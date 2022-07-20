Стадион: Васил Левски
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
15
Это'О
Джеймс
22
Reda
Rabei
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
15
Креспо
Хосе
20
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Это'О ДжеймсПолузащитник
-
22 Reda RabeiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Biser Bonev
-
Главный тренер: Валентич Азрудин
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 ДалсьюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
23 Муянич АмелПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Marquinhos2
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Результаты последних матчей
Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботев Враца - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Хебар Пазарджик 0:1 Ботев Пловдив - Янтра Габрово 0:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2
Ботев Пловдив - Берое 2:1 Ботев Пловдив - Славия София 2:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Локомотив София 2:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:1 Берое - Ботев Пловдив 1:1 Арда Карджали - Ботев Пловдив 0:2 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Царско Село 2:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0
Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ботев Пловдив 0:0 АПОЭЛ
Исход игры
Ботев Пловдив
18.4% (21)
Ничья
40.4% (46)
АПОЭЛ
41.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (28)
Меньше
74.77% (83)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (37)
0:1 АПОЭЛ
21.9% (25)
1:2 АПОЭЛ
11.4% (13)
2:1 Ботев Пловдив
7.9% (9)
1:0 Ботев Пловдив
7.9% (9)
0:0 Ничья
5.3% (6)
2:0 Ботев Пловдив
2.6% (3)
0:2 АПОЭЛ
2.6% (3)
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