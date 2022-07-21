2:1
Конец матча
0'
1:0
37' ГолЭвангелиста Лукас
39' Желтая карточкаRonald
40' Желтая карточкаLucas Crispim
52' Желтая карточкаBrayan Ceballos
1:1
57' ГолEmanuel Britez
58' Желтая карточкаCleiton Schwengber
58' Желтая карточкаОртис Лео
71' Желтая карточкаMarcos Vinicios
79' Желтая карточкаNatan
2:1
90' ГолGabriel Novaes
90'+7
Ход матча
37'
1:0
39'
40'
52'
57'
1:1
58'
71'
79'
90'
2:1
21
Natan
36
Кандидо
Луан
4
Тити
14
Ronald
8
Jussa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
11 Helio Junio
-
5 Jadson 3
-
19 Renan Victor
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
8 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Habraao
-
-
11 Romarinho3
-
-
-
23 Max Walef
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Форталеза
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alerrandro
|5
|0.28
|Гимарайнс Артур
|3
|0.17
|Hyoran
|3
|0.17
|Кандидо Луан
|3
|0.17
|Итало Хосе
|3
|0.17
|Natan
|2
|0.11
|Marcos Vinicios
|2
|0.11
|Эвангелиста Лукас
|2 (1)
|0.11
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0.06
|Bruno Praxedes
|1
|0.06
|Helio Junio
|1
|0.06
|Ортис Лео
|1
|0.06
|Gabriel Novaes
|1
|0.06
|Уртадо Хосе
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Jadson 3
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.22
|Moises Vieira
|3
|0.17
|Robson IV
|2
|0.11
|Romarinho3
|2
|0.11
|Эркулес
|1
|0.06
|Emanuel Britez
|1
|0.06
|Jose Welison
|1
|0.06
|Habraao
|1
|0.06
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Lucas Crispim
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Helio Junio
|5
|0
|Jadson 3
|5
|0
|Рамирес Эрик II
|1
|2
|Рамон
|2
|1
|Силва Адерлан
|3
|0
|Cleiton Schwengber
|3
|0
|Ортис Лео
|3
|0
|Bruno Praxedes
|3
|0
|Marcos Vinicios
|3
|0
|Кандидо Луан
|1
|1
|Natan
|2
|0
|Alerrandro
|2
|0
|Leonardo Realpe
|2
|0
|Hyoran
|1
|0
|Натан Рафаэл
|1
|0
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Gabriel Novaes
|1
|0
|Уртадо Хосе
|1
|0
|Miguel Silveira dos Santos
|1
|0
|Renan Victor
|1
|0
|Kevin Lomonaco
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Ronald
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Lucas Crispim
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Пропущено
9
15
0 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
7
47%
76-90
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
25%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
33%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Забито
29
17
19 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
21%
3
18%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
7
24%
3
18%
31-45
1
3%
2
12%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Пропущено
21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
7
33%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
5
24%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2
Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Форталеза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Флуминенсе
|18
|9
|4
|5
|27 - 19
|31
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|9
|4
|5
|24 - 18
|31
|4.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|5.
|Коринтианс
|0:0
|18
|8
|6
|4
|19 - 17
|30
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|18
|7
|9
|2
|26 - 18
|30
|7.
|Фламенго
|3:0
|18
|8
|3
|7
|23 - 17
|27
|8.
|Ред Булл Брагантино
|18
|7
|6
|5
|29 - 21
|27
|9.
|Сан-Паулу
|3:3
|18
|5
|10
|3
|25 - 21
|25
|10.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|11.
|Сантос
|0:0
|18
|5
|8
|5
|20 - 16
|23
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|18
|6
|4
|8
|17 - 22
|22
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|18
|5
|6
|7
|18 - 22
|21
|15.
|Коритиба Парана
|0:0
|18
|5
|5
|8
|20 - 27
|20
|16.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|4
|5
|9
|18 - 27
|17
|19.
|Форталеза
|18
|3
|5
|10
|15 - 23
|14
|20.
|Жувентуде
|0:3
|18
|2
|7
|9
|15 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 4
|19
|2.
|Коринтианс
|0:0
|9
|5
|4
|0
|10 - 2
|19
|3.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|6.
|Ред Булл Брагантино
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|7.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|8.
|Коритиба Парана
|0:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|9.
|Флуминенсе
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|9
|4
|4
|1
|17 - 11
|16
|11.
|Сантос
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 8
|16
|12.
|Сан-Паулу
|3:3
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|0:3
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|3:3
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|0:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Сан-Паулу
|3:3
|10
|1
|7
|2
|11 - 13
|10
|11.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|12.
|Фламенго
|3:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|0:3
|9
|1
|4
|4
|8 - 17
|7
|16.
|Форталеза
|9
|2
|0
|7
|11 - 17
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|18.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|19.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|0:0
|9
|0
|3
|6
|7 - 18
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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