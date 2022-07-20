1:0
Первый тайм: 42'
0'
13' Желтая карточкаМарконе Иван
1:0
28' ГолManuel Duarte
34' Желтая карточкаManuel Duarte
36' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
Ход матча
13'
28'
1:0
34'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
11
Gaston
Togni
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
33 Tomas GalvanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Tomas Sives
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas PozzoПолузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
39 Ramiro Lobo
-
37 Sergio Ortiz
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы
14 матчей
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.11
|Пиццини Франсиско
|1
|0.11
|Lucas Albertengo
|1
|0.11
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.11
|Carlos Rodolfo Rotondi
|1
|0.11
|Raul Loaiza
|1
|0.11
|Manuel Duarte
|1
|0.11
|Tomas Galvan
|1
|0.11
|Gaston Togni
|0
|0
|Walter Bou
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|3
|0.33
|Lucas Daniel Romero
|2
|0.22
|Leandro Miguel Fernandez
|1 (1)
|0.11
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.11
|Инсаурральде Хуан
|0
|0
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
|Виго Алекс
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|4
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|0
|1
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Adonis Frias
|1
|0
|Fabricio Dominguez
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Manuel Duarte
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Miguel Fernandez
|4
|0
|Lucas Rodriguez I
|4
|0
|Sergio Barreto
|3
|0
|Виго Алекс
|3
|0
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Феррейра Факундо
|1
|0
|Бенегас Леандро
|1
|0
|Поблет Херонимо
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Rodrigo Marquez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|8
|5
|1
|2
|11 - 6
|16
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|6.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|12.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|13.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|16.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|17.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|18.
|Барракас Централь
|1:1
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|19.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|20.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|3
|4
|7 - 10
|6
|26.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|27.
|Ланус
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|9.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|11.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|12.
|Уракан
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|13.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|14.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|17.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|19.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Ланус
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|23.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Барракас Централь
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|9.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|10.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Годой Крус
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|1:1
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|20.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|21.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|22.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес