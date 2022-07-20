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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
0:0
Первый тайм: 42'
Тигре
0'
6' Желтая карточка
Sebastian Medina

Ход матча

6'
Sebastian Medina
 
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Тигре
2.85
3.10
3.05
Все Коэффициенты
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
2
Carlos
Quintana
30
Lucas
Kruspzky
8
Jonas
Acevedo
32
Franco
Leys
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
29
Axel
Rodriguez
9
Jonathan
Herrera1
1
Роффо
Мануэль
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
19
Nicolas
Demartini
20
Sebastian
Prieto
27
Cristian
Zabala
5
Sebastian
Prediger
II
9
Ijiel
Protti
16
Кастро
Алексис
42
Фернандес
Игнасио
32
Mateo
Retegui
Патронато Парана
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Патронато Парана
Тигре

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:3
П
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 3 (1) 0.33
Sebastian Medina 2 0.22
Axel Rodriguez 2 0.22
Jonas Acevedo 1 0.11
Facundo Cobos 1 0.11
Diego Garcia VI 1 0.11
Raul Lozano 1 0.11
Nicolas Castro1 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Retegui 5 (2) 0.56
Колидио Факундо 2 0.22
Diego Sosa 1 0.11
Кабрера Виктор 1 0.11
Lucas Blondel 1 0.11
Sebastian Prieto 0 0
Cristian Zabala 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мосевич Леонель 3 1
Jorge Valdez II 1 2
Axel Rodriguez 3 0
Raul Lozano 3 0
Diego Garcia VI 1 1
Facundo Cobos 2 0
Nicolas Castro1 2 0
Sebastian Medina 2 0
Carlos Quintana 1 0
Franco Leys 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Tiago Banega 1 0
Juan Guasone 1 0
Alexander Sosa 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Abel Luciatti 1 2
Lucas Blondel 3 0
Кабрера Виктор 2 0
Меносси Лукас 2 0
Mateo Retegui 2 0
Nicolas Demartini 2 0
Diego Sosa 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Кастро Алексис 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Cristian Zabala 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
2
17%
2
18%
31-45
5
42%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
10%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Патронато Парана 1:3 Патронато Парана - Арсенал Саранди 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Патронато Парана - Колон 1:1 Сармиенто - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Альдосиви 1:0 Химнасия Ла-Плата - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1
Тигре
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Тигре 2:1 Тигре - Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо - Тигре 1:1
Тигре - Банфилд 0:1 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Тигре - Барракас Централь 1:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
11. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
12. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
13. Патронато Парана 0:0 9 3 3 3 11 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Тигре 0:0 9 2 4 3 11 - 13 10
18. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
19. Барракас Централь 8 2 3 3 10 - 12 9
20. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
21. Индепендьенте Авельянеда 8 2 2 4 7 - 11 8
22. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
23. Эстудиантес Ла Плата 8 2 2 4 9 - 12 8
24. Дефенса и Хустисия 8 1 4 3 7 - 10 7
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
8. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
9. Патронато Парана 0:0 5 2 2 1 5 - 3 8
10. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
11. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
12. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
13. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
14. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
16. Дефенса и Хустисия 4 1 3 0 5 - 4 6
17. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
18. Эстудиантес Ла Плата 4 1 2 1 5 - 6 5
19. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
20. Тигре 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
21. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
22. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
23. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Барракас Централь 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Тигре 0:0 5 1 2 2 7 - 9 5
13. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
16. Патронато Парана 0:0 4 1 1 2 6 - 8 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Индепендьенте Авельянеда 4 0 1 3 3 - 7 1
24. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
25. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
26. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    6'
    Sebastian Medina получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Патронато Парана
Ничья
Тигре
2.85
3.10
3.05
Все Коэффициенты
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