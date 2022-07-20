0:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
28'
0:1
23
Tadeu
I
2
Магиньо
29
Reynaldo2
20
Диего
Рибас
99
Luan
Dias
11
Раул
Педро
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
8
Gustavo1
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
-
99 Luan DiasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Раул ПедроНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
37 Пабло ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
5 AuremirПолузащитник
-
21 ДанилоПолузащитник
-
-
-
66 Hugo Farias
-
-
13 Yan Souto
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 МаррониНападающий
-
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Гойяс
Флуминенсе
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
25 матчей
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
32%
36%
32%
8 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раул Педро
|8 (1)
|0.44
|Elvis II
|4 (3)
|0.22
|Nícolas I
|2
|0.11
|Да Силва
|1
|0.06
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.06
|Диего Рибас
|0
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|0
|0
|Danilo IV
|0
|0
|Vinicius XII
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|10
|0.56
|Маноэл
|3
|0.17
|Энрике Луис
|2
|0.11
|Jhon Arias
|2
|0.11
|Гансо Пауло
|2
|0.11
|Matheus Martins
|2
|0.11
|Samuel VII
|1
|0.06
|Андре
|1
|0.06
|Fred II
|1
|0.06
|Caio Paulista
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Мартинелли Габриэл
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Caio Vinicius2
|6
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|5
|0
|Раул Педро
|5
|0
|Danilo IV
|4
|0
|Матеус де Салес
|4
|0
|Elvis II
|4
|0
|Магиньо
|4
|0
|Reynaldo2
|4
|0
|Да Силва
|3
|0
|Dada Belmonte
|3
|0
|Henrique Lordelo
|1
|1
|Luan Dias
|2
|0
|Сидней
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Luan III
|1
|0
|Matheus Alves II
|1
|0
|Joao Caetano
|1
|0
|Filipe Luiz
|1
|0
|Жуниор Ренато
|1
|0
|Yan Souto
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|5
|1
|Браз Давид
|2
|2
|Gustavo1
|3
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Гансо Пауло
|3
|0
|Jhon Arias
|3
|0
|Мело Фелипе
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
|Matheus Martins
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
2
25%
1
14%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
16
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
4
67%
2
13%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
5
50%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90
Забито
16
24
5 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
5 Не забивали 5
2
13%
5
21%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
2
13%
2
8%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
7
44%
4
17%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
5
26%
0
0%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
5
26%
4
24%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
2
11%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Гойяс 0:0 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Гойяс - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Гойяс 1:0
Гойяс - Куяба 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0 Коринтианс - Гойяс 1:0 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гойяс - Сеара 1:1 Форталеза - Гойяс 1:1 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Ред Булл Брагантино - Гойяс 0:1 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Гойяс - Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:1 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Аваи - Гойяс 3:2 Гойяс - Ред Булл Брагантино 1:2 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Крузейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Сеара 2:1 Флуминенсе - Коринтианс 4:0
Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|17
|9
|6
|2
|28 - 12
|33
|2.
|Флуминенсе
|1:0
|18
|9
|4
|5
|25 - 17
|31
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|18
|9
|4
|5
|21 - 17
|31
|4.
|Атлетико Минейро
|17
|8
|7
|2
|25 - 17
|31
|5.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|19 - 17
|29
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|17
|7
|8
|2
|23 - 15
|29
|7.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|18
|7
|6
|5
|28 - 20
|27
|8.
|Фламенго
|17
|7
|3
|7
|20 - 17
|24
|9.
|Сеара
|18
|5
|9
|4
|20 - 18
|24
|10.
|Сан-Паулу
|17
|5
|9
|3
|22 - 18
|24
|11.
|Сантос
|17
|5
|7
|5
|20 - 16
|22
|12.
|Ботафого Рибейрао
|17
|6
|3
|8
|17 - 22
|21
|13.
|Аваи
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|14.
|Гойяс
|0:1
|18
|5
|6
|7
|16 - 20
|21
|15.
|Куяба
|17
|5
|4
|8
|13 - 18
|19
|16.
|Коритиба Парана
|17
|5
|4
|8
|20 - 27
|19
|17.
|Америка Минейро
|17
|5
|3
|9
|12 - 21
|18
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|18
|4
|5
|9
|17 - 24
|17
|19.
|Форталеза
|0:1
|18
|3
|5
|10
|14 - 22
|14
|20.
|Жувентуде
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|8
|5
|3
|0
|10 - 2
|18
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 7
|18
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|17 - 8
|17
|5.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|6.
|Аваи
|9
|5
|2
|2
|15 - 12
|17
|7.
|Коритиба Парана
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|8.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|12 - 4
|16
|9.
|Флуминенсе
|1:0
|9
|5
|1
|3
|16 - 10
|16
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|11.
|Сан-Паулу
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|12.
|Сантос
|9
|4
|3
|2
|14 - 8
|15
|13.
|Америка Минейро
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|14.
|Гойяс
|0:1
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|16.
|Сеара
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|17.
|Куяба
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|18.
|Форталеза
|0:1
|9
|1
|5
|3
|4 - 6
|8
|19.
|Ботафого Рибейрао
|8
|2
|1
|5
|7 - 10
|7
|20.
|Жувентуде
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|8
|4
|4
|0
|11 - 4
|16
|2.
|Флуминенсе
|1:0
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|3.
|Ботафого Рибейрао
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|5
|1
|9 - 7
|14
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|6.
|Сеара
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Атлетико Минейро
|8
|3
|4
|1
|10 - 9
|13
|8.
|Коринтианс
|9
|3
|2
|4
|9 - 15
|11
|9.
|Ред Булл Брагантино
|1:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 12
|10
|10.
|Куяба
|9
|3
|0
|6
|7 - 13
|9
|11.
|Сан-Паулу
|9
|1
|6
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Фламенго
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|13.
|Гойяс
|0:1
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|14.
|Сантос
|8
|1
|4
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Жувентуде
|8
|1
|4
|3
|8 - 14
|7
|16.
|Форталеза
|0:1
|9
|2
|0
|7
|10 - 16
|6
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|9
|1
|3
|5
|7 - 15
|6
|18.
|Аваи
|9
|1
|1
|7
|4 - 16
|4
|19.
|Америка Минейро
|9
|1
|1
|7
|3 - 13
|4
|20.
|Коритиба Парана
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
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