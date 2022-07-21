2:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаMaximo Perrone
36' Желтая карточкаRaul Loaiza
0:1
39' ГолMaximo Perrone
1:1
54' ГолАкоста Лаутаро
59' Желтая карточкаОртега Франсиско
63' Красная карточкаMateo Sanabria
64' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
68' Желтая карточкаMaximiliano Gonzalez
1:2
70' ГолХара Леонардо
73' Желтая карточкаAbiel Osorio
2:2
74' ГолFranco Ortellado
90' Желтая карточкаValentin Gomez
90'+6
Ход матча
21'
36'
39'
54'
1:1
59'
63'
64'
70'
1:2
73'
74'
90'
40
Вера
Матиас
15
Raul
Loaiza
30
Lucas
Hoyos
20
Walter
Bou
39
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Вера МатиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
39 Julio Soler
-
30 Ivan Cazal
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Walter BouНападающий
-
39 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
История личных встреч
Ланус
Велес Сарсфилд
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
64.3%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 14 побед
29 матчей
37.9%
17.2%
44.9%
11 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
24.1%
27.6%
48.3%
7 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лаутаро
|3
|0.33
|Victor Malcorra
|1
|0.11
|Braian Aguirre
|1
|0.11
|Lucas Varaldo
|1
|0.11
|Franco Ortellado
|1
|0.11
|Mateo Sanabria
|1
|0.11
|Жозе Густаво Санд
|1 (1)
|0.11
|Tomas Belmonte
|0
|0
|Franco Orozco
|0
|0
|Samuel Careaga
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Garayalde
|1
|0.11
|Valentin Gomez
|1
|0.11
|Хара Леонардо
|1
|0.11
|Damian Fernandez
|1
|0.11
|Дженсон Лукас
|1
|0.11
|Luca Orellano
|1
|0.11
|Maximo Perrone
|1
|0.11
|Abiel Osorio
|1
|0.11
|Walter Bou
|1 (1)
|0.11
|Julian Fernandez
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Весприни Матиас
|2
|1
|Maximiliano Gonzalez
|2
|1
|Tomas Belmonte
|3
|0
|Brian Aguilar
|1
|1
|Mateo Sanabria
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Braian Aguirre
|2
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|1
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Жозе Густаво Санд
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Ignacio Cechi
|1
|0
|Lucas Varaldo
|1
|0
|Franco Ortellado
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|6
|0
|Valentin Gomez
|5
|0
|Ортега Франсиско
|3
|0
|Nicolas Garayalde
|3
|0
|Matias De los Santos II
|1
|1
|Damian Fernandez
|2
|0
|Касерес Сантьяго
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Miguel Brizuela
|1
|0
|Jose Florentin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
2
50%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
22%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
4
44%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
4
27%
4
33%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
5
33%
2
17%
61-75
1
7%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Годой Крус - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 1:3 Ланус - Уракан 2:3 Ланус - Индепендьенте дель Валле 0:0
Унион Санта-Фе - Ланус 3:0 Индепендьенте дель Валле - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Ланус - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Ланус 2:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 0:0 Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1 Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 0:1
Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 2:0 Расинг Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|2.
|Атлетико Тукуман
|9
|5
|4
|0
|9 - 3
|19
|3.
|Атлетико Платенсе
|9
|4
|5
|0
|11 - 5
|17
|4.
|Годой Крус
|9
|5
|2
|2
|11 - 6
|17
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|4
|4
|0
|9 - 4
|16
|6.
|Уракан
|9
|4
|4
|1
|10 - 7
|16
|7.
|Расинг Авельянеда
|9
|4
|3
|2
|13 - 7
|15
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|9.
|Унион Санта-Фе
|9
|4
|3
|2
|16 - 15
|15
|10.
|Патронато Парана
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|11.
|Банфилд
|8
|3
|3
|2
|11 - 8
|12
|12.
|Арсенал Саранди
|9
|2
|6
|1
|11 - 10
|12
|13.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|6
|1
|13 - 11
|12
|14.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|0
|5
|13 - 15
|12
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|16.
|Сармиенто
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|17.
|Колон
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|18.
|Дефенса и Хустисия
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|19.
|Ривер Плейт
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|20.
|Барракас Централь
|9
|2
|3
|4
|11 - 15
|9
|21.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|11 - 14
|9
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|2
|2
|4
|3 - 7
|8
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|2
|2
|5
|8 - 13
|8
|24.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|25.
|Велес Сарсфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|26.
|Ланус
|9
|1
|3
|5
|9 - 15
|6
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|1
|2
|5
|4 - 9
|5
|28.
|Альдосиви
|9
|1
|2
|6
|6 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|5
|4
|1
|0
|11 - 1
|13
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|Годой Крус
|4
|4
|0
|0
|7 - 2
|12
|4.
|Атлетико Тукуман
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|6.
|Сармиенто
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|7.
|Патронато Парана
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|8.
|Атлетико Платенсе
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|9.
|Дефенса и Хустисия
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|10.
|Бока Хуниорс
|5
|3
|0
|2
|9 - 9
|9
|11.
|Уракан
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|12.
|Колон
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|14.
|Росарио Сентраль
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|16.
|Сан-Лоренсо
|5
|1
|4
|0
|9 - 8
|7
|17.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|19.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|20.
|Банфилд
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|21.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|22.
|Ривер Плейт
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|23.
|Велес Сарсфилд
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|24.
|Альдосиви
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|25.
|Унион Санта-Фе
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|26.
|Барракас Централь
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|27.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|28.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|5
|3
|2
|0
|11 - 8
|11
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Атлетико Тукуман
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|5.
|Уракан
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Банфилд
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|7.
|Арсенал Саранди
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|10.
|Ривер Плейт
|5
|1
|2
|2
|9 - 7
|5
|11.
|Барракас Централь
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|13.
|Годой Крус
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Патронато Парана
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|16.
|Тигре
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|17.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|Бока Хуниорс
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|19.
|Велес Сарсфилд
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|20.
|Колон
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|21.
|Тальерес Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|22.
|Расинг Авельянеда
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|23.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|24.
|Росарио Сентраль
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|25.
|Сармиенто
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|27.
|Ланус
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|28.
|Альдосиви
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес