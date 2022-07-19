0:0
Перерыв
Ход матча
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
12
Ciro
Rius
18
Ramiro
Ruiz
17
Jean
Rosso
19
Кастро
Лукас
- Основной состав
-
16 Лампе КарлосВратарь
-
21 Martin GarayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ramiro RuizНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jean RossoЗащитник
- Защитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Joaquin Gho
-
21 Julian Brea
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Сармиенто
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ramiro Carrera
|3 (1)
|0.33
|Ramiro Ruiz
|2
|0.22
|Augusto Lotti
|1
|0.11
|Cristian Menendez
|1
|0.11
|Manuel Capasso
|1
|0.11
|Joaquin Pereyra1
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Torres
|2 (1)
|0.22
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.22
|Лисандро Лопес III
|1
|0.11
|Sergio Quiroga
|1
|0.11
|Franco Quinteros
|1
|0.11
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Guillermo Acosta
|3
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|1
|Ramiro Ruiz
|2
|0
|Martin Garay
|2
|0
|Ciro Rius
|1
|0
|Cristian Menendez
|1
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Ди Франко Франсиско
|1
|0
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Nicolas Thaller
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|3
|1
|Franco Quinteros
|3
|1
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Manuel Guanini
|4
|0
|Кастро Лукас
|3
|0
|Federico Andueza
|1
|1
|Гастон Сауро
|2
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Jonathan Torres
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Julian Brea
|2
|0
|Гарсия Мануэль
|1
|0
|Sergio Quiroga
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Сармиенто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|2.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|9
|4
|5
|0
|8 - 3
|17
|3.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Сармиенто
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Арсенал Саранди
|1:1
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|13.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|15.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|9.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|14.
|Арсенал Саранди
|1:1
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|18.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|1:1
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес