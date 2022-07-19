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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
0:0
Перерыв
Сармиенто
0'
5' Желтая карточка
Manuel Guanini

Ход матча

5'
 
Manuel Guanini
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сармиенто
1.86
3.55
6.66
Все Коэффициенты
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
11
Cristian
Menendez
18
Ramiro
Ruiz
24
Sebastian
Meza
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
17
Jean
Rosso
25
Gonzalo
Bettini
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
39
Federico
Paradela
32
Luciano
Gondou
36
Javier
Fabian
Toledo
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сармиенто

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
1:2
К
4:0
П
2:1
ПБ
3:2
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
0:0
ПБ
0:1
ПБ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.33
Ramiro Ruiz 2 0.22
Augusto Lotti 1 0.11
Cristian Menendez 1 0.11
Manuel Capasso 1 0.11
Joaquin Pereyra1 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.22
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.22
Лисандро Лопес III 1 0.11
Sergio Quiroga 1 0.11
Franco Quinteros 1 0.11

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Guillermo Acosta 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ramiro Ruiz 2 0
Martin Garay 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 3 1
Franco Quinteros 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Manuel Guanini 4 0
Кастро Лукас 3 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Jonathan Torres 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Сармиенто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
2. Атлетико Тукуман 0:0 9 4 5 0 8 - 3 17
3. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
5. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
6. Расинг Авельянеда 1:1 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Сармиенто 0:0 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Арсенал Саранди 1:1 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
14. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
15. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:1 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Атлетико Тукуман 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Арсенал Саранди 1:1 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 0:0 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 1:1 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 1:1 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 0:0 5 0 2 3 1 - 5 2
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    5'
    Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сармиенто
1.86
3.55
6.66
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