракНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
История личных встреч
Серветт
Санкт-Галлен
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 15 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед
20 матчей
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роделен Ронни
|1
|1
|Бедья Крис
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антунес Алексис
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Matej Maglica
|1
|0
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2
Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3
FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Сьон
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Лугано
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Серветт
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Винтертур
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Цюрих
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Базель
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сьон
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Лугано
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сьон
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Базель
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Лугано
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люцерн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Грасcхоппер
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Винтертур
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Серветт
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Янг Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Санкт-Галлен
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|10.
|Цюрих
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу