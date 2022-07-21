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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
13' Желтая карточка
Марконе Иван
1:0
28' Гол
Manuel Duarte
33' Желтая карточка
Manuel Duarte
36' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
50' Желтая карточка
Facundo Gutierrez
61' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
64' Желтая карточка
Tomas Pozzo
2:0
64' Пенальти
Adonis Frias
73' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
78' Вторая желтая карточка
Facundo Gutierrez
2:1
90' Гол
Виго Алекс
90' Желтая карточка
Виго Алекс
90'+7
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
19
Fabricio
Dominguez
33
Tomas
Galvan
34
Manuel
Duarte
11
Gaston
Togni
7
Lucas
Albertengo
1
Соса
Себастьян
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
23
Марконе
Иван
29
Lucas
Daniel
Romero
27
Tomas
Pozzo
11
Касарес
Хуан
10
Alan
Sonora
9
Leandro
Miguel
Fernandez
Дефенса и Хустисия
4-1-4-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Индепендьенте Авельянеда

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 3 победы

14 матчей

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.1%
64.3%
28.6%
1 победа 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЗ2
1:0
КДМЗ2
0:0
К
0:1
С
0:1
С
0:1
С
0:1
П
1:2
К
0:1
П
1:0
П
1:1
ПБ
2:1
ПБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Tripicchio 1 0.11
Пиццини Франсиско 1 0.11
Lucas Albertengo 1 0.11
Nicolas Fernandez I 1 0.11
Carlos Rodolfo Rotondi 1 0.11
Raul Loaiza 1 0.11
Manuel Duarte 1 0.11
Tomas Galvan 1 0.11
Adonis Frias 1 (1) 0.11
Gaston Togni 0 0
Walter Bou 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 3 0.33
Lucas Daniel Romero 2 0.22
Виго Алекс 1 0.11
Leandro Miguel Fernandez 1 (1) 0.11
Lucas Rodriguez I 1 0.11
Инсаурральде Хуан 0 0
Lucas Gonzalez 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 4 0
Facundo Gutierrez 2 1
Сото Алексис 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Пиццини Франсиско 0 1
Gabriel Alanis 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Raul Loaiza 1 0
Adonis Frias 1 0
Fabricio Dominguez 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Manuel Duarte 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Miguel Fernandez 5 0
Lucas Rodriguez I 5 0
Виго Алекс 4 0
Sergio Barreto 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Марконе Иван 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Феррейра Факундо 1 0
Бенегас Леандро 1 0
Поблет Херонимо 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Damian Batallini 1 0
Rodrigo Marquez 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
36%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0 Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Патронато Парана - Индепендьенте Авельянеда 3:1
Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 0:0 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Уракан 0:0 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
8. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
12. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
17. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
19. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
20. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
21. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 0:0 9 1 4 4 7 - 10 7
26. Ланус 0:0 9 1 3 5 7 - 13 6
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 0:0 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Уракан 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Ланус 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Велес Сарсфилд 0:0 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Годой Крус 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 0:0 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 0:0 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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    • Желтая карточка
      33'
      Мануэль Дуарте получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Мануэль Дуарте бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Марконе Иван получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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