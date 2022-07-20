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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
1:0
Конец матча
Сармиенто
0'
5' Желтая карточка
Manuel Guanini
56' Желтая карточка
Federico Paradela
61' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
69' Желтая карточка
Guillermo Acosta
1:0
86' Гол
Maestro Puch Ignacio
90' Желтая карточка
Yair Arismendi
90'+6
16
Лампе
Карлос
21
Martin
Garay
2
Bruno
Felix
Bianchi
26
Manuel
Capasso
39
Matias
Orihuela
12
Ciro
Rius
8
Guillermo
Acosta
23
Ramiro
Carrera
22
Joaquin
Pereyra1
18
Ramiro
Ruiz
11
Cristian
Menendez
24
Sebastian
Meza
22
Manuel
Guanini
2
Гастон
Сауро
16
Federico
Andueza
25
Gonzalo
Bettini
17
Jean
Rosso
19
Кастро
Лукас
52
Emiliano
Mendez
39
Federico
Paradela
32
Luciano
Gondou
36
Javier
Fabian
Toledo
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сармиенто

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
1:2
К
4:0
П
2:1
ПБ
3:2
ПБ
1:1
ПБ
1:0
ПБ
0:0
ПБ
0:1
ПБ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ramiro Carrera 3 (1) 0.33
Ramiro Ruiz 2 0.22
Augusto Lotti 1 0.11
Cristian Menendez 1 0.11
Manuel Capasso 1 0.11
Maestro Puch Ignacio 1 0.11
Joaquin Pereyra1 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Torres 2 (1) 0.22
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.22
Лисандро Лопес III 1 0.11
Sergio Quiroga 1 0.11
Franco Quinteros 1 0.11

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 4 0
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Marcelo Ortiz 1 1
Ramiro Ruiz 2 0
Martin Garay 2 0
Joaquin Pereyra1 2 0
Ciro Rius 1 0
Cristian Menendez 1 0
Ромеро Гастон 1 0
Ди Франко Франсиско 1 0
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Augusto Lotti 1 0
Nicolas Thaller 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 3 1
Franco Quinteros 3 1
Emiliano Mendez 4 0
Manuel Guanini 4 0
Кастро Лукас 3 0
Federico Andueza 1 1
Гастон Сауро 2 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Jonathan Torres 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Julian Brea 2 0
Гарсия Мануэль 1 0
Sergio Quiroga 1 0
Guido Mainero 1 0
Yair Arismendi 1 0
Federico Paradela 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Альдосиви - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1 Атлетико Тукуман - Годой Крус 1:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Уракан - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0
Сармиенто
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Росарио Сентраль - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 2:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
2. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
3. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
5. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
12. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
13. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
4. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
6. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
7. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
8. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
9. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
16. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
20. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
23. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      5'
      Manuel Guanini получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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