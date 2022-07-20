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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ботев Пловдив
0:0
Конец матча
АПОЭЛ
0'
30' Желтая карточка
Это'О Джеймс
85' Желтая карточка
Минков Николай
90' Желтая карточка
Белек Вид
90'+5

Ход матча

30'
Это'О Джеймс
 
60'
 
Элиа Мариос
Маглица Антун
60'
 
Ндонгаля Дьемерси
Kingsley Sarfo
70'
Martin Sekulic
Брахими Мохамед
 
70'
Бароан Антуан
Это'О Джеймс
 
77'
 
Marquinhos2
Теодору Димитрис
82'
Dimitar Tonev
Конате Па
 
82'
Tochukwu Nadi
Reda Rabei
 
85'
Минков Николай
 
90'
 
Сациас Яннис
Соуза Лукас
90'
 
Белек Вид

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 114
Ботев Пловдив 18.4% (21)
X 40.4% (46)
АПОЭЛ 41.2% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
13
Ханкич
Хидажет
44
Пунчец
Роберто
18
Супрайен
Самуэль
4
Генев
Виктор
17
Минков
Николай
3
Конате
Па
6
Мертенс
Дилан
15
Это'О
Джеймс
22
Reda
Rabei
10
Току
Эммануэль
7
Брахими
Мохамед
27
Белек
Вид
14
Шебаке
Иссам
35
Paris
Polykarpou
15
Креспо
Хосе
21
Теодору
Димитрис
8
Соуза
Лукас
6
Даушвили
Муртаз
42
Вилер
Христос
44
Kingsley
Sarfo
9
Маглица
Антун
20
Далсью
Ботев Пловдив
3-4-2-1
АПОЭЛ
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Ботев Пловдив
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Это'О Джеймс 1 0
Минков Николай 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белек Вид 1 0

Результаты последних матчей

Ботев Пловдив
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботев Враца - Ботев Пловдив 3:2 Ботев Пловдив - Хебар Пазарджик 0:1 Ботев Пловдив - Янтра Габрово 0:0 Металлист - Ботев Пловдив 1:2
Ботев Пловдив - Берое 2:1 Ботев Пловдив - Славия София 2:1 ЦСКА София - Ботев Пловдив 0:0 Ботев Пловдив - Лудогорец 1:2 Левски София - Ботев Пловдив 2:0 Ботев Пловдив - Черно Море 1:0 Ботев Пловдив - Локомотив София 2:0 Лудогорец - Ботев Пловдив 3:0 Ботев Пловдив - ЦСКА София 2:0 ЦСКА-1948 - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив 2:1 Берое - Ботев Пловдив 1:1 Арда Карджали - Ботев Пловдив 0:2 Зенит - Ботев Пловдив 2:2 Ботев Пловдив - Царско Село 2:1 Левски София - Ботев Пловдив 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 2:2 Македония Джёрче Петров - АПОЭЛ 0:2 ЦСКА-1948 - АПОЭЛ 0:0 Ботев Враца - АПОЭЛ 0:0
Пафос - АПОЭЛ 3:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:1 Аполлон - АПОЭЛ 3:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Пафос 2:1 Анортосис - АПОЭЛ 1:0 Анортосис - АПОЭЛ 4:1 АПОЭЛ - Аполлон 0:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Анортосис 2:1 АПОЭЛ - Арис Лимассол 1:1 Омония - АПОЭЛ 2:4 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:0 ПАЕЕК - АПОЭЛ 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    James Eto'o получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Ботев Пловдив 18.4% (21)
    X 40.4% (46)
    АПОЭЛ 41.2% (47)
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    Прогнозы на матч Ботев Пловдив 0:0 АПОЭЛ

    Исход игры
    Ботев Пловдив
    18.4% (21)
    Ничья
    40.4% (46)
    АПОЭЛ
    41.2% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.23% (28)
    Меньше
    74.77% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    57.66% (64)
    Нет
    42.34% (47)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.5% (37)
    0:1 АПОЭЛ
    21.9% (25)
    1:2 АПОЭЛ
    11.4% (13)
    2:1 Ботев Пловдив
    7.9% (9)
    1:0 Ботев Пловдив
    7.9% (9)
    0:0 Ничья
    5.3% (6)
    2:0 Ботев Пловдив
    2.6% (3)
    0:2 АПОЭЛ
    2.6% (3)
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