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РБ Лейпциг
 
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Ливерпуль
Прогнозы 33
РБ Лейпциг 6.1% (2)
X 33.3% (11)
Ливерпуль 60.6% (20)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Ливерпуль
3.45
3.75
2.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Ливерпуль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:2

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
РБ Лейпциг - Саутгемптон 3:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:1 Арминия - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0
Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Боруссия М - РБ Лейпциг 3:1 РБ Лейпциг - Глазго Рейнджерс 1:0 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 РБ Лейпциг - Унион Берлин 2:1 Байер Л - РБ Лейпциг 0:1 Аталанта - РБ Лейпциг 0:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:0 РБ Лейпциг - Аталанта 1:1 Боруссия Д - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:0 Гройтер Фюрт - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Фрайбург 1:1 Ганновер 96 - РБ Лейпциг 0:4 Бохум - РБ Лейпциг 0:1 Реал Сосьедад - РБ Лейпциг 1:3
Ливерпуль
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Кристал Пэлас 2:0 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 4:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 0:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 3:1
Саутгемптон - Ливерпуль 1:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3 Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 19 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 33
    РБ Лейпциг 6.1% (2)
    X 33.3% (11)
    Ливерпуль 60.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Ливерпуль
    3.45
    3.75
    2.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Ливерпуль онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Ливерпуль

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    6.1% (2)
    Ничья
    33.3% (11)
    Ливерпуль
    60.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.79% (26)
    Меньше
    21.21% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    93.94% (31)
    Нет
    6.06% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    45.5% (15)
    1:1 Ничья
    18.2% (6)
    2:2 Ничья
    15.2% (5)
    2:3 Ливерпуль
    6.1% (2)
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    РБ Лейпциг
    Ливерпуль
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