3:3
Второй тайм: 67'
0'
1:0
4' ГолЭнрике Педро
1:1
10' ГолNikao
2:1
25' ГолЭнрике Педро
28' Желтая карточкаЛусиано Невес
2:2
32' ГолNikao
39' Желтая карточкаThiago Xavier3
3:2
41' ПенальтиЭденилсон дос Сантос
3:3
54' ГолЛусиано Невес
62' Желтая карточкаМоледо Родриго
64' Желтая карточкаНевес Габриэль
64' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
Ход матча
4'
1:0
10'
1:1
25'
28'
32'
2:2
39'
41'
46'
54'
3:3
62'
64'
20
Moises
VII
28
Энрике
Педро
10
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
18 Матеус ЛейтеВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
-
36 Thauan Lara
-
26 Estevao
-
-
17 David VI
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
-
23 Eder1
-
26 Igor Gomes
-
29 Pablo Maia
-
87 Йонг
-
46 Patryck
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед
33 матча
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.22
|Вандерсон
|4
|0.22
|Alexandre Zurawski
|3
|0.17
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.17
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.11
|Патрик Алан
|2
|0.11
|Moises VII
|2
|0.11
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Джонни
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.06
|Мендес Бруно II
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (1)
|0.5
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.39
|Patrick I
|3
|0.17
|Nikao
|3
|0.17
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.06
|Eder1
|1
|0.06
|Rodrigo Nestor
|1
|0.06
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|4
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Moises VII
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Лусиано Невес
|5
|0
|Alisson II
|4
|0
|Рафинья Марсио
|3
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Patrick I
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Невес Габриэль
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
8
10 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
4
29%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
3
21%
3
38%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
5
50%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
23
22
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
5
22%
3
14%
1-15
4
17%
3
14%
16-30
3
13%
7
32%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
1
4%
5
23%
61-75
6
26%
2
9%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 13
1
7%
1
6%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
7
39%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|4.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|5.
|Коринтианс
|0:0
|18
|8
|6
|4
|19 - 17
|30
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|3:0
|18
|8
|3
|7
|23 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сан-Паулу
|3:3
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|10.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|11.
|Сантос
|0:0
|18
|5
|8
|5
|20 - 16
|23
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|6
|4
|8
|17 - 22
|22
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Коритиба Парана
|0:0
|18
|5
|5
|8
|20 - 27
|20
|16.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|0:3
|18
|2
|7
|9
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|2.
|Коринтианс
|0:0
|9
|5
|4
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|6.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|8.
|Коритиба Парана
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|9.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|11.
|Сантос
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|12.
|Сан-Паулу
|3:3
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|0:3
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|3:3
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|3:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|0:3
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|19.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
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