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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ботев Пловдив
0:0
Первый тайм: 23'
АПОЭЛ
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 114
Ботев Пловдив 18.4% (21)
X 40.4% (46)
АПОЭЛ 41.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботев Пловдив
Ничья
АПОЭЛ
3.70
3.40
3.35
Все Коэффициенты
Новости
13
Ханкич
Хидажет
44
Пунчец
Роберто
18
Супрайен
Самуэль
4
Генев
Виктор
17
Nikolai
Minkov
3
Конате
Па
6
Мертенс
Дилан
15
Это'О
Джеймс
22
Reda
Rabei
10
Току
Эммануэль
7
Брахими
Мохамед
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
35
Paris
Polykarpou
15
Креспо
Хосе
21
Теодору
Димитрис
8
Соуза
Лукас
6
Даушвили
Муртаз
42
Вилер
Христос
44
Kingsley
Sarfo
9
Маглица
Антун
20
Далсью
Ботев Пловдив
3-4-2-1
АПОЭЛ
3-4-3

Результаты последних матчей

Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботев Враца - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Хебар Пазарджик 0:1 Ботев Пловдив - Янтра Габрово 0:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2
Ботев Пловдив - Берое 2:1 Ботев Пловдив - Славия София 2:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Локомотив София 2:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:1 Берое - Ботев Пловдив 1:1 Арда Карджали - Ботев Пловдив 0:2 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Царско Село 2:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0
Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Ботев Пловдив 18.4% (21)
X 40.4% (46)
АПОЭЛ 41.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботев Пловдив
Ничья
АПОЭЛ
3.70
3.40
3.35
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Ботев Пловдив 0:0 АПОЭЛ онлайн

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Прогнозы на матч Ботев Пловдив 0:0 АПОЭЛ

Исход игры
Ботев Пловдив
18.4% (21)
Ничья
40.4% (46)
АПОЭЛ
41.2% (47)
Тотал 2.5
Больше
25.23% (28)
Меньше
74.77% (83)
Обе команды забьют
Да
57.66% (64)
Нет
42.34% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.5% (37)
0:1 АПОЭЛ
21.9% (25)
1:2 АПОЭЛ
11.4% (13)
2:1 Ботев Пловдив
7.9% (9)
1:0 Ботев Пловдив
7.9% (9)
0:0 Ничья
5.3% (6)
2:0 Ботев Пловдив
2.6% (3)
0:2 АПОЭЛ
2.6% (3)
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