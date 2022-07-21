Первый тайм

27' "Шарлотт" владеет мячом на своей половине поля, пытаясь найти варианты для развития наступления. Бачуайи пробует прессинговать, но безрезультатно.

25' Смотрели мы вчера матч "Интер Майами" - "Барселона", и клуб из МЛС ничего не смог противопоставить европейскому гранду, нанеся лишь один удар по воротам. "Шарлотт" в плане конкурентоспособности выступает гораздо лучше.

24' ОПАСНО! Фухс выполнил подачу с левого фланга, отправив мяч на правый край вратарской, откуда пробил головой Свидерски, но не переиграл Менди в ближнем бою.

23' Ухх, едва до красной карточки не доигрался Пулишич. Пошёл прямой ногой в отбор, сбив Собоциньского. С Яном всё в порядке, но некоторое время он провёл на газоне. А игрок "Челси" получил жёлтую.

22' Пока не очень доволен рисунком игры Томас Тухель. С одной стороны, его подопечные больше работают с мячом, а с другой, опасных моментов очень мало. А удары часто получаются неточными.

21' Хаким Зиеш пока один из самых активных игроков. Сейчас он ворвался в штрафную площадь правым краем, но не сумел выполнить подачу, выпустив мяч за лицевую.