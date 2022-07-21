Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Позже
44
Кампль
Кевин
21
Бласвих
Янис
34
Никкиш
Йонас
36
Шлик
Тимо
99
_Ba
S.
19
_Silva
An.
13
Адриан
Лопес
23
Диас
Луис
54
Хьюз
Лайам
95
Дэвис
Харви
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
52
Мабайя
Айзек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
44 Кампль Кевин
-
-
- Запасные игроки
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
-
34 Никкиш ЙонасВратарь
-
36 Шлик ТимоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 _Ba S.
-
-
-
-
-
-
19 _Silva An.
-
Главный тренер: _Tedesco D.
- Основной состав
-
13 Адриан ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
-
54 Хьюз ЛайамВратарь
-
95 Дэвис ХарвиВратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
52 Мабайя АйзекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
РБ Лейпциг
Ливерпуль
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Ливерпуль
Исход игры
РБ Лейпциг
9% (11)
Ничья
31.1% (38)
Ливерпуль
59.8% (73)
Тотал 2.5
Больше
81.13% (86)
Меньше
18.87% (20)
Обе команды забьют
Да
95.28% (101)
Нет
4.72% (5)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
45.1% (55)
2:2 Ничья
14.8% (18)
1:1 Ничья
13.1% (16)
2:3 Ливерпуль
4.1% (5)
2:1 РБ Лейпциг
3.3% (4)
0:2 Ливерпуль
2.5% (3)
3:2 РБ Лейпциг
1.6% (2)
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