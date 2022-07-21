Стадион: Bank of America Stadium (Charlotte)
Ход матча
17'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
-
29 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
-
17 Юзвяк КамильПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Риос ДаниэльНападающий
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
6 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
22 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
31 Сарр МалангПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4
Прогнозы на матч Шарлотт 0:0 Челси
Исход игры
Шарлотт
0.9% (1)
Ничья
0.9% (1)
Челси
98.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (55)
Меньше
44.44% (44)
Обе команды забьют
Да
47.47% (47)
Нет
52.53% (52)
Популярный счёт
0:2 Челси
33.3% (38)
1:2 Челси
25.4% (29)
1:3 Челси
10.5% (12)
0:1 Челси
4.4% (5)
0:4 Челси
3.5% (4)
0:3 Челси
1.8% (2)
1:4 Челси
1.8% (2)
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