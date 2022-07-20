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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
1:0
Первый тайм: 42'
Индепендьенте Авельянеда
0'
13' Желтая карточка
Марконе Иван
1:0
28' Гол
Manuel Duarte
34' Желтая карточка
Manuel Duarte
36' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero

Ход матча

13'
 
Марконе Иван
28'
Manuel Duarte
(Gaston Togni)
1:0
34'
Manuel Duarte
 
36'
 
Lucas Daniel Romero
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.95
4.30
9.67
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
5
Facundo
Gutierrez
19
Fabricio
Dominguez
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
7
Lucas
Albertengo
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Марконе
Иван
29
Lucas
Daniel
Romero
27
Tomas
Pozzo
11
Касарес
Хуан
10
Alan
Sonora
9
Leandro
Miguel
Fernandez
Дефенса и Хустисия
3-4-1-2
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЗ2
1:0
КДМЗ2
0:0
К
0:1
С
0:1
С
0:1
С
0:1
П
1:2
К
0:1
П
1:0
П
1:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 1 0.11
Пиццини Франсиско 1 0.11
Lucas Albertengo 1 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.11
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.11
Raul Loaiza 1 0.11
Manuel Duarte 1 0.11
Tomas Galvan 1 0.11
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.33
Lucas Daniel Romero 2 0.22
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.11
Lucas Rodriguez I 1 0.11
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Sergio Barreto 0 0
Виго Алекс 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Manuel Duarte 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 4 0
Lucas Rodriguez I 4 0
Sergio Barreto 3 0
Виго Алекс 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
29%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
10%
2
18%
1-15
3
30%
2
18%
16-30
3
30%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
30%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 8 5 1 2 11 - 6 16
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
7. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
8. Уракан 8 4 3 1 10 - 7 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
12. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
16. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
17. Дефенса и Хустисия 1:0 9 2 4 3 8 - 10 10
18. Барракас Централь 1:1 9 2 4 3 11 - 13 10
19. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
20. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
21. Эстудиантес Ла Плата 1:1 9 2 3 4 10 - 13 9
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 0:1 9 2 2 5 7 - 12 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 8 1 3 4 7 - 10 6
26. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
27. Ланус 8 1 2 5 7 - 13 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
9. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
10. Дефенса и Хустисия 1:0 5 2 3 0 6 - 4 9
11. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
12. Уракан 3 2 1 0 5 - 2 7
13. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
14. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
15. Индепендьенте Авельянеда 0:1 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Эстудиантес Ла Плата 1:1 5 1 3 1 6 - 7 6
19. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Ланус 3 1 1 1 4 - 4 4
22. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
23. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 1:1 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Барракас Централь 1:1 4 1 3 0 5 - 3 6
9. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
10. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
11. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
12. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
13. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Годой Крус 4 1 1 2 4 - 4 4
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 1:1 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
20. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
21. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
22. Велес Сарсфилд 4 0 2 2 3 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 1:0 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 0:1 5 0 1 4 3 - 8 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте Авельянеда
2.95
4.30
9.67
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 1:0 Индепендьенте Авельянеда онлайн

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Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда
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