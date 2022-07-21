0'
1:0
6' ГолПедро Гильерме
2:0
13' ГолПедро Гильерме
3:0
18' ГолРибейро Эвертон
30' Желтая карточкаRicardo Bueno
37' Красная карточкаJadson III
38' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
48' Желтая карточкаЛео Перейра
68' Желтая карточкаПитта Исидро
4:0
86' ГолЛазаро
87' Желтая карточкаТьяго Маия
88' Желтая карточкаElton I
90'+2
Ход матча
6'
13'
18'
30'
37'
38'
48'
68'
86'
4:0
87'
88'
23
Луис
Давид
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
31
Cesar
Ribela
20
Moraes
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Нападающий
-
29 Viktor Hugo
-
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
31 Cesar RibelaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 MoraesЗащитник
- Полузащитник
-
96 Энрике ПаулоПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Oscar RuizНападающий
-
77 ParaguaioНападающий
-
80 Питта ИсидроНападающий
-
-
-
-
17 Elton I
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
История личных встреч
Фламенго
Жувентуде
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|5
|0.28
|Педро Гильерме
|4
|0.22
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.11
|Рибейро Эвертон
|2
|0.11
|Перейра Андреас
|2
|0.11
|Виллиан Арао
|2
|0.11
|Лазаро
|1
|0.06
|Энрике Бруно
|1
|0.06
|Marinho II
|1
|0.06
|Айртон Лукас
|1
|0.06
|Исла Маурисио
|1
|0.06
|Диего Рибас
|1
|0.06
|Энрике Густаво
|1
|0.06
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Ruiz
|3
|0.17
|Ricardo Bueno
|2 (1)
|0.11
|Энрике Пауло
|1
|0.06
|Moraes
|1
|0.06
|Jadson III
|1
|0.06
|Ромуло
|1
|0.06
|Алвес Родриго
|1
|0.06
|Питта Исидро
|1
|0.06
|Vitor Mendes
|1
|0.06
|Vitor Gabriel1
|1
|0.06
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Paraguaio
|0
|0
|Arnaldo Edinho2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|7
|0
|Marinho II
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Кастро Пабло
|3
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Тьяго Маия
|3
|0
|Лазаро
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|Hugo Nogueira
|1
|0
|Айртон Лукас
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|5
|1
|Yuri Oliveira Lima
|5
|1
|Виллиам Матеус
|4
|1
|Vitor Mendes
|4
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|2
|Ирмер Жан
|3
|0
|Ricardo Bueno
|3
|0
|Миранда Пауло
|3
|0
|Алвес Родриго
|3
|0
|Vitor Gabriel1
|3
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|1
|Энрике Пауло
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Питта Исидро
|2
|0
|Capixaba1
|2
|0
|Moraes
|1
|0
|Oscar Ruiz
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Elton I
|1
|0
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|Paraguaio
|1
|0
|Adriano Marlon
|1
|0
|Cesar Ribela
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Gabriel Tota
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
25%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90
Пропущено
4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
25%
4
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
25%
6
33%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90
Пропущено
12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90
Забито
25
14
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
20%
1
7%
1-15
5
20%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
4
16%
4
29%
76-90
Пропущено
16
33
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
13%
5
15%
1-15
4
25%
6
18%
16-30
3
19%
3
9%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
25%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1
Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|5.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|18
|8
|3
|7
|24 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|10.
|Сан-Паулу
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|11.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|12.
|Ботафого Рибейрао
|18
|6
|3
|9
|17 - 24
|21
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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