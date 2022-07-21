  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы

Стадион:
РБ Лейпциг
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 118
РБ Лейпциг 9.3% (11)
X 30.5% (36)
Ливерпуль 60.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Ливерпуль
3.70
4.14
4.00
Все Коэффициенты
1
Гулачи
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
3
Анхелиньо
Хосе
18
Нкунку
Кристофер
7
Ольмо
Дани
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
44
Кампль
Кевин
17
Собослаи
Доминик
35
Сорлот
Александр
21
Бласвих
Янис
34
Никкиш
Йонас
36
Шлик
Тимо
27
Лаймер
Конрад
24
Шлагер
Ксавер
99
_Ba
S.
10
Форсберг
Эмиль
8
Айдара
Амаду
16
Клостерманн
Лукас
22
Мукиэле
Норди
38
Новоа
Рамос
Уго
19
_Silva
An.
13
Адриан
Лопес
5
Конате
Ибраима
4
Ван
Дейк
Виргил
6
Хавьер
Тиаго
66
Александер-Арнольд
Трент
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
3
Фабиньо
Энрике
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
23
Диас
Луис
54
Хьюз
Лайам
95
Дэвис
Харви
43
Байчетич
Стефан
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
47
Филлипс
Натаниэль
21
Цимикас
Костас
72
Ван
дер
Берг
Сепп
28
Карвалью
Фабиу
19
Эллиотт
Харви
14
Хендерсон
Джордан
17
Джонс
Кёртис
52
Мабайя
Айзек
7
Милнер
Джеймс
80
Мортон
Тайлер
27
Нуньес
Дарвин
РБ Лейпциг
Ливерпуль

История личных встреч

РБ Лейпциг
Ливерпуль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:2

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
  • Первый тайм
  • 2'
    Футболисты "Лейпцига" предстали сегодня на поле в белых цветах, в то время, как игроки "Ливерпуля" предстали в красном обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наша встреча стартовала! Удачи соперникам и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам. В рамках контрольного предсезонного поединка сойдутся лицом к лицу игроки «Лейпцига» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Лейпциге, на стадионе «Ред Булл-Арена».

    Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 118
РБ Лейпциг 9.3% (11)
X 30.5% (36)
Ливерпуль 60.2% (71)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Ливерпуль
3.70
4.14
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч РБ Лейпциг - Ливерпуль онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Ливерпуль

Исход игры
РБ Лейпциг
9% (11)
Ничья
31.1% (38)
Ливерпуль
59.8% (73)
Тотал 2.5
Больше
81.13% (86)
Меньше
18.87% (20)
Обе команды забьют
Да
95.28% (101)
Нет
4.72% (5)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
45.1% (55)
2:2 Ничья
14.8% (18)
1:1 Ничья
13.1% (16)
2:3 Ливерпуль
4.1% (5)
2:1 РБ Лейпциг
3.3% (4)
0:2 Ливерпуль
2.5% (3)
3:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
РБ Лейпциг
Ливерпуль
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 