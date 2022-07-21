Много ошибок в процессе подкатов совершают игроки "Арсенала" и "Орландо". И совсем эта игра не похожа на ту, что принято считать товарищеской.

Мартинелли получил сферу на левом фланге, после чего сместился чуть в центр и выполнил подачу на дальнюю штангу. Спокойно фиксирует мяч в перчатках вратарь.

Какое-то подобие прессинга пытается сейчас придумать "Орландо", но даже самые элементарные передачи не проходят у коллектива хозяев.

Получил сейчас мяч на правом краю Пепе, после чего со второго касания произвел удар по воротам. Сфера полетела выше цели. Там еще и офсайд у Николя был.

МОМЕНТ! Мишель! Вышел он на ворота соперника после передачи от Пато, после чего сблизился с Ремсдейлом, но не сумел переиграть кипера "канониров" в ближнем бою!

Еще и угловой "Орландо" разыграл следом. Правда, команда сделала это крайне неточно. Привело сие действие к потери игрового снаряда.

На 2-минутный водопой отправились соперники. Самое время придти в себя и получить от своих наставников серию советов, которые помогут в игре.

"Эвертон" в параллельной встрече играет с "Миннесотой", и там "ириски" своему сопернику проигрывают, что интересно. Причем в той игре ливерпульская команда пропустила уже 2 гола.

Мартинелли снова с левого края выполнил передачу в центр штрафной, нро на выходе играет голкипер "Миннесоты", который фиксирует сферу в перчатках.

Янссон получает карточку желтого цвета. Острая игра у нас, и футболист "Орландо" удостоился карточки желтого цвета от рефери за снос оппонента.

Слишком грубая игра у нас для товарищеского поединка. Янссон, кстати говоря, травму получил, выполняя подкат. Рассечение на колене у него. Медики "колдуют" над игроком, но травма выглядит серьезной.

Пепе воспользовался паузой, чтобы пообщаться с тренером и попить водички. Янссон ушел с врачами за пределы поля. До сих пор не ясно, собирается ли он продолжать встречу.

Вроде как, разрешил игроку "Орландо" вернуться на поле главный арбитр встречи. Много было разговором с медицинским штабом. Все нормально.

Пато - один из самых активных в составе "Орландо Сити". К слову, бразилец сейчас в отборе сыграл крайне грубо, завалив Седрика Суареша на газон.

Эйнсли Мэйтленд-Найлс сейчас нарушил правила в районе центрального круга. В руках рефери снова появилась карточка желтого цвета. Третья в матче.

10' Да, под давлением приходится пока что играть команде из Орландо, ведь мяч на постоянной основе держится у "Арсенала", который уже ведет в счете.

8' Перекатывают мяч с фланга на фланг игроки "Орландо". Следует передача с левого края в центр штрафной. На выходе действует кипер "канониров".

7' Логичный старт получает наша встреча. Тем более, что имел преимущество над соперником "Арсенал", и свое превосходство реализовал в счете на табло. Нкетиа голевую передачу отдал.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРТИНЕЛЛИ! 0:1!

Открывает счет в матче "Арсенал". Обыгрался он в "стенку" с партнером, получил обратный пас и нанес выстрел по воротам. Мяч по пути в рамку попал в спину защитнику, после чего влетел в сетку!

4' Пато, к слову, решил исполнить удар по воротам с дальней дистанции, но в руки Рамсдейлу прилетел тут снаряд. Не самый лучший выстрел.

3' Вот это старт! Холдинг срывает сейчас атаку соперников, посл чего получает в свой пассив карточку желтого цвета! Во дела! Вот это начало матча!

2' Самое интересное друзья, что составов на этот матч не дают нигде. Что ж, будем с вами ориентироваться по фамилиям игроков, если они, конечно, написаны на футболках.