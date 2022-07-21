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Бразилия: Серия A

2022
Ред Булл Брагантино
2:1
Конец матча
Форталеза
0'
1:0
37' Гол
Эвангелиста Лукас
39' Желтая карточка
Ronald
40' Желтая карточка
Lucas Crispim
52' Желтая карточка
Brayan Ceballos
1:1
57' Гол
Emanuel Britez
58' Желтая карточка
Cleiton Schwengber
58' Желтая карточка
Ортис Лео
71' Желтая карточка
Marcos Vinicios
79' Желтая карточка
Natan
2:1
90' Гол
Gabriel Novaes
90'+7
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Ортис
Лео
21
Natan
36
Кандидо
Луан
8
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
7
Гимарайнс
Артур
30
Miguel
Silveira
dos
Santos
27
Marcos
Vinicios
9
Alerrandro
1
Марсело
Бук
19
Emanuel
Britez
6
Brayan
Ceballos
4
Тити
10
Lucas
Crispim
29
Juninho
Capixaba
14
Ronald
8
Jussa
20
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
21
Moises
Vieira
18
Ромеро
Сильвио
Ред Булл Брагантино
4-2-3-1
Форталеза
3-4-2-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Форталеза

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
3:0
СB
4:1
СB
1:2
СB
0:1
СB
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alerrandro 5 0.28
Гимарайнс Артур 3 0.17
Hyoran 3 0.17
Кандидо Луан 3 0.17
Итало Хосе 3 0.17
Natan 2 0.11
Marcos Vinicios 2 0.11
Эвангелиста Лукас 2 (1) 0.11
Miguel Silveira dos Santos 1 0.06
Bruno Praxedes 1 0.06
Helio Junio 1 0.06
Ортис Лео 1 0.06
Gabriel Novaes 1 0.06
Уртадо Хосе 0 0
Силва Адерлан 0 0
Jadson 3 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.22
Moises Vieira 3 0.17
Robson IV 2 0.11
Romarinho3 2 0.11
Эркулес 1 0.06
Emanuel Britez 1 0.06
Jose Welison 1 0.06
Habraao 1 0.06
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Lucas Crispim 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Helio Junio 5 0
Jadson 3 5 0
Рамирес Эрик II 1 2
Рамон 2 1
Силва Адерлан 3 0
Cleiton Schwengber 3 0
Ортис Лео 3 0
Bruno Praxedes 3 0
Marcos Vinicios 3 0
Кандидо Луан 1 1
Natan 2 0
Alerrandro 2 0
Leonardo Realpe 2 0
Hyoran 1 0
Натан Рафаэл 1 0
Carlos Eduardo III 1 0
Raul González II 1 0
Gabriel Novaes 1 0
Уртадо Хосе 1 0
Miguel Silveira dos Santos 1 0
Renan Victor 1 0
Kevin Lomonaco 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Ronald 4 0
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Lucas Crispim 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
13
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
18%
2
15%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
2
15%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Пропущено

9
15
0 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
6
40%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
3
33%
7
47%
76-90

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
3
25%
1
25%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
2
33%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Забито

29
17
19 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
6
21%
3
18%
1-15
6
21%
2
12%
16-30
7
24%
3
18%
31-45
1
3%
2
12%
46-60
3
10%
4
24%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
1
5%
3
14%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
2
10%
7
33%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
6
29%
1
5%
61-75
5
24%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 0:3 Ред Булл Брагантино - Аваи 4:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 4:2
Сантос - Ред Булл Брагантино 2:2 Ред Булл Брагантино - Коритиба Парана 4:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Фламенго 1:0 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Насьональ Монтевидео - Ред Булл Брагантино 3:0 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 0:1 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Сеара - Ред Булл Брагантино 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 1:1
Форталеза
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Форталеза - Кукута Депортиво 2:2 Сеара - Форталеза 1:0 Форталеза - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Тигрес Богота - Форталеза 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Форталеза 3:0 Коритиба Парана - Форталеза 2:1 Форталеза - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Флуминенсе 18 9 4 5 27 - 19 31
3. Атлетико Паранаэнсе 18 9 4 5 24 - 18 31
4. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
5. Коринтианс 0:0 18 8 6 4 19 - 17 30
6. Интернасьонал Порту Алегре 3:3 18 7 9 2 26 - 18 30
7. Фламенго 3:0 18 8 3 7 23 - 17 27
8. Ред Булл Брагантино 18 7 6 5 29 - 21 27
9. Сан-Паулу 3:3 18 5 10 3 25 - 21 25
10. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
11. Сантос 0:0 18 5 8 5 20 - 16 23
12. Ботафого Рибейрао 0:0 18 6 4 8 17 - 22 22
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 18 5 6 7 18 - 22 21
15. Коритиба Парана 0:0 18 5 5 8 20 - 27 20
16. Куяба 17 5 4 8 13 - 18 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 18 4 5 9 18 - 27 17
19. Форталеза 18 3 5 10 15 - 23 14
20. Жувентуде 0:3 18 2 7 9 15 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 3:0 9 6 1 2 15 - 4 19
2. Коринтианс 0:0 9 5 4 0 10 - 2 19
3. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
4. Атлетико Паранаэнсе 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
6. Ред Булл Брагантино 10 5 2 3 17 - 9 17
7. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
8. Коритиба Парана 0:0 9 5 2 2 13 - 9 17
9. Флуминенсе 9 5 1 3 16 - 10 16
10. Интернасьонал Порту Алегре 3:3 9 4 4 1 17 - 11 16
11. Сантос 0:0 10 4 4 2 14 - 8 16
12. Сан-Паулу 3:3 8 4 3 1 14 - 8 15
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 9 3 4 2 12 - 11 13
15. Атлетико Гойяненсе 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
17. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
18. Форталеза 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 0:0 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 0:3 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Флуминенсе 9 4 3 2 11 - 9 15
3. Ботафого Рибейрао 0:0 10 4 3 3 10 - 12 15
4. Интернасьонал Порту Алегре 3:3 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
8. Коринтианс 0:0 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Сан-Паулу 3:3 10 1 7 2 11 - 13 10
11. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
12. Фламенго 3:0 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 0:0 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 0:3 9 1 4 4 8 - 17 7
16. Форталеза 9 2 0 7 11 - 17 6
17. Атлетико Гойяненсе 9 1 3 5 8 - 18 6
18. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
19. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 0:0 9 0 3 6 7 - 18 3
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    • Желтая карточка
      52'
      Brayan Ceballos получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Алеррандро уходит с поля. Габриэль Новаэш выходит вместо него
    • 46'
      Роналд уходит с поля. Саша Лукас выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      40'
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    • Желтая карточка
      39'
      Роналд получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Матеус уходит с поля. Тьяго Гальярдо выходит вместо него
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Эвангелиста Лукас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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