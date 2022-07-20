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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
2:0
Второй тайм: 57'
Бока Хуниорс
0'
1:0
23' Гол
Gabriel Carabajal
2:0
42' Гол
Gaston Veron
45' Желтая карточка
Фернандес Пол

Ход матча

23'
Gabriel Carabajal
(Вера Фаусто)
1:0
42'
Gaston Veron
(Gabriel Carabajal)
2:0
45'
 
Фернандес Пол
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Бока Хуниорс
3.10
2.91
45.41
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
30
Pablo
Minissale
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
7
Кабрера
Хавьер
14
Luciano
Sanchez
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
8
Gabriel
Carabajal
32
Nicolas
Reniero
16
Gaston
Veron
1
Росси
Агустин
17
Адвинкула
Луис
5
Самбрано
Очандарте
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
7
Себальос
Эсекиэль
8
Фернандес
Пол
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
27
Орсини
Николас
38
Васкес
Луис
Аргентинос Хуниорс
3-4-1-2
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Бока Хуниорс

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
2:2
С
1:1
КДЛС
1:0
КДЛС
0:0
С
0:1
С
2:0
П
1:0
П
1:3
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
1:1
П
2:1
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
0:2
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
3:0
ПА
0:0
ПАК
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вера Фаусто 3 (1) 0.33
Gabriel Carabajal 2 0.22
Thiago Nuss 2 0.22
Nicolas Reniero 2 0.22
Gaston Veron 2 0.22
Кабрера Хавьер 1 0.11
Хосе Херрейра 1 0.11
Miguel Angel Torren 1 (1) 0.11
Lucas Villalba 0 0
Авалос Габриэль 0 0
Cesar Florentin 0 0
Matias Galarza 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Себальос Эсекиэль 3 0.33
Вилья Себастьян 2 0.22
Бенедетто Дарио 2 0.22
Рохо Маркос 2 (1) 0.22
Фернандес Пол 1 0.11
Сандез Агустин 1 0.11
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.11
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 4 1
Вера Фаусто 3 0
Thiago Nuss 3 0
Franco Moyano 2 0
Хосе Херрейра 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Cesar Florentin 1 0
Marco Di Cesare 1 0
Pablo Minissale 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабра Франк 3 0
Фернандес Пол 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Самбрано Очандарте 2 0
Адвинкула Луис 2 0
Рохо Маркос 2 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Бенедетто Дарио 1 0
Орсини Николас 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Alan Varela 1 0
Молинас Аарон 1 0
Васкес Луис 1 0
Сандез Агустин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
50%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
33%
16-30
1
25%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
17%
2
15%
1-15
3
25%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
3
25%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

8
13
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
23%
16-30
4
50%
4
31%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:2
Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Альдосиви 2:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3
Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 2:0 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 8 4 2 2 14 - 13 14
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
12. Бока Хуниорс 0:2 9 4 0 5 13 - 15 12
13. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
14. Патронато Парана 8 3 2 3 11 - 11 11
15. Сан-Лоренсо 8 2 5 1 11 - 9 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
18. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
19. Тигре 8 2 3 3 11 - 13 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 2:0 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Бока Хуниорс 0:2 5 3 0 2 9 - 9 9
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
11. Патронато Парана 4 2 1 1 5 - 3 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
15. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Сан-Лоренсо 4 1 3 0 7 - 6 6
17. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
20. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
23. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
28. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Унион Санта-Фе 4 3 1 0 9 - 6 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 2:0 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 4 1 1 2 7 - 9 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 0:2 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
27. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
28. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Gaston Veron бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Габриэль Карабахаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Бока Хуниорс
3.10
2.91
45.41
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс онлайн

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