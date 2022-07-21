  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы

Стадион:
Шарлотт
0:0
Первый тайм
Челси

Ход матча

17'
 
_Pulisic C.
Прогнозы 114
Шарлотт 0.9% (1)
X 0.9% (1)
Челси 98.2% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
Челси
14.50
7.70
1.25
Все Коэффициенты
Новости
Шарлотт
Челси

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4
  • Первый тайм
  • 27'
    "Шарлотт" владеет мячом на своей половине поля, пытаясь найти варианты для развития наступления. Бачуайи пробует прессинговать, но безрезультатно. 
  • 25'
    Смотрели мы вчера матч "Интер Майами" - "Барселона", и клуб из МЛС ничего не смог противопоставить европейскому гранду, нанеся лишь один удар по воротам. "Шарлотт" в плане конкурентоспособности выступает гораздо лучше. 
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Фухс выполнил подачу с левого фланга, отправив мяч на правый край вратарской, откуда пробил головой Свидерски, но не переиграл Менди в ближнем бою. 
  • Желтая карточка
    23'
    Ухх, едва до красной карточки не доигрался Пулишич. Пошёл прямой ногой в отбор, сбив Собоциньского. С Яном всё в порядке, но некоторое время он провёл на газоне. А игрок "Челси" получил жёлтую. 
  • 22'
    Пока не очень доволен рисунком игры Томас Тухель. С одной стороны, его подопечные больше работают с мячом, а с другой, опасных моментов очень мало. А удары часто получаются неточными. 
  • 21'
    Хаким Зиеш пока один из самых активных игроков. Сейчас он ворвался в штрафную площадь правым краем, но не сумел выполнить подачу, выпустив мяч за лицевую. 
  • 20'
    Зиеш получил мяч от Ковачича и нанёс удар с дальней дистанции, отправив игровой снаряд рядом с левой штангой. 
  • 18'
    Смелее начинает действовать "Шарлотт", всё чаще появляясь на чужой половине поля. Но пока не получается доводить атаки до ударов. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Корухо неаккуратно сыграл в отборе на чужой половине поля, ударив по ногам Бачуайи. 
  • Офсайд
    16'
    Лайнсмен "зажёг" флажок, зафиксировав положение "вне игры" у Хадсона-Одои на правом фланге. 
  • 15'
    Высокий прессинг "Челси" вынаждает футболистов "Шарлотта" владеть мячом в собственной штрафной, но пока это получается успешно. 
  • 14'
    Матео Ковачич нанёс удар из дуги штрафной площадки и в створ попал, но переиграть Кристияна Кахлину не получилось. 
  • Фол, нарушение
    12'
    А сейчас Руис был замечен в центральном круге, где он нарушил правила, придержав Жоржиньо. 
  • 11'
    Руис не смог обыграть Эмерсона на правом фланге, но сохранил мяч у своей команды, заработав аут. 
  • Опасный момент
    10'
    Хадсон-Одои смещается с правого фланга в штрафную площадку и пробивает в ближний угол - рядом со штангой пролетает игровой снаряд. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 9'
      Хаким Зиеш принял мяч перед штрафной площадкой и нанёс удар с левой ноги, однако до ворот круглый не добрался, встретившись с защитником. 
    • 7'
      Хадсон-Одои прорвался по правому флангу и выполнил подачу на дальнюю штангу, где располагались лишь соперники. 
    • 6'
      Джейлин Линдси поддержал атаку левым флангом и выполнил подачу, с которой легко справился Тьяго Силва, выбив мяч подальше. 
    • 5'
      На левом фланге представитель МЛС заработал аут. Фухс выполнил вбрасывание и допустил ошибку, подарив мяч соперникам. 
    • 4'
      Пока надёжно действует в обороне "Шарлотт", не оставляя свободных зон, но при этом и сам на чужой половине ничего создать не может. 
    • 3'
      Миши Бачуайи принял мяч на левом фланге и попытался разогнать наступление, но уйти от Яна Собоциньского не смог. 
    • 2'
      "Челси" начал с центра поля и сразу же доставил мяч до Менди, который не стал рисковать, сыграв на вынос. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Поединок, наконец-то, стартовал! 
    • До матча
    • Нет, всё-таки чуть позже начнут команды матч. В 03-35 по московскому времени, это уже точно. 
    • Вход на стадион открыт, болельщики постепенно начинают заполнять трибуны. 
    • Есть хорошие новости - дождь закончился и футболисты вышли на разминку. Минут через 10-15 прозвучит стартовый свисток! 
    • Дождь
      Похоже, что как минимум на час отложен матч. Сейчас идёт дождь. Как только он закончится, понадобится ещё полчаса, чтобы привести поле в порядок в случае необходимости, а также, чтобы футболисты смогли ещё раз размяться. 
    • "Шарлотт" заявил, что вход на стадион закрыт. Как только погода наладится, болельщики смогут занять места на трибунах, а затем и поединок возьмёт старт. Во сколько прозвучит стартовый свисток пока неизвестно! 
    • Друзья, как сообщает официальный сайт "Шарлотта", старт матча отложен. Всему виной плохая погода - гроза. Ждём официальную информацию о новом времени начала. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция товарищеского матча "Шарлотт" - "Челси", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
    Прогнозы 114
    Шарлотт 0.9% (1)
    X 0.9% (1)
    Челси 98.2% (112)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шарлотт
    Ничья
    Челси
    14.50
    7.70
    1.25
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Шарлотт 0:0 Челси онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Шарлотт 0:0 Челси

    Исход игры
    Шарлотт
    0.9% (1)
    Ничья
    0.9% (1)
    Челси
    98.2% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (55)
    Меньше
    44.44% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    47.47% (47)
    Нет
    52.53% (52)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    33.3% (38)
    1:2 Челси
    25.4% (29)
    1:3 Челси
    10.5% (12)
    0:1 Челси
    4.4% (5)
    0:4 Челси
    3.5% (4)
    0:3 Челси
    1.8% (2)
    1:4 Челси
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Шарлотт
    Челси
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     