0:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
-
-
-
-
27 Juan Guasone
-
-
40 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
30 Brian Leizza
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Патронато Парана
Тигре
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|3 (1)
|0.33
|Sebastian Medina
|2
|0.22
|Axel Rodriguez
|2
|0.22
|Jonas Acevedo
|1
|0.11
|Facundo Cobos
|1
|0.11
|Diego Garcia VI
|1
|0.11
|Raul Lozano
|1
|0.11
|Nicolas Castro1
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Retegui
|5 (2)
|0.56
|Колидио Факундо
|2
|0.22
|Diego Sosa
|1
|0.11
|Кабрера Виктор
|1
|0.11
|Lucas Blondel
|1
|0.11
|Sebastian Prieto
|0
|0
|Cristian Zabala
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мосевич Леонель
|3
|1
|Jorge Valdez II
|1
|2
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Raul Lozano
|3
|0
|Diego Garcia VI
|1
|1
|Facundo Cobos
|2
|0
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Sebastian Medina
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Franco Leys
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Alexander Sosa
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Abel Luciatti
|1
|2
|Lucas Blondel
|3
|0
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Mateo Retegui
|2
|0
|Nicolas Demartini
|2
|0
|Diego Sosa
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Кастро Алексис
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
5
42%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1
Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1
Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|11.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|13.
|Патронато Парана
|0:0
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Тигре
|0:0
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|18.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|19.
|Барракас Централь
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|20.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|2
|4
|7 - 11
|8
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|2
|2
|4
|9 - 12
|8
|24.
|Дефенса и Хустисия
|8
|1
|4
|3
|7 - 10
|7
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Патронато Парана
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|10.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|11.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|13.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|16.
|Дефенса и Хустисия
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|17.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|19.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|20.
|Тигре
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|21.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|22.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Барракас Централь
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Тигре
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|13.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|16.
|Патронато Парана
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|24.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|26.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес