3:3
Конец матча
0'
1:0
4' ГолЭнрике Педро
1:1
10' ГолNikao
2:1
25' ГолЭнрике Педро
28' Желтая карточкаЛусиано Невес
2:2
32' ГолNikao
39' Желтая карточкаThiago Xavier3
3:2
41' ПенальтиЭденилсон дос Сантос
3:3
54' ГолЛусиано Невес
62' Желтая карточкаМоледо Родриго
64' Желтая карточкаНевес Габриэль
64' Желтая карточкаHeitor Rodrigues da Fonseca
67' Желтая карточкаMoises VII
69' Желтая карточкаРафинья Марсио
83' Желтая карточкаНоваес Пальярес Луис Густаво
90' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
90'+6
Ход матча
4'
1:0
10'
1:1
25'
28'
32'
2:2
39'
41'
46'
54'
3:3
62'
64'
67'
69'
90'
20
Moises
VII
28
Энрике
Педро
10
Nikao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
-
18 Матеус ЛейтеВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
11 ВандерсонНападающий
-
36 Thauan Lara
-
26 Estevao
-
-
17 David VI
-
Главный тренер: Менезес Мано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 NikaoНападающий
- Запасные игроки
-
30 Морейра ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 WelingtonПолузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
-
23 Eder1
-
26 Igor Gomes
-
29 Pablo Maia
-
87 Йонг
-
46 Patryck
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Интернасьонал Порту Алегре
Сан-Паулу
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 10 ничьих 7 побед
33 матча
36.4%
30.3%
33.3%
12 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
45.5%
21.2%
11 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эденилсон дос Сантос
|4 (2)
|0.22
|Вандерсон
|4
|0.22
|Alexandre Zurawski
|3
|0.17
|Энрике Педро
|3 (1)
|0.17
|Де Пена Карлос
|2 (2)
|0.11
|Патрик Алан
|2
|0.11
|Moises VII
|2
|0.11
|Бустос Фабрисио
|1
|0.06
|Джонни
|1
|0.06
|Тайсон Фреда
|1
|0.06
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.06
|Мендес Бруно II
|1
|0.06
|Витао
|1
|0.06
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
|José Maurisio3
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|9 (1)
|0.5
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.39
|Patrick I
|3
|0.17
|Nikao
|3
|0.17
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.06
|Eder1
|1
|0.06
|Rodrigo Nestor
|1
|0.06
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Welington
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Igor Vinicius
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Карточки
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|5
|1
|Де Пена Карлос
|5
|0
|Moises VII
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Daniel Fusato1
|3
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Джонни
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Бустос Фабрисио
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Thauan Lara
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Лусиано Невес
|5
|0
|Рафинья Марсио
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Patrick I
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Pablo Maia
|2
|0
|Миранда Жоао
|1
|0
|Welington
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
11
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
5
29%
29%
2
18%
1-15
4
24%
1
9%
16-30
4
24%
4
36%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 9
1
9%
2
15%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
1
8%
46-60
1
9%
5
38%
61-75
2
18%
1
8%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
11%
2
14%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
3
33%
2
14%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Забито
26
25
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
6
23%
4
16%
1-15
5
19%
3
12%
16-30
4
15%
8
32%
31-45
4
15%
3
12%
46-60
1
4%
5
20%
61-75
6
23%
2
8%
76-90
Пропущено
18
21
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
4
19%
16-30
3
17%
4
19%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
2
11%
7
33%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойяненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Nueve de Octubre 5:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Индепендьенте Медельин 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Гуайрена - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 0:1
Сан-Паулу
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Аваи - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Сеара 2:2 Сан-Паулу - Аякучо 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Сан-Паулу - Вильстерман 3:0 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Жувентуде 2:0 Форталеза - Сан-Паулу 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Коринтианс
|18
|9
|5
|4
|22 - 18
|32
|3.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|5.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|18
|8
|3
|7
|24 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сантос
|18
|6
|7
|5
|22 - 16
|25
|10.
|Сан-Паулу
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|11.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|12.
|Ботафого Рибейрао
|18
|6
|3
|9
|17 - 24
|21
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|16.
|Коритиба Парана
|18
|5
|4
|9
|21 - 30
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|18
|2
|7
|9
|15 - 32
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|9
|6
|3
|0
|13 - 3
|21
|2.
|Фламенго
|9
|6
|1
|2
|16 - 4
|19
|3.
|Сантос
|10
|5
|3
|2
|16 - 8
|18
|4.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|7.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|8.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|10.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|11.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|12.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|10
|4
|2
|4
|10 - 14
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|19.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|20.
|Коритиба Парана
|9
|0
|2
|7
|8 - 21
|2
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