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Кавасаки Фронтале
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 43
Кавасаки Фронтале 2.3% (1)
X 0% (0)
ПСЖ 97.7% (42)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Кавасаки Фронтале
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Кавасаки Фронтале - Гамба Осака 4:0 Серезо Осака - Кавасаки Фронтале 2:1 Кавасаки Фронтале - Джубило Ивата 1:1 Кавасаки Фронтале - Токио Верди 0:1
Кавасаки Фронтале - Хоккайдо Консадоле Саппоро 5:2 Кавасаки Фронтале - Sapporo University 5:0 Киото Санга - Кавасаки Фронтале 1:0 Кавасаки Фронтале - Сёнан Бельмаре 0:4 Саган Тосу - Кавасаки Фронтале 0:0 Виссел Кобе - Кавасаки Фронтале 0:1 Кавасаки Фронтале - Ависпа Фукуока 2:0 Симидзу С-Палс - Кавасаки Фронтале 0:2 Кавасаки Фронтале - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Ульсан Хёндэ - Кавасаки Фронтале 3:2 Джохор Дарул Такзим - Кавасаки Фронтале 0:5 Кавасаки Фронтале - Джохор Дарул Такзим 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Кавасаки Фронтале 0:8 Кавасаки Фронтале - Ульсан Хёндэ 1:1 Кавасаки Фронтале - Касива Рейсол 1:0 Джубило Ивата - Кавасаки Фронтале 1:1
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Кевийи Руан 2:0 ПСЖ - Мец 5:0 Монпелье - ПСЖ 0:4 ПСЖ - Труа 2:2
Страсбург - ПСЖ 3:3 ПСЖ - Ланс 1:1 Анже - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Марсель 2:1 Клермон - ПСЖ 1:6 ПСЖ - Лорьян 5:1 Монако - ПСЖ 3:0 ПСЖ - Бордо 3:0 Реал Мадрид - ПСЖ 3:1 Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0 ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кавасаки Фронтале - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2022, осталось 2 дня 5 часов 54 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Кавасаки Фронтале 2.3% (1)
    X 0% (0)
    ПСЖ 97.7% (42)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Кавасаки Фронтале - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Кавасаки Фронтале - ПСЖ

    Исход игры
    Кавасаки Фронтале
    2.3% (1)
    Ничья
    0% (0)
    ПСЖ
    97.7% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (35)
    Меньше
    16.67% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (21)
    Нет
    50% (21)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    23.3% (10)
    0:3 ПСЖ
    20.9% (9)
    1:3 ПСЖ
    18.6% (8)
    0:2 ПСЖ
    16.3% (7)
    0:4 ПСЖ
    7% (3)
    1:5 ПСЖ
    4.7% (2)
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    Кавасаки Фронтале
    ПСЖ
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