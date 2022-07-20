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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Гойяс
0:1
Первый тайм: 44'
Флуминенсе
0'
0:1
28' Гол
Jhon Arias

Ход матча

28'
0:1
Jhon Arias
(Гансо Пауло)
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Флуминенсе
4.40
3.55
3.40
Все Коэффициенты
Новости
23
Tadeu
I
2
Магиньо
4
Joao
Caetano
29
Reynaldo2
6
Savio
Alves
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
36
Матеус
де
Салес
27
Dada
Belmonte
7
Vinicius
XII
11
Раул
Педро
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
8
Gustavo1
7
Андре
37
Matheus
Martins
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Гойяс
4-4-2
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Флуминенсе

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

25 матчей

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:0
СA
2:4
СA
3:0
СA
0:1
К
3:0
К
2:1
СA
2:0
СA
1:2
БСА
0:2
КС
1:0
КС
2:1
БСА
2:0
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:0
БСА
2:1
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:2
СA
1:4
КБ
1:1
КБ
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
5:3

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раул Педро 8 (1) 0.44
Elvis II 4 (3) 0.22
Nícolas I 2 0.11
Да Силва 1 0.06
Аподи Диаллиссон 1 0.06
Диего Рибас 0 0
Бастос Фернандр Феллипе 0 0
Danilo IV 0 0
Vinicius XII 0 0
Жуниор Ренато 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 10 0.56
Маноэл 3 0.17
Энрике Луис 2 0.11
Jhon Arias 2 0.11
Гансо Пауло 2 0.11
Matheus Martins 2 0.11
Samuel VII 1 0.06
Андре 1 0.06
Fred II 1 0.06
Caio Paulista 0 0
Gustavo1 0 0
Виллиан Сикейра 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Мартинелли Габриэл 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Caio Vinicius2 6 0
Бастос Фернандр Феллипе 5 0
Раул Педро 5 0
Danilo IV 4 0
Матеус де Салес 4 0
Elvis II 4 0
Магиньо 4 0
Reynaldo2 4 0
Да Силва 3 0
Dada Belmonte 3 0
Henrique Lordelo 1 1
Luan Dias 2 0
Сидней 1 0
Диего Рибас 1 0
Luan III 1 0
Matheus Alves II 1 0
Joao Caetano 1 0
Filipe Luiz 1 0
Жуниор Ренато 1 0
Yan Souto 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 5 1
Браз Давид 2 2
Gustavo1 3 1
Джон Кеннеди 3 0
Гансо Пауло 3 0
Jhon Arias 3 0
Мело Фелипе 2 0
Маноэл 2 0
Yago I 2 0
Виллиан Сикейра 1 0
Luccas Claro 1 0
Fred II 1 0
Веллингтон III 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Samuel VII 1 0
Caio Paulista 1 0
Calegari 1 0
Huan Nino2 1 0
Matheus Martins 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
4
67%
2
13%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Забито

16
24
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
2
13%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
7
44%
4
17%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
5
26%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0
Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 17 9 6 2 28 - 12 33
2. Флуминенсе 1:0 18 9 4 5 25 - 17 31
3. Атлетико Паранаэнсе 1:0 18 9 4 5 21 - 17 31
4. Атлетико Минейро 17 8 7 2 25 - 17 31
5. Коринтианс 17 8 5 4 19 - 17 29
6. Интернасьонал Порту Алегре 17 7 8 2 23 - 15 29
7. Ред Булл Брагантино 1:0 18 7 6 5 28 - 20 27
8. Фламенго 17 7 3 7 20 - 17 24
9. Сеара 18 5 9 4 20 - 18 24
10. Сан-Паулу 17 5 9 3 22 - 18 24
11. Сантос 17 5 7 5 20 - 16 22
12. Ботафого Рибейрао 17 6 3 8 17 - 22 21
13. Аваи 18 6 3 9 19 - 28 21
14. Гойяс 0:1 18 5 6 7 16 - 20 21
15. Куяба 17 5 4 8 13 - 18 19
16. Коритиба Парана 17 5 4 8 20 - 27 19
17. Америка Минейро 17 5 3 9 12 - 21 18
18. Атлетико Гойяненсе 0:1 18 4 5 9 17 - 24 17
19. Форталеза 0:1 18 3 5 10 14 - 22 14
20. Жувентуде 17 2 7 8 15 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 8 5 3 0 10 - 2 18
2. Атлетико Минейро 9 5 3 1 15 - 8 18
3. Атлетико Паранаэнсе 1:0 9 5 3 1 12 - 7 18
4. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 2 2 17 - 8 17
5. Ред Булл Брагантино 1:0 10 5 2 3 16 - 8 17
6. Аваи 9 5 2 2 15 - 12 17
7. Коритиба Парана 9 5 2 2 13 - 9 17
8. Фламенго 8 5 1 2 12 - 4 16
9. Флуминенсе 1:0 9 5 1 3 16 - 10 16
10. Интернасьонал Порту Алегре 8 4 3 1 14 - 8 15
11. Сан-Паулу 8 4 3 1 14 - 8 15
12. Сантос 9 4 3 2 14 - 8 15
13. Америка Минейро 8 4 2 2 9 - 8 14
14. Гойяс 0:1 9 3 4 2 10 - 9 13
15. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 3 2 4 10 - 9 11
16. Сеара 9 2 5 2 10 - 10 11
17. Куяба 8 2 4 2 6 - 5 10
18. Форталеза 0:1 9 1 5 3 4 - 6 8
19. Ботафого Рибейрао 8 2 1 5 7 - 10 7
20. Жувентуде 9 1 3 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 8 4 4 0 11 - 4 16
2. Флуминенсе 1:0 9 4 3 2 9 - 7 15
3. Ботафого Рибейрао 9 4 2 3 10 - 12 14
4. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 5 1 9 - 7 14
5. Атлетико Паранаэнсе 1:0 9 4 1 4 9 - 10 13
6. Сеара 9 3 4 2 10 - 8 13
7. Атлетико Минейро 8 3 4 1 10 - 9 13
8. Коринтианс 9 3 2 4 9 - 15 11
9. Ред Булл Брагантино 1:0 8 2 4 2 12 - 12 10
10. Куяба 9 3 0 6 7 - 13 9
11. Сан-Паулу 9 1 6 2 8 - 10 9
12. Фламенго 9 2 2 5 8 - 13 8
13. Гойяс 0:1 9 2 2 5 6 - 11 8
14. Сантос 8 1 4 3 6 - 8 7
15. Жувентуде 8 1 4 3 8 - 14 7
16. Форталеза 0:1 9 2 0 7 10 - 16 6
17. Атлетико Гойяненсе 0:1 9 1 3 5 7 - 15 6
18. Аваи 9 1 1 7 4 - 16 4
19. Америка Минейро 9 1 1 7 3 - 13 4
20. Коритиба Парана 8 0 2 6 7 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Jhon Arias бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Флуминенсе
4.40
3.55
3.40
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Где смотреть матч Гойяс 0:1 Флуминенсе онлайн

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