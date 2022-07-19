0:0
Первый тайм: 35'
0'
34
Мура
Факундо
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
16 E. Viveros
-
-
-
18 Julian Navas
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Enzo Copetti
|3
|0.33
|Jonathan David Gomez
|2
|0.22
|Emiliano Vecchio
|1
|0.11
|Сигали Леонардо
|1
|0.11
|Ауче Габриэль
|1
|0.11
|Чанкалай Томас
|1
|0.11
|Matias Rojas II
|1
|0.11
|Fabricio Dominguez
|1
|0.11
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Colman
|4
|0.44
|Facundo Kruspzky
|2
|0.22
|Sebastian Lomonaco
|1 (1)
|0.11
|Lucas Suarez II
|1
|0.11
|Mauro Pitton
|1
|0.11
|Leonel Picco
|1
|0.11
|Перес Дамиан
|0
|0
|Cristian Chimino
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мена Эухенио
|3
|0
|Кардона Эдвин
|3
|0
|Enzo Copetti
|3
|0
|Чанкалай Томас
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Gonzalo Piovi
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Дамиан
|4
|0
|Dardo Federico Miloc
|3
|0
|Cristian Chimino
|3
|0
|Leonel Picco
|3
|0
|Alejandro Medina I
|2
|0
|Cristian Colman
|1
|0
|Juan Apaolaza
|1
|0
|Julian Navas
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Leonardo Marchi
|1
|0
|Facundo Kruspzky
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1
Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|2.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|9
|4
|5
|0
|8 - 3
|17
|3.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 6
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Сармиенто
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|12.
|Арсенал Саранди
|0:0
|9
|2
|6
|1
|10 - 9
|12
|13.
|Бока Хуниорс
|8
|4
|0
|4
|13 - 13
|12
|14.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|15.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|2.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Сармиенто
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|6.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|7.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|9.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|14.
|Арсенал Саранди
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|15.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|18.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Сармиенто
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|25.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|26.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес