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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ланус
2:2
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
21' Желтая карточка
Maximo Perrone
36' Желтая карточка
Raul Loaiza
0:1
39' Гол
Maximo Perrone
1:1
54' Гол
Акоста Лаутаро
59' Желтая карточка
Ортега Франсиско
63' Красная карточка
Mateo Sanabria
64' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
68' Желтая карточка
Maximiliano Gonzalez
1:2
70' Гол
Хара Леонардо
73' Желтая карточка
Abiel Osorio
2:2
74' Гол
Franco Ortellado
90' Желтая карточка
Valentin Gomez
90'+6
1
Fernando
Monetti
40
Вера
Матиас
22
Весприни
Матиас
36
Franco
Ortellado
3
Julian
Aude
15
Raul
Loaiza
19
Maximiliano
Gonzalez
7
Акоста
Лаутаро
23
Mateo
Sanabria
9
Жозе
Густаво
Санд
11
Franco
Orozco
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
2
Годин
Диего
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
18
Julian
Fernandez
35
Касерес
Сантьяго
16
Maximo
Perrone
11
Дженсон
Лукас
20
Walter
Bou
39
Abiel
Osorio
Ланус
4-3-3
Велес Сарсфилд
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Велес Сарсфилд

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед

29 матчей

37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
5:1
ЛП
1:2
КС
3:0
КС
0:1
С
3:1
КДЛС
2:0
КДЛС
1:2
С
4:0
С
0:0
П
2:0
ТМК
1:0
ТМК
0:2
П
0:1
КА
1:1
П
1:0
П
3:2
П
0:0
П
1:0
П
0:2
П
0:0
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лаутаро 3 0.33
Victor Malcorra 1 0.11
Braian Aguirre 1 0.11
Lucas Varaldo 1 0.11
Franco Ortellado 1 0.11
Mateo Sanabria 1 0.11
Жозе Густаво Санд 1 (1) 0.11
Tomas Belmonte 0 0
Franco Orozco 0 0
Samuel Careaga 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Garayalde 1 0.11
Valentin Gomez 1 0.11
Хара Леонардо 1 0.11
Damian Fernandez 1 0.11
Дженсон Лукас 1 0.11
Luca Orellano 1 0.11
Maximo Perrone 1 0.11
Abiel Osorio 1 0.11
Walter Bou 1 (1) 0.11
Julian Fernandez 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весприни Матиас 2 1
Maximiliano Gonzalez 2 1
Tomas Belmonte 3 0
Brian Aguilar 1 1
Mateo Sanabria 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Braian Aguirre 2 0
Alexandro Bernabei 0 1
Jonathan Cabral 1 0
Жозе Густаво Санд 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Ignacio Cechi 1 0
Lucas Varaldo 1 0
Franco Ortellado 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 6 0
Valentin Gomez 5 0
Ортега Франсиско 3 0
Nicolas Garayalde 3 0
Matias De los Santos II 1 1
Damian Fernandez 2 0
Касерес Сантьяго 2 0
Abiel Osorio 2 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Miguel Brizuela 1 0
Jose Florentin 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0
Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 14 - 8 19
2. Атлетико Тукуман 9 5 4 0 9 - 3 19
3. Атлетико Платенсе 9 4 5 0 11 - 5 17
4. Годой Крус 9 5 2 2 11 - 6 17
5. Ньюэллс Олд Бойз 8 4 4 0 9 - 4 16
6. Уракан 9 4 4 1 10 - 7 16
7. Расинг Авельянеда 9 4 3 2 13 - 7 15
8. Химнасия Ла-Плата 8 4 3 1 9 - 5 15
9. Унион Санта-Фе 9 4 3 2 16 - 15 15
10. Патронато Парана 9 4 2 3 12 - 11 14
11. Банфилд 8 3 3 2 11 - 8 12
12. Арсенал Саранди 9 2 6 1 11 - 10 12
13. Сан-Лоренсо 9 2 6 1 13 - 11 12
14. Бока Хуниорс 9 4 0 5 13 - 15 12
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 2 4 12 - 13 11
16. Сармиенто 9 3 2 4 8 - 8 11
17. Колон 9 2 4 3 7 - 8 10
18. Дефенса и Хустисия 9 2 4 3 9 - 11 10
19. Ривер Плейт 8 2 3 3 11 - 10 9
20. Барракас Централь 9 2 3 4 11 - 15 9
21. Тигре 9 2 3 4 11 - 14 9
22. Росарио Сентраль 8 2 2 4 3 - 7 8
23. Индепендьенте Авельянеда 9 2 2 5 8 - 13 8
24. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 14 8
25. Велес Сарсфилд 9 1 4 4 9 - 12 7
26. Ланус 9 1 3 5 9 - 15 6
27. Тальерес Кордоба 8 1 2 5 4 - 9 5
28. Альдосиви 9 1 2 6 6 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 5 4 1 0 11 - 1 13
2. Аргентинос Хуниорс 5 4 1 0 9 - 4 13
3. Годой Крус 4 4 0 0 7 - 2 12
4. Атлетико Тукуман 5 3 2 0 7 - 3 11
5. Химнасия Ла-Плата 4 3 1 0 6 - 1 10
6. Сармиенто 4 3 1 0 7 - 2 10
7. Патронато Парана 5 3 1 1 6 - 3 10
8. Атлетико Платенсе 5 2 3 0 6 - 3 9
9. Дефенса и Хустисия 5 2 3 0 7 - 5 9
10. Бока Хуниорс 5 3 0 2 9 - 9 9
11. Уракан 4 2 2 0 5 - 2 8
12. Колон 5 2 2 1 6 - 5 8
13. Эстудиантес Ла Плата 5 2 2 1 8 - 7 8
14. Росарио Сентраль 4 2 1 1 2 - 1 7
15. Индепендьенте Авельянеда 4 2 1 1 4 - 4 7
16. Сан-Лоренсо 5 1 4 0 9 - 8 7
17. Арсенал Саранди 4 1 3 0 4 - 3 6
18. Ньюэллс Олд Бойз 4 1 3 0 3 - 2 6
19. Ланус 4 1 2 1 6 - 6 5
20. Банфилд 5 1 2 2 7 - 8 5
21. Тигре 4 1 2 1 4 - 4 5
22. Ривер Плейт 3 1 1 1 2 - 3 4
23. Велес Сарсфилд 4 1 1 2 4 - 4 4
24. Альдосиви 4 1 1 2 2 - 3 4
25. Унион Санта-Фе 4 1 1 2 5 - 7 4
26. Барракас Централь 5 1 1 3 6 - 10 4
27. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 0 3 3 - 7 3
28. Тальерес Кордоба 4 1 0 3 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 5 3 2 0 11 - 8 11
2. Ньюэллс Олд Бойз 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Атлетико Платенсе 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Атлетико Тукуман 4 2 2 0 2 - 0 8
5. Уракан 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Банфилд 3 2 1 0 4 - 0 7
7. Арсенал Саранди 5 1 3 1 7 - 7 6
8. Аргентинос Хуниорс 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 4 - 3 5
10. Ривер Плейт 5 1 2 2 9 - 7 5
11. Барракас Централь 4 1 2 1 5 - 5 5
12. Химнасия Ла-Плата 4 1 2 1 3 - 4 5
13. Годой Крус 5 1 2 2 4 - 4 5
14. Сентраль Кордоба Росарио 5 1 2 2 6 - 7 5
15. Патронато Парана 4 1 1 2 6 - 8 4
16. Тигре 5 1 1 3 7 - 10 4
17. Эстудиантес Ла Плата 4 1 0 3 4 - 6 3
18. Бока Хуниорс 4 1 0 3 4 - 6 3
19. Велес Сарсфилд 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Колон 4 0 2 2 1 - 3 2
21. Тальерес Кордоба 4 0 2 2 2 - 4 2
22. Расинг Авельянеда 4 0 2 2 2 - 6 2
23. Дефенса и Хустисия 4 0 1 3 2 - 6 1
24. Росарио Сентраль 4 0 1 3 1 - 6 1
25. Сармиенто 5 0 1 4 1 - 6 1
26. Индепендьенте Авельянеда 5 0 1 4 4 - 9 1
27. Ланус 5 0 1 4 3 - 9 1
28. Альдосиви 5 0 1 4 4 - 12 1
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Maximo Perrone бьет в цель!
    • Желтая карточка
      36'
      Рауль Лоайса получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      21'
      Maximo Perrone получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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