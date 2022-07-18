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Шарлотт
 
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Челси
Прогнозы 33
Шарлотт 0% (0)
X 0% (0)
Челси 100% (33)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Интер Майами - Шарлотт 3:2 Шарлотт - Нэшвилл 4:1 Хьюстон Динамо - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Остин 0:1
Клёб де Фут Монреаль - Шарлотт 2:1 Коламбус Кру - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Сиэтл Саундерс - Шарлотт 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 3:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Шарлотт - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Ричмонд Кикерс - Шарлотт 1:5 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Орландо Сити - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Шарлотт 0:0 Гринвилл Триумф - Шарлотт 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 2:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 1:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 2:0 Шарлотт - Цинциннати 2:0
Челси
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Америка Мехико - Челси 1:2 Челси - Уотфорд 2:1 Челси - Лестер 1:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Лидс - Челси 0:3 Челси - Вулверхэмптон 2:2 Эвертон - Челси 1:0 Манчестер Юнайтед - Челси 1:1 Челси - Вест Хэм 1:0 Челси - Арсенал 2:4 Челси - Кристал Пэлас 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:3 Саутгемптон - Челси 0:6 Челси - Реал Мадрид 1:3 Челси - Брентфорд 1:4 Мидлсбро - Челси 0:2 Лилль - Челси 1:2 Челси - Ньюкасл 1:0 Норвич - Челси 1:3 Бёрнли - Челси 0:4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шарлотт - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2022, осталось 2 дня 18 часов 54 минуты.



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    • Прогнозы 33
    Шарлотт 0% (0)
    X 0% (0)
    Челси 100% (33)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Шарлотт - Челси онлайн

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    Прогнозы на матч Шарлотт - Челси

    Исход игры
    Шарлотт
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Челси
    100% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (22)
    Меньше
    33.33% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (17)
    Нет
    48.48% (16)
    Популярный счёт
    0:2 Челси
    33.3% (11)
    1:2 Челси
    24.2% (8)
    1:3 Челси
    12.1% (4)
    0:4 Челси
    9.1% (3)
    1:4 Челси
    6.1% (2)
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    Челси
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