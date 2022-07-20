2:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
23'
1:0
42'
45'
16
Gaston
Veron
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Gaston VeronНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
-
-
35 Nahuel Genez
-
33 Alan Varela
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
23 матча
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вера Фаусто
|3 (1)
|0.33
|Gabriel Carabajal
|2
|0.22
|Thiago Nuss
|2
|0.22
|Nicolas Reniero
|2
|0.22
|Gaston Veron
|2
|0.22
|Кабрера Хавьер
|1
|0.11
|Хосе Херрейра
|1
|0.11
|Miguel Angel Torren
|1 (1)
|0.11
|Lucas Villalba
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
|Cesar Florentin
|0
|0
|Matias Galarza
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.33
|Вилья Себастьян
|2
|0.22
|Бенедетто Дарио
|2
|0.22
|Рохо Маркос
|2 (1)
|0.22
|Фернандес Пол
|1
|0.11
|Сандез Агустин
|1
|0.11
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.11
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|4
|1
|Вера Фаусто
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Franco Moyano
|2
|0
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Cesar Florentin
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабра Франк
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Самбрано Очандарте
|2
|0
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Рохо Маркос
|2
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Бенедетто Дарио
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
50%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
4
31%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Бока Хуниорс
|0:2
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|13.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|14.
|Патронато Парана
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|15.
|Сан-Лоренсо
|8
|2
|5
|1
|11 - 9
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|18.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|19.
|Тигре
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Бока Хуниорс
|0:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|9.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|11.
|Патронато Парана
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|15.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|17.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|20.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Унион Санта-Фе
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|24.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|27.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|28.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес