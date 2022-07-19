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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 35'
Арсенал Саранди
0'
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Арсенал Саранди
1.82
4.00
6.70
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
8
Jonathan
Galvan
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
7
Ауче
Габриэль
23
Nicolas
Oroz
11
Jonathan
David
Gomez
9
Enzo
Copetti
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
2
Ignacio
Gariglio
15
Перес
Дамиан
8
Braian
Rivero
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
33
Joaquin
Ibanez
III
27
Sebastian
Lomonaco
10
Facundo
Kruspzky
Расинг Авельянеда
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

46.2%
7.7%
46.1%
6 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:3
ЛП
2:1
КДМЗ1
1:0
КДМЗ1
0:2
С
2:1
С
2:0
П
1:0
П
2:1
П
1:0
П
3:1
П
0:2
П
1:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Enzo Copetti 3 0.33
Jonathan David Gomez 2 0.22
Emiliano Vecchio 1 0.11
Сигали Леонардо 1 0.11
Ауче Габриэль 1 0.11
Чанкалай Томас 1 0.11
Matias Rojas II 1 0.11
Fabricio Dominguez 1 0.11
Инсуа Эмилиано 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Colman 4 0.44
Facundo Kruspzky 2 0.22
Sebastian Lomonaco 1 (1) 0.11
Lucas Suarez II 1 0.11
Mauro Pitton 1 0.11
Leonel Picco 1 0.11
Перес Дамиан 0 0
Cristian Chimino 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 3 0
Мена Эухенио 3 0
Кардона Эдвин 3 0
Enzo Copetti 3 0
Чанкалай Томас 1 1
Инсуа Эмилиано 2 0
Leonel Ariel Miranda 2 0
Морено Анибал 2 0
Мура Факундо 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Matias Rojas II 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Дамиан 4 0
Dardo Federico Miloc 3 0
Cristian Chimino 3 0
Leonel Picco 3 0
Alejandro Medina I 2 0
Cristian Colman 1 0
Juan Apaolaza 1 0
Julian Navas 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Leonardo Marchi 1 0
Facundo Kruspzky 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
100%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
3
27%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1
Арсенал Саранди - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 3:3 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
2. Атлетико Тукуман 0:0 9 4 5 0 8 - 3 17
3. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
4. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
5. Аргентинос Хуниорс 8 5 1 2 12 - 8 16
6. Расинг Авельянеда 0:0 9 4 3 2 12 - 6 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Сармиенто 0:0 9 3 3 3 8 - 7 12
12. Арсенал Саранди 0:0 9 2 6 1 10 - 9 12
13. Бока Хуниорс 8 4 0 4 13 - 13 12
14. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
15. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 0:0 5 4 1 0 10 - 0 13
2. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
3. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
4. Сармиенто 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
5. Аргентинос Хуниорс 4 3 1 0 7 - 4 10
6. Атлетико Тукуман 0:0 5 2 3 0 6 - 3 9
7. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Арсенал Саранди 0:0 4 1 3 0 4 - 3 6
15. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
16. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
19. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 0:0 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Бока Хуниорс 3 1 0 2 4 - 4 3
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
22. Расинг Авельянеда 0:0 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Сармиенто 0:0 5 0 2 3 1 - 5 2
24. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
25. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
26. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Арсенал Саранди
1.82
4.00
6.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Расинг Авельянеда 0:0 Арсенал Саранди онлайн

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