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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
4:0
Конец матча
Жувентуде
0'
1:0
6' Гол
Педро Гильерме
2:0
13' Гол
Педро Гильерме
3:0
18' Гол
Рибейро Эвертон
30' Желтая карточка
Ricardo Bueno
37' Красная карточка
Jadson III
38' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
48' Желтая карточка
Лео Перейра
68' Желтая карточка
Питта Исидро
4:0
86' Гол
Лазаро
87' Желтая карточка
Тьяго Маия
88' Желтая карточка
Elton I
90'+2
20
Дос
Сантос
Адербар
22
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Тьяго
Маия
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
21
Педро
Гильерме
31
Cesar
Ribela
2
Алвес
Родриго
4
Thalisson
12
Рафаэль
Форстер
20
Moraes
50
Yuri
Oliveira
Lima
96
Энрике
Пауло
16
Jadson
III
25
Adriano
Marlon
58
Arnaldo
Edinho2
9
Ricardo
Bueno
Фламенго
4-3-1-2
Жувентуде
4-1-4-1

История личных встреч

Фламенго
Жувентуде

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
3:1
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 5 0.28
Педро Гильерме 4 0.22
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.11
Рибейро Эвертон 2 0.11
Перейра Андреас 2 0.11
Виллиан Арао 2 0.11
Лазаро 1 0.06
Энрике Бруно 1 0.06
Marinho II 1 0.06
Айртон Лукас 1 0.06
Исла Маурисио 1 0.06
Диего Рибас 1 0.06
Энрике Густаво 1 0.06
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Ruiz 3 0.17
Ricardo Bueno 2 (1) 0.11
Энрике Пауло 1 0.06
Moraes 1 0.06
Jadson III 1 0.06
Ромуло 1 0.06
Алвес Родриго 1 0.06
Питта Исидро 1 0.06
Vitor Mendes 1 0.06
Vitor Gabriel1 1 0.06
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Gabriel Dal Toe Busanello 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Paraguaio 0 0
Arnaldo Edinho2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 7 0
Marinho II 4 0
Joao Gomes 4 0
Кастро Пабло 3 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Тьяго Маия 3 0
Лазаро 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Виллиан Арао 1 0
Бруно Фабрисио 1 0
Hugo Nogueira 1 0
Айртон Лукас 1 0
Педро Гильерме 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 5 1
Yuri Oliveira Lima 5 1
Виллиам Матеус 4 1
Vitor Mendes 4 1
Паулиньо Жозе 2 2
Ирмер Жан 3 0
Ricardo Bueno 3 0
Миранда Пауло 3 0
Алвес Родриго 3 0
Vitor Gabriel1 3 0
Jose M.F. Moreno Chico II 1 1
Энрике Пауло 2 0
Thalisson 2 0
Питта Исидро 2 0
Capixaba1 2 0
Moraes 1 0
Oscar Ruiz 1 0
Ромуло 1 0
Elton I 1 0
Рафаэль Форстер 1 0
Paraguaio 1 0
Adriano Marlon 1 0
Cesar Ribela 1 0
Darlan Mendes 1 0
Gabriel Tota 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
4
25%
1
13%
1-15
4
25%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
1
13%
76-90

Пропущено

4
18
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
3
17%
1-15
1
25%
4
22%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
25%
6
33%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
1
11%
3
50%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
3
25%
4
27%
76-90

Забито

25
14
14 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
5
20%
1
7%
1-15
5
20%
3
21%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
4
16%
3
21%
61-75
4
16%
4
29%
76-90

Пропущено

16
33
9 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 16
2
13%
5
15%
1-15
4
25%
6
18%
16-30
3
19%
3
9%
31-45
1
6%
5
15%
46-60
2
13%
4
12%
61-75
4
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1
Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Фламенго - Куяба 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Фламенго - Форталеза 1:2 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2 Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Жувентуде
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Жувентуде - Гойяс 0:0 Коритиба Парана - Жувентуде 2:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Атлетико Гойяненсе - Жувентуде 3:1 Жувентуде - Сантос 1:2 Коринтианс - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Атлетико Паранаэнсе 1:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Форталеза - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Аваи - Жувентуде 1:2 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Куяба 0:1 Жувентуде - Сан-Паулу 2:2 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Жувентуде - Ред Булл Брагантино 2:2 Реал Нороэсте - Жувентуде 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Коринтианс 18 9 5 4 22 - 18 32
3. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
4. Атлетико Паранаэнсе 18 9 4 5 24 - 18 31
5. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
6. Интернасьонал Порту Алегре 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Фламенго 18 8 3 7 24 - 17 27
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сантос 18 6 7 5 22 - 16 25
10. Сан-Паулу 18 5 10 3 25 - 21 25
11. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
12. Ботафого Рибейрао 18 6 3 9 17 - 24 21
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 18 5 6 7 18 - 22 21
15. Куяба 17 5 4 8 13 - 18 19
16. Коритиба Парана 18 5 4 9 21 - 30 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 18 2 7 9 15 - 32 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 9 6 3 0 13 - 3 21
2. Фламенго 9 6 1 2 16 - 4 19
3. Сантос 10 5 3 2 16 - 8 18
4. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
7. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
8. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
9. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
10. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
11. Интернасьонал Порту Алегре 9 4 4 1 17 - 11 16
12. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
17. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 10 4 2 4 10 - 14 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 9 1 4 4 8 - 18 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
19. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
20. Коритиба Парана 9 0 2 7 8 - 21 2
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