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Стадион:
Орландо Сити
0:1
Первый тайм
Арсенал

Ход матча

2'
 
Холдинг Роб
5'
0:1
Мартинелли Габриэл
14'
_Jansson R.
 
20'
 
_Maitland-Niles A.
Прогнозы 103
Орландо Сити 3.9% (4)
X 2.9% (3)
Арсенал 93.2% (96)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Арсенал
9.00
7.70
1.29
Все Коэффициенты
Новости

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5
Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Орландо Сити 1:0 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:1 Орландо Сити - Даллас 1:3 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4
Арсенал
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Арсенал - Эвертон 2:0 Нюрнберг - Арсенал 3:5 Арсенал - Ипсвич 5:1 Арсенал - Эвертон 5:1
Ньюкасл - Арсенал 2:0 Тоттенхэм - Арсенал 3:0 Арсенал - Лидс 2:1 Вест Хэм - Арсенал 1:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Челси - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Арсенал 1:0 Арсенал - Брайтон 1:2 Кристал Пэлас - Арсенал 3:0 Астон Вилла - Арсенал 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Арсенал - Лестер 2:0 Уотфорд - Арсенал 2:3 Арсенал - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Брентфорд 2:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:1
  • Первый тайм
  • 28'
    На 2-минутный водопой отправились соперники. Самое время придти в себя и получить от своих наставников серию советов, которые помогут в игре.
  • Угловой
    26'
    Еще и угловой "Орландо" разыграл следом. Правда, команда сделала это крайне неточно. Привело сие действие к потери игрового снаряда.
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТ! Мишель! Вышел он на ворота соперника после передачи от Пато, после чего сблизился с Ремсдейлом, но не сумел переиграть кипера "канониров" в ближнем бою!
  • Офсайд
    24'
    Получил сейчас мяч на правом краю Пепе, после чего со второго касания произвел удар по воротам. Сфера полетела выше цели. Там еще и офсайд у Николя был.
  • 22'
    Какое-то подобие прессинга пытается сейчас придумать "Орландо", но даже самые элементарные передачи не проходят у коллектива хозяев.
  • 21'
    Мартинелли получил сферу на левом фланге, после чего сместился чуть в центр и выполнил подачу на дальнюю штангу. Спокойно фиксирует мяч в перчатках вратарь.
  • 20'
    Много ошибок в процессе подкатов совершают игроки "Арсенала" и "Орландо". И совсем эта игра не похожа на ту, что принято считать товарищеской.
  • Желтая карточка
    19'
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс сейчас нарушил правила в районе центрального круга. В руках рефери снова появилась карточка желтого цвета. Третья в матче.
  • Фол, нарушение
    18'
    Пато - один из самых активных в составе "Орландо Сити". К слову, бразилец сейчас в отборе сыграл крайне грубо, завалив Седрика Суареша на газон.
  • 16'
    Вроде как, разрешил игроку "Орландо" вернуться на поле главный арбитр встречи. Много было разговором с медицинским штабом. Все нормально.
  • 15'
    Пепе воспользовался паузой, чтобы пообщаться с тренером и попить водички. Янссон ушел с врачами за пределы поля. До сих пор не ясно, собирается ли он продолжать встречу.
  • Травма, повреждение
    14'
    Слишком грубая игра у нас для товарищеского поединка. Янссон, кстати говоря, травму получил, выполняя подкат. Рассечение на колене у него. Медики "колдуют" над игроком, но травма выглядит серьезной.
  • Желтая карточка
    13'
    Янссон получает карточку желтого цвета. Острая игра у нас, и футболист "Орландо" удостоился карточки желтого цвета от рефери за снос оппонента.
  • 12'
    Мартинелли снова с левого края выполнил передачу в центр штрафной, нро на выходе играет голкипер "Миннесоты", который фиксирует сферу в перчатках.
  • 11'
    "Эвертон" в параллельной встрече играет с "Миннесотой", и там "ириски" своему сопернику проигрывают, что интересно. Причем в той игре ливерпульская команда пропустила уже 2 гола.
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    • 10'
      Да, под давлением приходится пока что играть команде из Орландо, ведь мяч на постоянной основе держится у "Арсенала", который уже ведет в счете.
    • 8'
      Перекатывают мяч с фланга на фланг игроки "Орландо". Следует передача с левого края в центр штрафной. На выходе действует кипер "канониров".
    • 7'
      Логичный старт получает наша встреча. Тем более, что имел преимущество над соперником "Арсенал", и свое превосходство реализовал в счете на табло. Нкетиа голевую передачу отдал.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕЛЛИ! 0:1!
      Открывает счет в матче "Арсенал". Обыгрался он в "стенку" с партнером, получил обратный пас и нанес выстрел по воротам. Мяч по пути в рамку попал в спину защитнику, после чего влетел в сетку!
    • 4'
      Пато, к слову, решил исполнить удар по воротам с дальней дистанции, но в руки Рамсдейлу прилетел тут снаряд. Не самый лучший выстрел.
    • Желтая карточка
      3'
      Вот это старт! Холдинг срывает сейчас атаку соперников, посл чего получает в свой пассив карточку желтого цвета! Во дела! Вот это начало матча!
    • 2'
      Самое интересное друзья, что составов на этот матч не дают нигде. Что ж, будем с вами ориентироваться по фамилиям игроков, если они, конечно, написаны на футболках.
    • Первый тайм начался
      1'
      Выдохнем, друзья! С часовым запозданием встреча в Орландо все-таки стартует! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Мы с вами все также находимся в режиме ожидания. Хочется, чтобы все-таки встреча началась! Вроде как, в 03:35 по Москве должны будут начать. Но это опять неточно.
    • Пока, по предварительной информации, встреча перенесена на час. Организаторы надеются, что погода наладится? Что ж, подождем!
    • Опасный момент
      Итак, друзья, поступила информация о том, что в Орландо бушует непогода. Теперь открыто стоит вопрос о том, состоится ли сама встреча. Будем ждать информации и никуда не расходимся.
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским встречам. В рамках одного из поединков сойдутся лицом к лицу игроки «Орландо Сити» и лондонского «Арсенала». Встреча состоится в Орландо, на стадионе «Эксплория».

      Для вас текстовую трансляцию проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
    Прогнозы 103
    Орландо Сити 3.9% (4)
    X 2.9% (3)
    Арсенал 93.2% (96)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Орландо Сити
    Ничья
    Арсенал
    9.00
    7.70
    1.29
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Орландо Сити 0:1 Арсенал онлайн

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    Прогнозы на матч Орландо Сити 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Орландо Сити
    3.9% (4)
    Ничья
    2.9% (3)
    Арсенал
    93.2% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.72% (71)
    Меньше
    28.28% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    65.66% (65)
    Нет
    34.34% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    36.9% (38)
    0:2 Арсенал
    23.3% (24)
    1:3 Арсенал
    15.5% (16)
    0:3 Арсенал
    5.8% (6)
    1:4 Арсенал
    1.9% (2)
    1:1 Ничья
    1.9% (2)
    2:3 Арсенал
    1.9% (2)
    0:4 Арсенал
    1.9% (2)
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    Орландо Сити
    Арсенал
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