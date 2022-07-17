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Швейцария: Суперлига

2022-2023

Стадион:
Серветт
1:0
Второй тайм: 81'
Санкт-Галлен
0'
1:0
5' Гол
Роделен Ронни
15' Желтая карточка
Matej Maglica
46' Желтая карточка
Антунес Алексис
58' Желтая карточка
Шуберт Фабиан

Ход матча

5'
Роделен Ронни
(Бедья Крис)
1:0
15'
 
Matej Maglica
46'
 
Гиндо Дауда
Стеригу Леонидас
46'
 
Шуберт Фабиан
Randy Schneider
46'
Антунес Алексис
 
58'
 
Шуберт Фабиан
64'
Стеванович Мирослав
Бедья Крис
 
65'
 
Латте Лат Эммануэль
Гийемено Джереми
72'
Сеспедес Борис
Антунес Алексис
 
72'
Оберлин Димитри
Роделен Ронни
 
76'
 
Аколо Чадрак
Шмидт Исаак
76'
 
Patrick Sutter
Фон Моос Юлиан

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Санкт-Галлен
2.66
3.90
4.00
Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
2
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
23
Роделен
Ронни
29
Бедья
Крис
7
Флюке
Патрик
1
Ати-Зиги
Лоуренс
4
Стеригу
Леонидас
6
Стильхарт
Базиль
5
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
10
Руис
Виктор
III
27
Randy
Schneider
11
Фон
Моос
Юлиан
9
Гийемено
Джереми
Серветт
4-3-3
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Серветт
Санкт-Галлен

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 15 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

20 матчей

10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

История матчей

С
0:2
С
5:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
К
0:1
С
0:1
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
1:2
С
3:1
С
4:1
С
1:3
С
1:1
С
2:0
К
1:2
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роделен Ронни 1 1
Бедья Крис 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антунес Алексис 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуберт Фабиан 1 0
Matej Maglica 1 0

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Серветт - Вест Хэм 0:2 Анси - Серветт 1:0 Нёвшатель Ксамакс - Серветт 1:5 Лозанна Уши - Серветт 1:2
Сьон - Серветт 1:2 Сьон - Серветт 3:3 Серветт - Базель 0:0 Серветт - Лугано 2:2 Люцерн - Серветт 4:0 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Серветт - Грасcхоппер 0:1 Серветт - Цюрих 1:0 Лозанна-Спорт - Серветт 4:1 Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0 Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Санкт-Галлен - Фрайбург 3:4 Аустрия Лустенау - Санкт-Галлен 0:4 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Тун - Санкт-Галлен 3:3
FC Urnaesch - Санкт-Галлен 0:25 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 3:2 Лугано - Санкт-Галлен 4:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 0:2 Санкт-Галлен - Лугано 3:0 Ивердон - Санкт-Галлен 0:2 Люцерн - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Сьон - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Дорнбирн 9:0 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Цюрих - Санкт-Галлен 0:3 Санкт-Галлен - Сьон 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Сьон 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Лугано 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
9. Санкт-Галлен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Серветт 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Винтертур 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Цюрих 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Санкт-Галлен 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Базель 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Сьон 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Лугано 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сьон 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Базель 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Лугано 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люцерн 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грасcхоппер 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Винтертур 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Серветт 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Янг Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Санкт-Галлен 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
10. Цюрих 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Matej Maglica получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Роделен Ронни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Серветт
    Ничья
    Санкт-Галлен
    2.66
    3.90
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Серветт 1:0 Санкт-Галлен онлайн

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    Санкт-Галлен
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