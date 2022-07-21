0'
1:0
6' ГолПедро Гильерме
2:0
13' ГолПедро Гильерме
3:0
18' ГолРибейро Эвертон
30' Желтая карточкаRicardo Bueno
37' Красная карточкаJadson III
38' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
48' Желтая карточкаЛео Перейра
68' Желтая карточкаПитта Исидро
Ход матча
6'
13'
18'
30'
37'
38'
48'
68'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
31
Cesar
Ribela
20
Moraes
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
96 Энрике ПаулоПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
-
-
-
17 Elton I
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Фламенго
Жувентуде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5
|0.28
|Педро Гильерме
|4
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.11
|Перейра Андреас
|2
|0.11
|Виллиан Арао
|2
|0.11
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Marinho II
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Диего Рибас
|1
|0.06
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|Лазаро
|0
|0
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.17
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.11
|Энрике Пауло
|1
|0.06
|Moraes
|1
|0.06
|Jadson III
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Алвес Родриго
|1
|0.06
|Питта Исидро
|1
|0.06
|Vitor Mendes
|1
|0.06
|Vitor Gabriel1
|1
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|5
|1
|Yuri Oliveira Lima
|5
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Vitor Gabriel1
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Moraes
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Питта Исидро
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
17%
1
13%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
25%
3
21%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
25%
5
36%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
21
14
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 6
3
14%
1
7%
1-15
4
19%
3
21%
16-30
4
19%
2
14%
31-45
3
14%
1
7%
46-60
4
19%
3
21%
61-75
3
14%
4
29%
76-90
Пропущено
16
29
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
2
13%
3
10%
1-15
4
25%
5
17%
16-30
3
19%
3
10%
31-45
1
6%
5
17%
46-60
2
13%
4
14%
61-75
4
25%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1
Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|4.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|5.
|Коринтианс
|0:0
|18
|8
|6
|4
|19 - 17
|30
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|3:0
|18
|8
|3
|7
|23 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сан-Паулу
|3:3
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|10.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|11.
|Сантос
|0:0
|18
|5
|8
|5
|20 - 16
|23
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|6
|4
|8
|17 - 22
|22
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Коритиба Парана
|0:0
|18
|5
|5
|8
|20 - 27
|20
|16.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|0:3
|18
|2
|7
|9
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|2.
|Коринтианс
|0:0
|9
|5
|4
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|6.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|8.
|Коритиба Парана
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|9.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|11.
|Сантос
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|12.
|Сан-Паулу
|3:3
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|0:3
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|3:3
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|3:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|0:3
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|19.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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