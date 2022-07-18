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Результаты последних матчей
Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 4:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 2:1 Кавасаки Фронтале - Джубило Ивата 1:1 Кавасаки Фронтале - Токио Верди 0:1
Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 5:2 Кавасаки Фронтале - Sapporo University 5:0 Киото Санга - Кавасаки Фронтале 1:0 Кавасаки Фронтале - Сёнан Бельмаре 0:4 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 0:0 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 2:0 Симидзу С-Палс - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 3:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:5 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 1:0 Джубило Ивата - Кавасаки Фронтале 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2
Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0
Прогнозы на матч Кавасаки Фронтале - ПСЖ
Исход игры
Кавасаки Фронтале
2.3% (1)
Ничья
0% (0)
ПСЖ
97.7% (42)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (35)
Меньше
16.67% (7)
Обе команды забьют
Да
50% (21)
Нет
50% (21)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
23.3% (10)
0:3 ПСЖ
20.9% (9)
1:3 ПСЖ
18.6% (8)
0:2 ПСЖ
16.3% (7)
0:4 ПСЖ
7% (3)
1:5 ПСЖ
4.7% (2)
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