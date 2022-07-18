Позже
- Основной состав
- Вратарь
-
27 _Adeyemi K.
-
-
-
-
10 _Hazard T.
-
15 _Hummels M.
-
24 _Meunier T.
-
18 _Moukoko Y.
-
11 _Reus M.
-
- Запасные игроки
-
33 _Meyer A.Вратарь
-
-
19 _Brandt J.
-
-
-
32 _Kamara A.
-
-
30 _Passlack F.
-
25 _Sule N.
-
17 _(Wolf M.)
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Солер КарлосПолузащитник
-
22 Андре МаркосНападающий
-
-
14 _Gaya J.
-
-
-
33 _Mosquera C.
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ферль - Боруссия Д 0:5 Динамо Дрезден - Боруссия Д 0:2 Luner SV - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Герта 2:1
Гройтер Фюрт - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Бохум 3:4 Боруссия Д - Динамо Киев 2:3 Бавария - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:1 Штуттгарт - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Майнц - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0 Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5
Валенсия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Валенсия - Сельта 2:0 Эспаньол - Валенсия 1:1 Валенсия - Бетис 0:3 Атлетик Б - Валенсия 0:0
Валенсия - Леванте 1:1 Бетис - Валенсия 1:1 Вильярреал - Валенсия 2:0 Валенсия - Осасуна 1:2 Райо Вальекано - Валенсия 1:1 Валенсия - Кадис 0:0 Эльче - Валенсия 0:1 Хетафе - Валенсия 0:0 Валенсия - Гранада 3:1 Валенсия - Атлетик Б 1:0 Мальорка - Валенсия 0:1 Валенсия - Барселона 1:4 Алавес - Валенсия 2:1 Атлетик Б - Валенсия 1:1 Валенсия - Реал Сосьедад 0:0 Валенсия - Кадис 2:1
Прогнозы на матч Боруссия Д - Валенсия
Исход игры
Боруссия Д
83.9% (94)
Ничья
13.4% (15)
Валенсия
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
81.55% (84)
Меньше
18.45% (19)
Обе команды забьют
Да
88.35% (91)
Нет
11.65% (12)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
51.8% (58)
3:1 Боруссия Д
10.7% (12)
2:0 Боруссия Д
8.9% (10)
1:1 Ничья
6.3% (7)
2:2 Ничья
4.5% (5)
3:2 Боруссия Д
4.5% (5)
3:3 Ничья
1.8% (2)
1:0 Боруссия Д
1.8% (2)
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